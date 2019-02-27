МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Букмекеры в России выделили троих лидеров президентской гонки на Украине: самыми большими шансами на победу, по их мнению, обладает действующий президент Петр Порошенко, за ним с некоторым отрывом следуют шоумен Владимир Зеленский и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, рассказал РИА Новости директор по стратегическому развитию портала "Рейтинг Букмекеров" Алексей Ткачук.

По его словам, ставки на президентские выборы на Украине, которые пройдут 31 марта, принимают и российские букмекерские конторы, и компании, ориентированные на украинский рынок. Их оценки несколько разнятся, но разница невелика. При этом букмекеры принимают ставки не только на победителя выборов — также можно попытать свою удачу и попробовать угадать, будет ли второй тур выборов и сколько процентов наберут кандидаты в первом туре.

"Российские букмекеры считают фаворитом президентской гонки Петра Порошенко. … Вероятность его победы около 50%. Следующим по шансам идет шоумен Владимир Зеленский, который лидирует во многих социологических опросах. Шансы его триумфа уже около 30%. Если делать на это ставку в одной из крупных российских букмекерских контор — коэффициент 2,75 — можно выиграть, скажем, 1750 рублей со ставки в 1000 рублей", — сообщил Ткачук. Замыкает тройку фаворитов Тимошенко, вероятность ее победы оценивается в районе 20%. Шансы остальных кандидатов брокеры считают мизерными, это относится и к членам первой пятерки — лидеру партии "Оппозиционная платформа" Юрию Бойко и экс-министру обороны Анатолию Гриценко.

Вероятность того, что выборы на Украине будут состоять из двух туров, крайне велика — российские букмекеры дают на это около 80% шансов, отметил Ткачук. По мнению букмекеров, Порошенко будет биться за планку в 18-19% голосов, Зеленский — 17-18%, Тимошенко — 16-17%, Бойко поборется за уровень в 8-9%, а Гриценко достигнет успеха, если преодолеет отметку хотя бы в 7%.

"На украинском рынке конторы считают шансы Порошенко выше, чем российские коллеги. Правда, незначительно — где-то 55%. А позицию Зеленского полагают еще более крепкой относительно Тимошенко. Если в оценках российских аналитиков букмекерских контор преимущество Зеленского где-то в полтора раза, то, по мнению украинских букмекерских аналитиков, преимущество Зеленского над Тимошенко уже примерно в 2 раза", — заключает Ткачук.

"Следует отметить, что специфика букмекерского бизнеса такова, что коэффициенты меняются под влиянием ставок. То есть букмекеры дают первоначальную оценку шансов, вероятность, потом люди ставят. И чем больше люди ставят на одного какого-то кандидата, тем ниже коэффициент на этого кандидата, тем выше вероятность победы", — поясняет Ткачук.

Как сообщили в букмекерской компании BingoBoom, у текущего лидера страны действительно больше всего шансов выиграть выборы — коэффициент ставки на его победу составляет 1,62. Второе место у Зеленского с коэффициентом 3,57, третье — у Тимошенко, коэффициент 5,24. Также у букмекера можно сделать ставки на процент голосов в первом туре. У Порошенко коэффициент вероятности получить более 17,5% голосов равен 1,67, у Зеленского — 1,87. У еще одного букмекера "БалтБет" на данный момент динамика по коэффициентам следующая: у Порошенко он составляет 1,75, у Зеленского — 2,75, у Тимошенко — 3,85. Коэффициенты Бойко и Гриценко составляют 15 и 20.