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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Закон о щедропользовании — Минфин внесет в правительство всеобъемлющие гарантии инвесторам — Законопроект "О защите и поощрении капиталовложений" — он должен быть внесен Минфином в правительство до 28 февраля — будет очень похож на "Инвестиционный кодекс РФ". Создававшийся ради соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) проект теперь отменяет большинство действующих профильных законов 1991–1999 годов, объединяет предложения РСПП в этой сфере и должен интегрировать инициативы Минэкономики.

— Весьма поручительная история — Мосгорсуд утвердил аресты фигурантов дела Baring Vostok несмотря на высокие гарантии — Мосгорсуд 26 февраля оставил под арестом двух фигурантов громкого дела о хищении 2,5 млрд руб. в банке "Восточный экспресс" — экс-главу этого кредитного учреждения Алексея Кордичева и делового партнера инвестфонда Baring Vostok Вагана Абгаряна. Несмотря на поручительства весьма влиятельных политиков, бизнесменов и общественных деятелей, суд не нашел оснований отменять для подследственных, которых СКР считает исполнителями преступления, меру пресечения в виде содержания под стражей. Это фактически лишает шансов на выход из СИЗО и основателя фонда Майкла Калви, которого следствие называет организатором хищения.

— Еду оставят до худших времен — Минсельхоз не поддержал расширение продовольственного эмбарго — Инициатива Федеральной таможенной службы (ФТС) по расширению российского продуктового эмбарго от 2014 года не нашла поддержки в Минсельхозе. Чиновники согласились, что включение в перечень запрещенных товаров целых групп продуктов может подорвать стабильную работу предприятий и привести к перебоям с поставками. Власти могут вернуться к обсуждению расширения продэмбарго при введении новых антироссийских санкций.

— Хакеров учтут в капитале — Потери граждан могут испортить банкам нормативы — Потери клиентов банков от хищений средств, в том числе с использованием социальной инженерии, ЦБ намерен относить к операционным рискам, которые влияют на достаточность капитала. Регулятор будет устанавливать и допустимый уровень этих потерь. В банках пока с осторожностью относятся к подобной новелле, отмечая, что необходимо учитывать профиль клиента, размер потерь, а также размер активов и клиентской базы самой кредитной организации.

— Грязный воздух квотируют на скорую руку — Минприроды спешит с исполнением поручения президента — Минприроды направило в правительство законопроект по введению квотирования выбросов в атмосферу. Произошло это уже на следующий день после обнародования послания Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он потребовал принятия этого документа еще в весеннюю сессию Госдумы. Квоты в порядке эксперимента должны быть введены в 12 самых неблагополучных с точки зрения качества воздуха городах. В РСПП не обнаружили в проекте экономической логики, источники "Ъ" в правительстве называют его "сырым".

— Взаимности ждать не приходится — Проект Минфина о развитии некоммерческого страхования остался без поддержки — Реформу взаимного страхования, которую инициировал Минфин, раскритиковали Банк России и президентские юристы. Минфин намеревался снять требование наличия полиса как финансовой гарантии для ряда профессий (строители, туроператоры, оценщики и др.) в обмен на их страхование в отраслевых СРО по типу обществ взаимного страхования (ОВС). Также ведомство предлагало разрешить ОВС страхование жизни и рисков несчастных случаев их участников.

— Разбор сугробов — Кого отчитывают за провалы в ЖКХ идущие на выборы губернаторы — Главы сразу нескольких регионов, где на 8 сентября запланированы выборы, обрушились с критикой на руководителей муниципалитетов и подчиненных в связи с коммунальными проблемами. В руководстве регионов говорят, что речь идет о попытке призвать местных чиновников к более активной работе. Эксперт полагает, что "с некоторыми мэрами главы могут переборщить" и спровоцировать "бунт местных элит".

— Здоровье требует средств — Мониторинг здравоохранения — Рост расходов на здравоохранение (4% в 2000–2016 годах) обгоняет рост мировой экономики (2,8% за тот же период) не только в развитых (6%), но и в развивающихся странах (4%), свидетельствует Всемирная организация здравоохранения в своем докладе. Однако даже это не решает проблемы нехватки ресурсов для большинства пациентов в мире, отмечает она. Так, сейчас в мире на здравоохранение тратится около 10% ВВП. Для стран с низким и средним уровнем доходов расходы на здравоохранение составляют примерно 6,3% ВВП, в странах с высоким они достигают 8,2% ВВП.

— Миграционные потоки вписали в план — МВД получит деньги на мониторинг ситуации — Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал план мероприятий по реализации Концепции миграционной политики в РФ. В опубликованном вчера на сайте правительства документе не оказалось, в отличие от предыдущего варианта, пункта о внедрении современных "электронно-цифровых технологий", применяемых "при идентификации личности иностранных граждан". МВД также запланировало проанализировать миграционную ситуацию в РФ, но сначала министерство определит параметры, по которым будет проводиться анализ. Эксперты считают, что на это МВД рассчитывает получить дополнительные средства.

— За бедностью следует коррупция — Социологи выяснили, что беспокоит граждан — Самыми острыми проблемами граждане считают рост цен (62%) и бедность (44%) следует из опроса "Левада-центра". Существеннее всего за последние годы изменилось отношение к коррупции: если три года назад она тревожила 24% респондентов, то сейчас уже 41%. Это указывает на переживания граждан о том, что власть "не заботится о широких слоях населения".

— Мировым судьям обещают пожизненный срок — Пленум Верховного суда восстанавливает единство судейского корпуса — Пленум Верховного суда (ВС) решил вчера внести в Госдуму законопроект, который устанавливает фактически пожизненный срок полномочий для мировых судей. Сейчас они избираются на пять лет. Несменяемость мировых судей избавит их от возможного административного давления, полагают в ВС. По мнению думских оппозиционеров, несменяемость, напротив, лишь усилит зависимость судей от власти на местах. В адвокатском сообществе считают инициативу ВС позитивной и отмечают, что оправдательные приговоры мировые судьи выносят намного чаще других судов.

— Диски с данными вернулись бумерангом — Полковнику и майору вынесен приговор за передачу оперативных сведений ФБР — На два года больше максимального срока, предусмотренного ст. 275 УК (госизмена), назначил 26 февраля Московский окружной военный суд полковнику ФСБ Сергею Михайлову. Если бывший чекист проведет в колонии строгого режима 22 года, то его гражданский подельник из "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов должен отсидеть 14 лет. Защита осужденных, обжалуя приговор, собирается дойти до ЕСПЧ.

