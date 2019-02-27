ЛОНДОН, 27 фев /ПРАЙМ/, Мария Табак. Вечерние торги произведениями импрессионистов и сюрреалистов Sotheby's в Лондоне принесли 87,7 миллиона фунтов стерлингов, топ-лотом стала картина Клода Моне "Дворец дожей", сообщила РИА Новости представитель аукционного дома.

Работа Моне, появившаяся на аукционе впервые, продана за 27,5 миллиона фунтов стерлингов покупателю, пожелавшему остаться неизвестным.

"Это рекордная цена за вид Венеции кисти Моне", — отметила представитель Sotheby's.

Абстракция с кругами Василия Кандинского ушла с молотка за 6,1 миллиона фунтов стерлингов, а работа "Утренняя звезда" Рене Магритта – за 5,3 миллиона.

Среди других проданных важных работ значатся работы Пабло Пикассо, Альберто Джакометти (Джакометти особенно заинтересовал покупателей из России и Азии, отмечают в Sotheby's) и Марка Шагала.