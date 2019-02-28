БУЭНОС-АЙРЕС, 28 фев /ПРАЙМ/. Перу заработала на экспорте волокна альпаки в 2018 году 89 миллионов долларов, основными покупателями этой продукции стали Китай и Италия, сообщает Ассоциация экспортеров Перу (Adex).

Одежда из шерсти альпаки, считающейся одной из самых дорогих в мире, по карману далеко не каждому потребителю. Она в семь раз теплее, чем шерсть овцы, практически водонепроницаема и не вызывает аллергии, ткани из альпаки не мнутся, не вытягиваются, они стойки к загрязнениям. Летом в изделиях из альпаки не жарко, а зимой — не холодно. Перу является крупнейшим поставщиком этой продукции.

"Экспорт волокна альпаки продолжил расти в 2018 году и превысил 89 миллионов долларов, что на 19,9% больше по сравнению с 2017 годом, покупателями стали 23 страны", — отмечает ассоциация.

Самыми крупными рынками сбыта стали Китай и Италия. Азиатский гигант импортировал волокно на 52 миллиона 990 тысяч долларов, что на 0,8% больше 2017 года, а европейская страна — на 26 миллионов 567 тысяч долларов, тем самым увеличив закупки на 63,7%.

Среди других крупных импортеров эксперты отмечают Южную Корею, Японию, Тайвань, Великобританию, Швейцарию, Норвегию, Южную Африку и Колумбию.