— Кавказский отряд ФСБ платил мошенникам — Его командир осужден за превышение должностных полномочий — Как стало известно "Ъ", за превышение должностных полномочий, приведшее к тяжким последствиям, к четырем годам заключения был приговорен экс-директор ФГУП "Кавказский военно-строительный отряд (ВСО)" ФСБ России Сергей Совертокин. Дело слушалось судом в закрытом режиме, по информации "Ъ", господину Совертокину вменили в вину незаконные действия при реализации проекта строительства домов для сотрудников ФСБ в Сочи. Подрядчик оказался недобросовестным и сорвал сроки сдачи жилья, не вернув полученные авансы.

— "Охота на мужчин" не вписалась в традиции — Дагестанские чиновники поддержали борьбу Хабиба Нурмагомедова против спектакля с эротической сценой — Скандал вокруг сыгранной в Махачкале антрепризы, начатый с подачи бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, вынудил местные власти отчитаться перед местными "блюстителями морали". В министерстве культуры республики и министерстве по национальной политике дали понять, что договор аренды Дома дружбы, где 23 февраля показали пьесу Альдо Николаи "Охота на мужчин", заключался с частным лицом "на мероприятие, а не на конкретный спектакль".

— Пхеньян помирят там, где Вашингтон повоевал — Второй саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына открывается в Ханое — Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын сегодня вечером в Ханое начнут новый раунд переговоров по урегулированию северокорейской ядерной проблемы. Уже вторая за последние месяцы встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, который стремительно превращается для Вашингтона из "мирового диктатора" в нового партнера по переговорам, даст ответ на главный вопрос о том, готовы ли стороны к реальным шагам, которые приведут к поэтапной деэскалации на Корейском полуострове.

— Особая территория ищет особого отношения — Сергей Лавров обсудил с властями Гонконга визы и открытие торговой миссии — Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 26 февраля в Гонконге встретился с главой этой особой территории Китая Кэрри Лам. В числе прочего обсуждались возможность открытия в Москве гонконгского представительства и увеличение срока безвизового въезда в китайскую автономию. Гонконг — всемирный финансовый центр, но россияне там не особенно активны: сказываются удаленность и санкционные ограничения, строго соблюдаемые бывшей британской колонией. Чем отечественному бизнесу все-таки может быть полезен Гонконг, выяснял обозреватель "Ъ".

— Биньямин Нетаньяху перенес себя в жертву политических обстоятельств — Отложенный с осени визит премьера Израиля в Москву проходит в разгар предвыборной кампании — В Москве сегодня должны состояться переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который приехал в Россию в разгар предвыборной кампании в Кнессет. На фоне пошатнувшегося рейтинга возглавляемой им партии и угрозы привлечения к суду за коррупцию внешняя политика и вопросы безопасности остаются одними из главных козырей главы правительства Израиля. В ходе переговоров Биньямин Нетаньяху намерен сделать акцент на "иранской агрессии", рассчитывая на понимание Москвы.

— ВТБ получил сдельную прибыль — Ее рост обеспечила продажа небанковских активов — В 2018 году группа ВТБ получила чистую прибыль по МСФО — 178,8 млрд руб., что на 49% больше, чем годом ранее. Однако этот рост обеспечил группе не банковский бизнес, а сделка по продаже "ВТБ страхования", от которой группа отразила доход 54,1 млрд руб. При этом основные показатели, характеризующие банковский бизнес, оказались слабыми, чистый процентный доход банка вырос незначительно, комиссионный и вовсе сократился, кроме того, ВТБ зафиксировал убыток в связи с закрытием банка на Украине.

— Opel возвращается в Россию — Но флагманские модели ввезти пока не сможет — Группа PSA обещает вернуть в РФ автомобили марки Opel. На авторынке скептически оценивают перспективы такого шага. Бывший владелец Opel — General Motors — наложил на сбыт автомобилей, в том числе в России, ряд ограничений, что не позволит в ближайшие годы привести сюда флагманские легковые модели. Другие же модели Opel будут дублировать уже представленные Peugeot и Citroen, что, по мнению одних экспертов,— к пользе, поскольку может создать синергию, а других — напротив, поскольку приведет к каннибализму внутри группы и не даст PSA нарастить и без того низкие продажи в России.

— Huawei локализует облака — Китайская компания пришла в российские дата-центры — Китайская Huawei вышла на российский рынок облачных услуг, арендовав 500 стоек в столичных дата-центрах для локализации собственных данных, в том числе готовящейся к запуску в России платежной системы Huawei Pay, и развития сервисов для сторонних компаний. Компания планирует войти в тройку крупнейших игроков на российском рынке облачных решений. Наиболее привлекательный сегмент рынка — госконтракты — все равно останется за отечественными компаниями, полагают конкуренты.

— Нордеа-банк отказался от новых российских — Он сосредоточится на клиентах из Скандинавии — Нордеа-банк начал с 2019 года реализовывать новую стратегию, которая предполагает постепенный отказ от работы с российскими клиентами. Смене курса способствовало сокращение процентной маржи от кредитования россиян при возросших рисках. Эксперты считают, что банк избегает регуляторных рисков, связанных как с подозрением в отмывании доходов, так и с международными санкциями.

— Баланс спроса и сжижения — "Газпром" не считает СПГ серьезным конкурентом — "Газпром" не ждет серьезной конкуренции со сжиженным газом на ключевом для компании европейском рынке. В компании рассчитывают, что резкий рост производства СПГ в этом году будет соответствовать росту потребления, а азиатский рынок, как и раньше, предложит поставщикам СПГ более высокие цены, и поэтому те будут отправлять газ в Европу по остаточному принципу. Подобный прогноз, основанный на динамике рынка в предшествующие три года, расходится с ожиданиями как аналитиков, так и крупнейших игроков отрасли.

— "РусГидро" осушит дивиденды — Компания пока не будет менять политику выплат — По данным "Ъ", "РусГидро" отказалось от изменения текущей дивидендной политики, намереваясь выплатить акционерам дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО по итогам 2018 года. Отсутствие новых подходов в дивидендной политике может привести к тому, что дивиденды и дальше будут снижаться из-за "бумажных" списаний от новых убыточных энергоблоков на Дальнем Востоке. В итоге в 2020 году дивиденды могут и вовсе обнулиться, ожидают аналитики.

