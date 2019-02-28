БУЭНОС-АЙРЕС, 28 фев /ПРАЙМ/. Аргентина сделала еще одно существенное послабление для малого и среднего бизнеса, предоставив кредитное финансирование на 100 миллиардов песо (2,5 миллиарда долларов), сообщил президент страны Маурисио Макри.

"Нам нужно, чтобы малый бизнес мог развиваться и превращаться в крупные компании, потому что, если малый бизнес растет, то создаются рабочие места", — сказал он.

"Малые и средние компании будут иметь доступ к финансированию по разумным кредитным ставкам от 25 до 29% годовых в 27 банках, частных и государственных, по всей стране", — отметил президент, добавив, что объем кредитных линий составит 100 миллиардов песо.

Таким образом, тысячи компаний получат возможность восстановить бизнес после тяжелого прошлого года, когда перестали существовать многие предприятия. Малый и средний бизнес сможет пополнить оборотный капитал, расплатиться с поставщиками.

Ранее правительство Аргентины сделало существенное послабление для малого и среднего бизнеса, повысив порог зарплат, до которого не будет уплачиваться налог работодателем. Так, он не будет платить налоги на труд сотрудников с зарплаты до 17,5 тысячи песо (около 450 долларов). Ранее порог зарплат, до которого не уплачивались налоги, составлял 7,3 тысячи песо.

В настоящее время Аргентина переживает серьезный экономический кризис. Инфляция в 2018 году составила 47,6%. Власти Аргентины взяли кредит у МВФ на 56,3 миллиарда долларов. Как заявляла ранее глава МВФ Кристин Лагард, восстановление роста аргентинской экономики начнется во втором квартале 2019 года. Осенью текущего года в Аргентине пройдут президентские выборы.