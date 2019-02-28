МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Риски при запуске транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-12" к Международной космической станции (МКС) будут застрахованы в четырех страховых компаниях – "Согаз", "Ингосстрах", "СК "Мегарусс-Д" и "СК "Согласие", следует из материалов на портале госзакупок.

Торги на определение страховщика проводил Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

"Присвоить первый номер и признать победителем коллективного участника: состраховщик-1 (состраховщик — координатор): АО "СОГАЗ", состраховщик-2: СПАО "Ингосстрах", состраховщик-3: ООО "СК "Мегарусс-Д", состраховщик-4: ООО "СК "Согласие"", — говорится в протоколе.

Стоимость контракта — 268 миллионов рублей, за него боролось также "АльфаСтрахование".

Страховая сумма по договору обозначена в 4,156 миллиарда рублей, она включает в себя подлимит в отношении прерванного зажигания, который составляет 100 миллионов рублей, указывается в документах.

Запуск "Союза" планируется на 14 марта в 22.14 мск, а его стыковка с МКС — на 15 марта в 4.07 мск. В экипаж "Союза МС-12" войдут россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, не долетевшие на "Союзе МС-10" до МКС в октябре из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ", а также американка Кристина Кук.