— НМГ зовет телеканалы на More — Холдинг обсуждает запуск общего онлайн-видеосервиса — "Национальная Медиа Группа" (НМГ) обсуждает с "Первым каналом", ВГТРК и "Газпром-медиа" их участие в онлайн-кинотеатре More.TV. Он планируется к запуску в этом году и должен объединить эфиры телеканалов и другой контент, включая западное кино. Объединение крупнейших вещателей на единой для пользователей платформе обсуждалось еще несколько лет назад, но договориться им до сих пор не удавалось.

— Яхты взяли курс на онлайн — На российский рынок выходит сервис бронирования Nautal — На фоне общемирового роста интереса к аренде яхт локализовать свой бизнес в России решил испанский сервис бронирования судов Nautal. На отечественных путешественников, которые ежегодно тратят на такой отдых около 15 млрд руб., сервис хочет заработать в 2019 году 100 млн руб. Планы могут осложнить высокая конкуренция и необходимость маркетингового продвижения в РФ.

— "Ланит" заступил на КПП — IT-холдинг приобрел стартап для организации пропускного режима — Холдинг "Ланит" приобрел 70% в стартапе "ОНВИ Сервис", совместно с которым планирует вложить $3 млн в систему организации контрольно-пропускного режима. Продукт компании автоматизирует пропуск гостей жилых и промышленных объектов с помощью "облаков", интернета вещей и компьютерного зрения. Сделка позволит стартапу расширить аудиторию за счет клиентов холдинга, считают инвесторы.

— "Ты можешь максимум пролоббировать место в мультиплексе или кнопку на пульте" — Гендиректор НМГ Ольга Паскина о закупках контента, запуске видеосервиса и кинодистрибуции — Последние несколько лет "Национальная медиа группа" (НМГ) банка "Россия" Юрия Ковальчука и его партнеров была наиболее активным покупателем на российском медиарынке. Холдинг собрал самый крупный пакет зарубежных тематических каналов, а в конце 2018 года в консорциуме с ВТБ приобрел 75% телекомпании "СТС Медиа". Об интеграции этих активов и выходе на новые рынки "Ъ" рассказала гендиректор НМГ Ольга Паскина.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Россия ввела негласные ограничения на экспорт зерна — Экспортеры жалуются на долгие проверки Россельхознадзора — Минсельхоз ввел негласные квоты для экспортеров зерна – чиновники опасаются, что трейдеры вывезут слишком много, а урожай в 2018 г. оказался скромным, сообщили "Ведомостям" четыре менеджера зерновых компаний, в том числе топ-менеджеры экспортных компаний, и подтвердили два федеральных чиновника. Экспортеры узнали об этом на одной из встреч с Минсельхозом.

— Адвокат Анатолий Кучерена проведет экспертизу дела Калви для бизнес-омбудсмена — Но эксперты сомневаются в его возможностях повлиять на судьбу американского бизнесмена — Центр общественных процедур (ЦОП) "Бизнес против коррупции", который занимается обработкой обращений к уполномоченному по защите прав предпринимателей при президенте, принял к производству дело инвестиционного фонда Baring Vostok. Механизм представляет собой независимую экспертизу, по итогам которой бизнес-омбудсмен формулирует свою позицию и направляет обращения в госорганы.

— МВД объявило в розыск экс-директора Фонда борьбы с коррупцией — По какому делу разыскивается Рубанов, полиция не уточняет — Бывший директор основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов объявлен в розыск в связи с уголовным расследованием, следует из материалов в базе розыска МВД.

— Индия разбомбила террористов на территории Пакистана — Но в войну двух ядерных держав этот инцидент не перерастет — Индия во вторник нанесла авиационный удар по лагерю террористической группировки "Джейш э-Мухаммед" на территории Пакистана. Как заявил секретарь министерства иностранных дел Индии Виджай Гокхале, индийские Военно-воздушные силы (ВВС) нанесли удар 1000-фунтовыми (т. е. примерно 500-килограммовыми) бомбами, управляемыми с помощью лазерного луча, по крупнейшему лагерю этой группировки Балакот.

— В год выборов россияне получили пятую часть доходов напрямую от государства — Доля социальных трансфертов обновила постсоветский максимум, а предпринимательских доходов – постсоветский минимум — За пять лет доходы населения так и не восстановились до уровня докризисного 2013 года. В прошлом году доходы людей были ниже на 10,8%, пенсии – на 5,2%, подсчитали эксперты ИНСАП РАНХиГС.

— Правительство снова обещает не повышать нагрузку на бизнес — Новые сборы будут появляться, только если отменяются старые или снижаются налоги — Власти в очередной раз пообещали бизнесу разобраться с постоянно меняющимися неналоговыми платежами. При появлении новых сборов общая фискальная нагрузка не должна расти, поручил премьер Дмитрий Медведев.

— Как разочаровать Уоррена Баффета — В прошлом году Kraft Heinz под руководством Бернардо Хиза принесла инвесткомпании Баффета $2,7 млрд убытка — Четыре года назад Уоррен Баффетт провернул одну из своих знаменитых "слоновьих" сделок – так он их называет за внушительные масштабы. В 2013 г., когда его конгломерат Berkshire Hathaway и бразильский фонд прямых инвестиций 3G Capital выложили $23,2 млрд за знаменитого на весь мир производителя кетчупа H. J. Heinz, управлять им срочно мобилизовали Хиза. До этого он руководил другим известнейшим брендом – сетью закусочных Burger King.

— Автомобили Opel до конца года могут появиться в продаже в России — На пике продаж бренд занимал 3% рынка, но триумфального возвращения ему никто не обещает — О возвращении Opel в Россию 26 февраля объявила французская группа PSA, в которую входят Peugeot и Citroen. Когда возобновятся продажи, какие это будут модели, сколько они будут стоить и другие подробности представитель российского офиса PSA не раскрыл.

— Крупнейшим строителем жилья в Москве осталась ГК ПИК Сергея Гордеева — В 2018 году на нее пришлось 15% введенного жилья, а на топ-5 девелоперов – 40% — В прошлом году в Москве было сдано в эксплуатацию 3,54 млн кв. м жилья. Это на 3,5% больше, чем годом ранее; большая часть жилья введена в старых границах столицы – 2,44 млн кв. м, рассказал "Ведомостям" руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. На долю пяти крупнейших застройщиков приходится около 40% введенного жилья – 1,36 млн кв. м, следует из предоставленных ими данных.

