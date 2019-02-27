МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Количество отелей в России под международными брендами в 1,5 раза превышает число сетевых гостиниц, находящихся под управлением российских операторов, показало исследование международной консалтинговой компании PwC, имеющееся в распоряжении РИА Новости.

"Долгое время на гостиничном рынке России бытовало мнение о лидерстве иностранных операторов, как по числу отелей, так и по объему номерного фонда. В то же время, согласно результатам проведенного исследования PwC, в настоящее время количество сетевых гостиниц под управлением российских операторов превышает число отелей под международными брендами в 1,5 раза – 310 против 201", — отмечают авторы исследования.

При этом, указывают эксперты, объемы номерных фондов отечественных и иностранных операторов равны – по 43 тысяч номеров для каждой группы. "Примечательно, что средний сетевой отель под управлением международного оператора в 2,5 раза больше российского – 178 номеров против 71", — заметили в PwC.

"В среднесрочной перспективе, в случае реализации всех заявленных проектов до 2021 года, номерной фонд международных отелей превысит отечественный на 3–5%. При этом наиболее конкурентным останется именно средний ценовой сегмент, подстегиваемый ростом внутреннего туризма на уровне 5–7% (за последние три года)", — прогнозируют эксперты.

Таким образом, российские операторы, работающие преимущественно в демократичном сегменте, будут вынуждены принять вызов международных брендов на "своем" поле и усилить экспансию для сохранения рыночной доли.

"Международные и российские операторы конкурируют за клиента в разных ценовых сегментах в схожих локациях. Это вызвано фокусом на разную ценовую категорию – 69% номерного фонда российских операторов формируют гостиницы 3-х и менее звезд, в то время как 85% международного фонда располагается в отелях 4-х и более звезд", — приводятся в исследовании слова руководителя группы стратегического консультирования в секторе недвижимости PwC Анны Данченок.