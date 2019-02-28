ПЕКИН, 28 фев — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики Китая в феврале замедлился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 54,3 пункта против 54,7 пункта в январе, свидетельствуют обнародованные в четверг данные государственного статистического управления страны. Промышленный PMI КНР в феврале замедлился до 49,2 пункта

Показатель упал ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали замедление, но лишь до уровня в 54,5 пункта. Тем не менее, ведомство отмечает, что показатель по-прежнему демонстрирует рост и находится в хорошем состоянии.

Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таком традиционном секторе, как тяжелая промышленность.

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.