— Российская Tele2 купит у Ericsson 50 000 базовых станций — Столько работает на ее сетях LTE сейчас — Российская Tele2 и шведская Ericsson сообщили, что заключили пятилетнее соглашение о поставке 50 000 базовых станций – их установят в 27 регионах России, в том числе в Москве и Петербурге. Новые станции обеспечивают связь второго, третьего, четвертого и пятого поколений. Цену контракта стороны не указали.

— Отчетность ВТБ разочаровала аналитиков, несмотря на рекордную прибыль — Без дохода от продажи "Согаза" результаты IV квартала оказались слабыми — ВТБ за прошлый год увеличил чистую прибыль в 1,5 раза до 178,8 млрд руб., говорится в его отчетности по международным стандартам. Это лучший результат по МСФО в истории ВТБ и заметно выше плана: в стратегии банка цель по прибыли была 150 млрд руб. По итогам III квартала банк давал ориентировку, что прибыль превысит 170 млрд, напомнил на телеконференции первый зампред правления Дмитрий Олюнин, а в этом году банк планирует заработать 200 млрд руб.

— Первый серийный самолет МС-21 будет собран с российским двигателем — Но для первых поставок авиакомпаниям лайнер будет оснащаться моторами канадской Pratt & Whitney — "Стоит задача завершить сертификацию самолета МС-21 в 2020 г., а с 2021 г. – выйти на его серийное производство. Думаю, что все это посильно", – заявил вице-премьер Юрий Борисов во время посещения Иркутского авиазавода во вторник, 26 февраля.

— "Мегафон" будет искать заемщиков для банков — Его конкуренты также пробуют силы на рынке потребительского кредитования — Во второй половине года "Мегафон" даст абонентам возможность получать кредиты прямо на счет мобильного телефона, говорится в его сообщении. Кредиторами его абонентов станут Райффайзенбанк, Газпромбанк и "Ак барс", рассказали "Ведомостям" представители оператора и этих банков. Но в дальнейшем список кредитных организаций расширится, надеется представитель "Мегафона".

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Подумаешь?! — Вице-премьер Максим Акимов провел урок в московской школе. Речь шла об искусственном интеллекте — Через 20-30 лет людям придется существовать и работать "плечом к плечу" с искусственным интеллектом. Этот технологический прорыв несет не только благо прогресса. Он таит в себе и серьезные опасности, которые люди должны предусмотреть, научиться нейтрализовывать.

— Встречают по отчету — Для устройства на работу все чаще требуется кредитная история — Работодатели стали чаще запрашивать кредитные истории как потенциальных, так и действующих сотрудников. Этот тренд пришел в нашу страну с Запада, где подобная практика получила широкое распространение. Кто использует ее в России, кому может грозить проверка кредитного досье и могут ли данные в нем стать поводом для увольнения или отказа в приеме на работу?

— Мантию не снимут — Верховный суд предложил назначать мировых судей бессрочно — Во вторник пленум Верховного суда России рассмотрел законопроект, предлагающий наделять мировых судей бессрочными полномочиями.

— Закрутили вентиль — Жильцам отключат газ за отказ пустить в квартиру газовщика — Минстрой планирует дополнить перечень опасных условий, которые могут привести к авариям и утечкам газа. Министерство разработало проект постановления правительства, в котором уточняются правила содержания внутриквартирного газового оборудования.

— Пути отхода — Путешествие нашего мусора от бака до завода — Что происходит с отходами после того как мусоровоз покинул контейнерную площадку и как будут работать новые мусоросжигательные заводы, в интервью "Российской газете" рассказал Андрей Шипелов, генеральный директор компании "РТ-Инвест" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Она является крупнейшим региональным оператором в Подмосковье и здесь же планирует построить восемь мусороперерабатывающих комплексов.

— Энергия Арктики — Владимиру Путину рассказали о новых проектах "НОВАТЭКа" — О будущем проектов по сжиженному природному газу президент Владимир Путин поговорил с председателем правления "НОВАТЭКа" Леонидом Михельсоном.

— Считайте сами — КС РФ разрешил требовать начисления налога на имущество в индивидуальном порядке — Конституционный суд РФ разрешил гражданам требовать пересчета налога на имущество, если сумма, начисленная по результатам инвентаризационной и кадастровой стоимости, существенно различаются. Соответствующее постановление публикует "РГ".

— Кошелек и жизнь — Дмитрий Медведев поручил разработать меры по увеличению доходов россиян — Кабинет министров к середине апреля подготовит новые критерии для оказания социальной помощи гражданам, а регионам премьер-министр Дмитрий Медведев поручил заняться составлением портрета российской бедности.

— Взносы вернут — КС РФ обязал возмещать вдовам военных взносы на капремонт — Конституционный суд РФ признал за вдовами военнослужащих право на компенсацию платы за капитальный ремонт. Решение основано на ранее вынесенных правовых позициях суда.

— Выход через кассу — Российским должникам перекрыли белорусскую границу — Весной министерства внутренних дел России и Беларуси запустят защищенный канал передачи данных о лицах, которым ограничен выезд за рубеж в обеих странах. Таким образом, должникам, которым Федеральная служба судебных приставов России ограничила выезд за рубеж за долги, не удастся больше выскользнуть из страны через белорусскую границу.

— Преступная сделка — Покупку криптовалюты на незаконные средства приравняли к отмыванию денег — Верховный суд России подготовил разъяснения, которые не позволяют использовать криптовалюту для отмывания преступных доходов.

— Шикотан стал ближе — Жители Курильских островов теперь могут подключить безлимитный интернет — Оптическая магистраль "Сахалин — Курильские острова" обеспечила высокоскоростной доступ в интернет для жителей Южных Курил.

— Тариф пора менять — Александр Новак: Украинский транзит газа обходится России вдвое дороже других маршрутов — На сегодняшний день поставки российского газа через территорию Украины — это самый дорогой способ транспортировки голубого топлива в Европу. Тариф на прокачку по этому направлению в 2-2,5 раза выше, чем, например, по "Северному потоку" или трубе "Ямал — Европа". Если Украина действительно желает продлить контракт на транзит, то пора задуматься над экономической привлекательностью маршрута через ее территорию, ведь России нужен конкурентный тариф на прокачку и, что немаловажно, урегулирование всех судебных споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".

— Отдых с ограниченными возможностями — В России может быть принят новый закон о туризме — Минэкономразвития разработало проект "Стратегии развития экспорта услуг на период до 2025 года". В документе перечислены главные проблемы отрасли въездного туризма и приводятся меры по развитию экспорта туруслуг.

— Не сесть на мель — В минэкономразвития предложили упростить визовый режим для интуристов — В минэкономразвития предложили ввести облегченный визовый режим для Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, чтобы привлекать иностранных туристов. К этим пунктам въезда в Россию может присоединиться и территория российского Прикаспия, отметил глава ведомства Максим Орешкин. Но нужно предложить также качественный туристический продукт.

— Реализация Послания президента 2019 года — На прошлой неделе Государственная Дума начала работу над реализацией Послания президента Федеральному Собранию. За семь дней фракции и комитеты подготовили свои предложения по выполнению Послания. Межфракционная рабочая группа под председательством первого вице-спикера Александра Жукова рассмотрит их 12 марта и утвердит список тех законопроектов, которые должны быть оперативно приняты для решения задач, поставленных главой государства.

— Проекты в главном чтении — Дмитрий Медведев провел консультации с лидерами фракций Госдумы — Премьер-министр Дмитрий Медведев в неформальной обстановке встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и лидерами парламентских фракций. Обсуждались законодательные инициативы для реализации национальных проектов. Одной из тем разговора стала судьба законопроекта о запрете хостелов в жилых домах.

— Свет, камера, смартфон — В испанской Барселоне стартовала технологическая выставка Mobile World Congress 2019, на которой производители показывают свои новейшие гаджеты и стараются определить или угадать направление развития мобильной электроники. И если в прошлом году упор делался на смартфоны с длинными экранами, тонкими рамками и вырезами в стиле iPhone X, то теперь в моде совсем другие вещи.

— Кадровое заболевание — Производителям лекарств не хватает честных и компетентных управленцев — Российская фарминдустрия уверенно набирает обороты. "Фарма-2020" (принятая в 2012 году госпрограмма "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности") дала свои результаты. Созданы десятки фармацевтических предприятий, произошел качественный скачок в обеспечении населения лекарствами местного производства. Главной задачей следующей программы, "Фарма-2030" станут инновации, технологическое перевооружение, создание и реализация экспортного потенциала.

— Самозанятые пересели в такси — ФНС рассказала о первых итогах налогового эксперимента — Пятая часть всех зарегистрировавшихся в приложении для самозанятых "Мой налог" — таксисты. Такие данные озвучил замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на Московском цифровом форуме.

— Несносный договор — Банки задумались о выдаче ипотеки в домах, вошедших в программу реновации — В марте Общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации в Москве планирует рассмотреть вопрос выдачи ипотеки на квартиры в домах, попавших в столичную программу реновации. Об этом "РГ" сообщил Александр Козлов, председатель штаба и профильной комиссии Общественной палаты Москвы по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления.

— Устыдись соседа — В списке должников — почти 30 тысяч горожан — В Самаре ресурсники опубликовали в сети "позорный список" должников за воду, в котором оказалось больше 28 тысяч адресов горожан.

— Ученики пенсионного возраста — Без финансовой грамотности – никуда — Уровень финансовой грамотности населения — один из важнейших факторов, оказывающих непосредственное влияние на экономическое развитие государства. Не случайно недавно прошедший в Сочи Российский инвестиционный форум открылся сессией "Финансовая грамотность как основа финансовой стабильности", на которой был обнародован рейтинг российских регионов по этому показателю.

— Не время собирать камни — За незаконную добычу янтаря можно будет получить до пяти лет тюрьмы — Правительство внесло в Госдуму давно ожидаемый законопроект. Он устанавливает уголовную ответственность за нелегальную добычу и незаконный оборот янтаря, нефрита или других полудрагоценных камней.

— Жалуйтесь — и услышат — В СКР начали прием претензий бизнесменов по "горячей линии" — 26 февраля сотрудники Следственного комитета РФ подсчитали, что только за первые сутки работы телефонной линии для сообщений о давлении на бизнес, к ним позвонили граждане из 23 регионов.

— Террор по Сети — Стало известно, кто и как готовил теракты в Москве — Федеральной службе безопасности удалось предотвратить два крупных теракта в Москве, один из них — у штаб-квартиры ГРУ.

— Пошел на нож — Полицейский защитил свой дом — Старший сержант московской полиции, возвращаясь домой, вдруг оказался участником драки (его фамилию пока официально не называют). Все произошло в проезде Шокальского в доме 55.

— Трава у дома — Пожароопасный сезон начался с костров и палов — МЧС России начало активную подготовку к весеннему половодью и пожароопасному сезону. Сейчас наиболее тревожная ситуация в Хабаровском крае. Там уже в трех муниципальных районах введен особый противопожарный режим. Это значит, что требования пожарной безопасности ужесточены — нельзя использовать открытый огонь, разводить костры, жечь траву и курить в лесах.

— Папы пришли на экзамен — Академик Геннадий Онищенко и музыкант Игорь Бутман проверку ЕГЭ выдержали — СлИвовый или СливОвый? Полтораста или полутораста? ЕГЭ для взрослых: вроде не страшно, но поволноваться пришлось…

— Споры после драки — Заключение в СИЗО Кокорина и Мамаева признано законным — Дело футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого в ближайшее время будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.

— Бегущий под волнами — Самый загадочный объект из того стратегического вооружения, которое скоро пополнит арсеналы Вооруженных сил — подводный необитаемый аппарат с ядерной энергетикой "Посейдон". Аналогов в мире ему точно нет, и не скоро появится.

— Смертельный маневр — Машина подрезала автобус с пассажирами, один из которых погиб — Во вторник в одной из столичных больниц скончался пострадавший в аварии рейсового пассажирского автобуса, произошедшей на юге Москвы днем ранее. Еще двое пострадавших пассажиров остаются на больничных койках. Один из них находится в состоянии средней тяжести, другой — в тяжелом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

— Пройдись и расплатись — Несколько сотен тысяч должников были разжалованы в пешеходы — Федеральная служба судебных приставов подвела итоги работы за год. Всего с должников было взыскано 676,2 миллиарда рублей. Убедить многих расплатиться удалось с помощью достаточно суровых мер: кому-то блокировали действие водительских прав, и должник вынужден был передвигаться пешком, пока не расплатится.

— Мал, но эффективен и удал — "Калашников" представил на обозрение укороченный автомат — Концерн "Калашников" впервые опубликовал технические характеристики малогабаритного автомата АМ-17. Это новая разработка — укороченный и облегченный автомат, который может заинтересовать в первую очередь силы специальных подразделений различных силовых и правоохранительных ведомств.

— Превратится в беспилотник — Первый серийный истребитель Су-57 поступит в Воздушно-космические силы России уже в 2019 году, а второй — годом позже. Об этом во вторник журналистам сообщил замгендиректора "Компании "Сухой" Александр Пекарш, возглавляющий филиал компании в Комсомольске-на-Амуре, где выпускают новые "сушки".

— Мой гид – телефон — Открыты онлайн-экскурсии по "посольским" местам — В столице разработаны новые туристические маршруты. На этот раз — по "посольским" местам. Взглянуть на историю с новой стороны можно в любое время — достаточно скачать маршруты на свой смартфон. И вперед, в "кругосветку"!

— Отказали в должности — Верховный суд мантию не вернул — Дисциплинарная коллегия Верховного суда РФ отказалась вернуть мантию бывшей судье из Волгограда.

— Извлекли прибыль — Фигурантов дела Baring Vostok оставили в СИЗО — Мосгорсуд во вторник признал законным заключение под стражу двух фигурантов дела Майкла Калви о мошенничестве на 2,5 млрд рублей — экс-главу банка "Восточный" Алексея Кордичева и партнера фонда Baring Vostok Вагана Абгаряна.

— Дошли до погон — По делу Арашуковых проведены обыски в домах и кабинетах местных правоохранителей — Шесть высокопоставленных офицеров МВД и Следственного комитета России оказались под следствием в рамках расследования уголовного дела сенатора Рауфа Арашукова. Его подозревают в организации преступного сообщества и хищении 30 миллиардов рублей. Больше 70 обысков прошли 26 февраля по громкому уголовному делу Арашуковых. Следственный комитет сообщил, что провел новые масштабные следственные действия в 22 городах Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Дагестана. В том числе свыше 70 обысков в домах подозреваемых и на предприятиях — потребителях газа. Выемки документов производятся на предприятиях и в кабинетах предполагаемых сообщников сенатора.

— Шпионаж на диске — Закончился суд по делу о госизмене — В Московском окружном военном суде закончился процесс над экс-начальником отдела оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ полковником Сергеем Михайловым и менеджером отдела расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Русланом Стояновым. Оба они признаны виновными в госизмене.

— Ужин для двоих — От Кима и Трампа ждут договоренностей — В Ханое стартуют официальные мероприятия американо-северокорейского саммита. За этой второй встречей Дональда Трампа и Ким Чен Ына пристально следят многие — кто-то с оптимизмом и большими ожиданиями, кто-то со скепсисом и иронией. Лидерам США и КНДР предстоит обсудить действительно непростые проблемы, включая ядерное разоружение, мир в регионе, установление официальных отношений между Вашингтоном и Пхеньяном.

— Стон вместо песни — Победительница украинского отбора отказалась ехать на "Евровидение" — Главным политическим событием последних дней на Украине стал национальный отбор на конкурс "Евровидение". Мероприятие, не предполагающее политической подоплеки, о чем есть и запись в организационных документах Европейского вещательного союза, на Украине уже не первый год превращается в националистическую манифестацию.

— Мятежники "перегорели" — Тема военной интервенции в Венесуэлу отходит на второй план — До сих пор все действия провозгласившего себя президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо предпринимались по принципу "все, что плохо для страны, — хорошо". Именно это в большей степени отвечает интересам оппозиционера, а также его покровителей в Вашингтоне — ведь только путем сознательного ухудшения социально-экономической обстановки в республике в венесуэльском обществе удается поддерживать протестные настроения.

— Обыкновенная колония — Суд ООН признал незаконным суверенитет Британии над островами Чагос — Островное государство Маврикий выиграло дело против Великобритании в Международном суде ООН. Камнем преткновения стала судьба архипелага Чагос, который еще в 1965 году был отторгнут от Маврикия — тогда еще британской колонии. И хотя через несколько лет сам Маврикий обрел независимость, острова Чагос так и остались под фактической юрисдикцией Лондона. Суд в Гааге признал незаконным раздел колонии вопреки резолюции ООН, потребовав от британцев "как можно скорее завершить управление островами Чагос".

— Ушел по-ирански — Глава МИД Исламской республики неожиданно покинул свой пост — Один из самых известных иранских политиков, министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в понедельник вечером без объяснения причин неожиданно подал в отставку. Об этом шаге он коротко сообщил в Instagram, который не заблокирован в Иране.

— Сидеть, лежа на боку — На Кубани медики рекомендовали тяжелобольного содержать под стражей — Это случилось в небольшом городке Кореновске. И не с кем-нибудь, а с экс-главой одноименного района Владимиром Рудником, покинувшим свой пост почти семь лет назад. В июне 2012 года он просил принять его отставку в связи с состоянием здоровья. Диагноз не скрывал — онкология. Он долгое время верил, что победит страшный недуг, отчаянно боролся с ним, но сил становилось все меньше. Просьбу его удовлетворили.

— Ледяной рок-н-ролл — Вход на катки в последнюю ночь зимы будет бесплатным — Последний вечер зимы обещает быть жарким — 28 февраля в Москве пройдет в очередной раз акция "Ночь на катке". Это значит, горожане смогут бесплатно покататься на коньках в 16 городских парках под музыку от рока до фанка. Объединенные темой "Музыкальный лед", катки превратятся в концертные площадки.

— Азартно жить не запретишь — Пожилые люди активно ставят на спорт — Организаторы независимой российской премии букмекеров BR Awards составили портрет азартных игроков и выяснили, что 10 процентов среди них — пенсионеры. За год количество москвичей пенсионного возраста, готовых делать ставки на спорт, увеличилось в 2,5 раза, но, играя, отдавать большие деньги букмекерам они при этом не готовы.

— Я доеду в Бирюлево — В отдаленные районы юга столицы придут и трамвай, и метро — Жители Бирюлево мечтают о трамвае и метро, которые пришли бы в их отдаленный район столицы, еще с советских времен. И если подземку власти обещали им в отдаленной перспективе, то скоростной трамвай по прежним планам должен был начать ходить еще в прошлом году. Не пришел. Зато, как выяснил корреспондент "РГ", строительство линии для него этой весной точно начнется.

— Упала, очнулась, суд — Жительница Пензенской области наказала ТСЖ за сломанную руку — Жительнице Пензенской области удалось привлечь к ответственности ТСЖ многоквартирного дома. Суд взыскал сто тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда. Правда, на судебное разбирательство ушел почти год.

— Папа летит в интернат — Оленеводам оплатят проезд при сопровождении детей в школы и обратно — В Ненецком автономном округе депутаты местного парламента в первом чтении приняли законопроект, который предусматривает оплату проезда родителей, а также бабушек и дедушек при сопровождении школьников в интернаты.

— Цена — 100 миллионов — Частные музеи на Урале предлагают освободить от налога на имущество — Бюджетный комитет Заксобрания Свердловской области одобрил и рекомендовал принять сразу в трех чтениях законопроект, который избавляет частные музеи от налога на имущество. Однако воспользоваться льготой смогут только крупные музейные проекты.

— Датчики разбудят — Квартиры оборудуют пожарной сигнализацией — Приборы, которые в случае задымления дадут сигнал о срочной эвакуации, начали устанавливать в квартирах, где живут многодетные семьи и одинокие пожилые люди.

— Дамы против хулиганов — Саранские чиновницы станут народными дружинницами — Впервые в состав народных дружин из чиновников горадминистрации Саранска войдут и женщины. Прежде патрулировать улицы вместе с полицейскими выходили только представители сильного пола, что вызывало недовольство коллег-дам.

— Собянин рассказал о строительстве перинатального центра ГКБ N67 — Перинатальный центр на территории Городской клинической больницы N 67 имени Ворохобова введут в эксплуатацию в текущем году. Об этом вчера после осмотра нового здания рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сначала блины, затем – выборы — Алексей Немерюк стал первым замглавы аппарата мэра Москвы — Как рассказал "РГ" сам Алексей Немерюк, новую должность он будет совмещать с прежней. В аппарате мэра и правительства Москвы он будет курировать выборы депутатов Московской городской думы, которые состоятся 8 сентября. Прежде этим занимался Вячеслав Шуленин, который перешел на работу во Внешэкономбанк.

— Ключ на старт — Национальный космический центр заработает в Москве через 3,5 года — Что собой представляет Национальный космический центр, о котором в последние дни говорят так много? Куда полетят космические аппараты, созданные на инновационной площадке? Композитные материалы, новые виды топлива, ракет-носителей и разгонных блоков… Мощный инженерный, производственный и научный кластер должен заработать на базе Центра имени Хруничева уже через три с половиной года. Он обеспечит работу основных профильных организаций отрасли, проведение исследований и подготовку кадров.

— Градус конфликта — Причиной массовой миграции в Европу мог стать климат — Как известно, миллионы жителей Ближнего Востока стали вынужденными переселенцами. Для стран этого региона настоящее бедствие. О причинах спорят политики, экономисты, социологи. И вот в полемику о причинах гуманитарной катастрофы вступили климатологи. В последнее время они все громче говорят, что резкий приток мигрантов в Европу в значительной мере связан с глобальным изменением климата в странах Африки и Ближнего Востока.

— Академики ищут таланты — Базовые школы Академии наук появятся уже в этом году — Уже в этом учебном году должны заработать 110 базовых школ РАН в 32 российских регионах. Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева, выступая на президиуме РАН. Цель проекта — выявление и обучение талантливых детей, которые придут в науку. Школы отбирала сама Академия наук. Среди основных критериев — школа уже должна показывать высокие результаты, иметь опыт профильного обучения и сетевого взаимодействия, хороший кадровый потенциал. Рядом должен находиться институт РАН или вуз, который сможет взять шефство над учениками.

— Пошли на взлет — На каких маршрутах появятся льготные полеты — До 20 марта глава правительства Дмитрий Медведев поручил представить предложения по дополнительному финансированию программ субсидирования пассажирских авиаперевозок. Поручение дано по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации.

— Работать обязательно — Работодателям предложат заплатить, если они не могут принять в штат инвалида — Механизм квотирования рабочих мест для инвалидов планируется усовершенствовать. Об этом сообщил замминистра труда и соцзащиты России Григорий Лекарев. Он уточнил, что новый механизм проходит стадию обсуждения.

— Точка возврата — С чем Opel придет на наш рынок — Возвращение популярной в России немецкой марки Opel — хороший знак для авторынка. Однако компании трудно рассчитывать на прежний успех, поскольку с момента ее ухода в 2015 году слишком многое изменилось, считают опрошенные "Российской газетой" эксперты.

ИЗВЕСТИЯ

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— Встреча на Альпах: военные РФ и США поучаствуют в общих соревнованиях — Впервые за четыре года они встретятся на международных состязаниях Edelweiss Raid 2019 — Военные из РФ впервые после 2014 года примут участие в крупном совместном мероприятии с американскими коллегами. На международных соревнованиях по горной подготовке Edelweiss Raid 2019 в Альпах россияне будут состязаться с командами из стран — членов НАТО и впервые прибывшими из США специалистами по горной подготовке, "зелеными беретами" и рейнджерами.

— Долговой ящик: объем взятых россиянами займов достиг 14,86 трлн — Средняя кредитная нагрузка на одну семью в 2018 году увеличилась до 27% — Россияне в прошлом году взяли рекордное количество кредитов. Общая задолженность по ним сейчас составляет 14,86 трлн рублей. Самыми закредитованными регионами страны стали Калмыкия, Тыва, Чувашия, Иркутская область и Югра. При этом заметно снизилась доля должников. В 2018-м в лидеры по просрочке вышли Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Бурятия, Алания и Адыгея. Такие данные приводит Общероссийский народный фронт (ОНФ) в своей кредитной карте России, с которой ознакомились "Известия".

— Предвыборные удары: число провокаций в Донбассе выросло в 1,5 раза — За последние две недели украинские военные активизировали обстрелы на мариупольском и донецком направлениях — Украина за последние две недели повысила количество обстрелов на мариупольском и донецком направлениях в Донбассе. Число провокаций со стороны ВСУ возросло в полтора раза — за день проходит больше 30 обстрелов. Об этом "Известиям" рассказал замглавы народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Источники в руководстве республики отметили, что также существует проблема активизации украинских диверсионных групп, которые пытаются проникнуть на территорию Донбасса.

— Нелицеприятный эффект: у банков возникли проблемы при сборе биометрии — Каждая отдельная кредитная организация собрала лишь сотни слепков — Сбор данных россиян в кредитных организациях идет с трудом. Об этом "Известиям" рассказали в "Ростелекоме", который выступает оператором единой биометрической системы (ЕБС). Несколько банкиров пожаловались на проблемы с передачей данных. Например, сбор может занять 40–60 минут, после чего система зависает и биометрия вовсе не отправляется в ЕБС.

— Включили заднюю — Иностранный бизнес возвращается в Россию — Решение группы PSA вернуть на российский рынок автомобили Opel может стать сигналом для других иностранных брендов, которые в последние годы покинули РФ, считают опрошенные "Известиями" эксперты. В первую очередь это коснется потребительского сектора. PSA рассматривает несколько вариантов возвращения некогда популярной в нашей стране марки. Помимо импорта не исключается использование производственной площадки в Калужской области, где сегодня собирают Peugeot и Citroеn. Opel, ушедшей из РФ в 2015 году, будет непросто вновь завоевать место на рынке — ее нишу уже заняли другие компании.

— Козырной вуз — В России могут разрешить высшее самообразование – В России могут узаконить высшее самообразование. Как именно студенты будут подтверждать полученные не в аудитории знания, Минобрнауки планирует решить уже в этом году. Пока речь идет только о зачете отдельных курсов, рассказали "Известиям" в ведомстве. В перспективе же реальным может стать и получение диплома о "домашнем высшем", полагают эксперты. При этом они видят в самообразовании и определенную проблему: осваивая науки дома, студенты лишаются живого общения, а зачастую именно в институте будущие специалисты обрастают полезными связями.

— Ын и янь — Почему переговоры Трампа и Кима в Ханое не станут судьбоносными — Встолице Вьетнама сегодня открываются долгожданные переговоры лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Их первая встреча в июне в Сингапуре была крайне богата на позитивную символику и скудна на конкретные результаты. Но если тогда лидерам это простили, то от нынешнего саммита глав Соединенных Штатов и Северной Кореи ждут четкого плана действий по денуклеаризации. На фоне неготовности Вашингтона ослабить санкции против Пхеньяна и нежелания КНДР идти на существенные уступки США опрошенные "Известиями" эксперты не ждут особых прорывов.

— Два СПГ пара — Россия выходит на рынок сжиженного газа — К2030 году "НОВАТЭК" планирует увеличить объемы производства российского сжиженного природного газа с 57 до 70 млн т в год. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил председатель правления компании Леонид Михельсон. По его словам, запуск новых проектов положительно скажется на всем промышленном секторе. Так, в рамках реализации "Арктик СПГ-2" российские предприятия могут получить заказы на сумму более 1 трлн рублей. В экспертной среде считают, что основным потребителем СПГ из РФ станут Китай, Япония и Южная Корея, где растет спрос на этот вид энергоресурса.

— С Грефом пополам — Конкуренция ЦБ и Сбербанка вышла на новый уровень — Е ще два крупных банка — "Хоум Кредит" и "Зенит" — интересуются подключением к сбербанковской системе денежных переводов физлиц по номеру телефона. Об этом "Известиям" рассказали в кредитных организациях. Возможность присоединения к этой платформе оценивают и в компании "Яндекс.Деньги". Крупнейший госбанк сейчас выступает абсолютным монополистом на рынке переводов, его доля превышает 50%. Однако существенную конкуренцию ему призвана составить система быстрых платежей (СБП) Центробанка — завтра она заработает в полном масштабе. К ней уже готовы подключиться около 100 финансовых организаций. От растущей конкуренции Сбербанка с СБП регулятора конечные потребители только выиграют, поскольку такая ситуация будет способствовать снижению комиссий за пересылку денег, уверены эксперты.

РБК daily

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— Беспроигрышный код — ЦБ определился с тарифами на услуги системы быстрых платежей — ЦБ планирует установить тариф, который будет взиматься с магазинов при оплате товаров через QR-код в рамках Системы быстрых платежей, на уровне 0,4–0,5%. Это в 3–4 раза ниже действующих эквайринговых комиссий в ретейле.

— Борцы с киберпреступностью получили 36 лет на двоих — Вынесен приговор по делу о госизмене в фсб — Бывший офицер ФСБ Сергей Михайлов и бывший сотрудник "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов получили крупные сроки по делу о государственной измене. Суд признал их виновными в раскрытии оперативных сведений спецслужбам США.

— "Аэрофлот" протрубил новый сбор — Авиакомпании начали повышать тарифы из-за подорожания керосина — После отказа правительства компенсировать авиакомпаниям рост издержек из-за подорожавшего авиакеросина они начали повышать топливный сбор. Это неминуемо приведет к росту цен на авиабилеты, отмечают эксперты.

— Виртуальные активы получили криминальное определение — Верховный суд признал криптовалюту средством легализации преступных доходов — Верховный суд внес понятие "криптовалюта" в постановление по делам об отмывании преступных доходов. Эксперты полагают, что решение ВС будет иметь скорее положительный эффект, поскольку оно не ограничивает оборот криптоактивов.

— Кашмирский кошмар — К каким последствиям может привести индийский авиаудар по Пакистану — Индийские ВВС нанесли удары по территории Пакистана— как утверждает Нью-Дели, их целью был лагерь боевиков "Джаиш-е-Мухаммад". Исламабад назвал атаку агрессией. Однако эскалация конфликта не в интересах сторон, говорят эксперты.

— Основной закон капитализма — Кубинцы на референдуме одобрили принятие новой конституции — Граждане Кубы проголосовали за то, чтобы в стране появились президент и премьер, а в Основном законе — положения о свободном рынке и частной собственности.

— Солод не тетка — Три вопроса об инициативе росалкогольрегулирования ужесточить гост на пиво — Росалкогольрегулирование предложило доработать ГОСТ на пиво, включив в стандарт методики, позволяющие определить долю солода в продукте. В результате некоторые популярные сорта могут быть признаны пивными напитками.

— ФСБ оседлала спутниковую волну — Зачем правительство изменило правила использования сетей связи — Правительство утвердило постановление, которое усложнит приход в Россию новых глобальных спутниковых операторов. Им нужно будет получить специальное заключение от ФСБ, что в текущей политической ситуации затруднительно.

— ТМК берет курс на Сербию — Компания Дмитрия Пумпянского проложит продолжение "турецкого потока" — Трубная металлургическая компания Дмитрия Пумпянского получит генподряд на расширение болгарского участка "Турецкого потока" стоимостью €1,4 млрд, сообщили источники РБК. Она поставит для проекта 300 тыс. т труб большого диаметра.