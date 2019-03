(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Ким Чен Ын отказался поднюкивать США — Вашингтон и Пхеньян не сотворили чуда в Ханое — Бесславное завершение переговоров c лидером КНДР Ким Чен Ыном оставило президента США Дональда Трампа в растерянности и, по всей видимости, без четкого плана действий.

— Из дела "Восточного" выхода нет — Майкла Калви оставили под стражей — Попытка бизнес-сообщества во главе с уполномоченным по правам предпринимателей Борисом Титовым освободить из-под стражи основателя компании Baring Vostok гражданина США Майкла Калви, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, не увенчалась успехом.

— "Платон" покажет дорогу в Китай — Оператор системы сбора платы с грузовиков протестирует ГЛОНАСС и BeiDou — Компания "РТ-Инвест Транспортные системы" (РТИТС) "Ростеха" и Игоря Ротенберга станет оператором пилотной зоны новой системы грузовых и пассажирских перевозок между Россией и Китаем.

— Комиссии оставят без бонусов — Безналичные платежи могут стать менее привлекательными для граждан — Снижение банковских комиссий, взимаемых с торговых и сервисных компаний за проведение карточных платежей, может иметь негативные последствия для рынка безналичных расчетов.

— Производительный малый — Нацпроект по производительности труда снижает ценз для участия — Нацпроект по повышению производительности труда, видимо, станет первым в списке расширяющихся после утверждения в конце 2018 года.

— Пенсионной системе ищут альтернативу — Соцстраху прописаны взносы работников и бездетных — Для преодоления кризиса российской пенсионной системы необходимо отказаться от нынешней балльной формулы расчета пенсий, перераспределить взносы между работником и работодателем и радикально повысить МРОТ, считают эксперты Центра стратегических разработок.

— Замедление экономики смягчит регуляторов — Moody"s ожидает передышки в ужесточении монетарной политики — Скорость нормализации кредитно-денежной политики замедлится в 2019 году, центральные банки станут осторожнее в своих действиях на фоне более умеренного роста экономики, говорится в свежем обзоре Moody"s.

— Законам ищут гендерное равновесие — Мониторинг гендерного равенства — Мировая экономика дает женщинам только три четверти прав, аналогичных мужским, во всех основных сферах деятельности. Такие расчеты приводит Всемирный банк в своем исследовании "Женщины, бизнес и закон 2019".

— Полиции указали путь в экономику — Владимир Путин объяснил, как МВД должно работать с бизнесом — Министерству внутренних дел (МВД) удалось в прошлом году сохранить контроль над криминогенной обстановкой в стране, снизить количество преступлений и обеспечить общественный порядок при проведении таких важных мероприятий, как чемпионат мира по футболу и выборы президента.

— Всенародное цифроизъявление — В голосование внедряют новые технологии — В Госдуму внесен ряд законопроектов, меняющих правила подготовки документов к выборам и предполагающих цифровизацию избирательного процесса. В Москве появятся цифровые участки, где на выборах смогут проголосовать оказавшиеся в столице жители других регионов.

— Местному самоуправлению подберут ассоциацию — Развитием МСУ может заняться новая единая организация — По сведениям "Ъ", все зарегистрированные в стране муниципальные союзы, ассоциации и организации могут войти в создаваемую сейчас Национальную ассоциацию развития местного самоуправления (МСУ).

— Сельских депутатов избавляют от бумаги — В Госдуме хотят отменить их антикоррупционные декларации — Как стало известно "Ъ", секретарь генсовета "Единой России" сенатор Андрей Турчак намерен в марте внести в Госдуму проект закона, резко уменьшающего количество документов для антикоррупционных деклараций сельских депутатов, работающих на непостоянной основе.

— У Александра Шестуна арестовали все, что движется — Иск об изъятии его имущества дополнен снегоходами, тракторами и катерами — Как стало известно "Ъ", Красногорский городской суд Московской области наложил арест на обнаруженное у бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна и его доверенных лиц имущество.

— Повара не признали боевым — Отклонен иск специалиста, два года обслуживавшего военных в Сирии — Как стало известно "Ъ", в присвоении статуса ветерана боевых действий Минобороны, а вслед за ним и суды отказывают не только некоторым военнослужащим, но и гражданским специалистам, обеспечивавшим боевые действия в Сирии.

— В защиту прав запрещенных — Омбудсмен РФ проверит степень опасности "Хизб ут-Тахрир" и ее членов — Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова намерена проверить соблюдение прав членов запрещенной в России и признанной террористической религиозной организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ).

— Конечная автобусная инстанция — Перевозчикам дали 120 дней на получение лицензий, но правительство не решило, как их выдавать — 1 марта вступает в силу закон, вернувший лицензирование заказных автобусных перевозок. Документ разработан для усиления контроля за перевозчиками: по вине водителей автобусов ежегодно происходит более 5 тыс.

— "Миротворцы всегда оптимисты" — Официальный представитель Временных сил ООН в Ливане о ситуации на границе с Израилем — После того как в конце декабря — начале января израильская армия провела операцию по уничтожению подземных туннелей, предназначенных для переброски боевиков "Хезболлы" на территорию Израиля, Временные силы ООН в Ливане (UNIFIL) вместе с ливанской армией усилили совместное патрулирование "голубой линии", разделяющей Израиль и Ливан.

— Фиаско по-ханойски — Кореевед, профессор МГИМО Георгий Толорая — об итогах встречи глав КНДР и США в Ханое — Неожиданный провал саммита в Ханое стал неудачей для обеих сторон. Такой итог беспрецедентен для встреч на высшем уровне, тем более для этой, на которую возлагалось столько надежд.

— Китай начал экспорт дыма в Россию — Хабаровский край почувствовал это на себе — На юге Дальнего Востока сложилась сложная лесопожарная обстановка. Четыре региона окутало дымом, местные жители жалуются на рези и жжение в глазах, а также на першение в горле.

— Хакеры занялись торговлей — Российские компьютеры стали источником кибератак на ритейлеров — Отрасль ритейла наиболее подвержена кибератакам, цель которых получить доступ к учетным данным пользователей, говорится в исследовании американской Akamai.

— Шереметьево влетает в бюджет — Аэропорт пытается взыскать недоплату за обслуживание силовиков — Аэропорт Шереметьево через суд пытается взыскать с Росавиации и Минтранса 20,6 млн руб. недополученных в 2016 году субсидий за обслуживание бортов силовых структур.

— Отключение с пояснениями — В отношении банковских клиентов ЦБ занял методическую позицию — При отказе в предоставлении услуг дистанционного банковского обслуживания (ДБО) ЦБ настоятельно рекомендует кредитным организациям пояснять причины отключения, запрашивать документы и пояснения.

— Молдавский аналог — Андрей Райский — о попытке легализации средств через третейский суд — Прошлым летом на Совете по совершенствованию третейского разбирательства у председателя Арбитражного третейского суда Москвы Алексея Кравцова поинтересовались, прекратит ли он рассматривать споры ad hoc, если не получит разрешения на создание постоянно действующего арбитражного учреждения.

— Граждане понесли деньги на рынок — Объем средств на индивидуальных брокерских счетах резко вырос — В 2018 году резко увеличилось размещение средств на индивидуальных инвестиционных брокерских счетах.

— Долг не дождался санкций — Нерезиденты увеличили вложения в российские еврооблигации — Столь успешного месяца, как минувший февраль, на рынке внешних заимствований не было целый год. По данным Cbonds, российские компании разместили еврооблигации более чем на $1,8 млрд.

— Взаимное финансирование дало сбой — Неплатежи компаний инвесторам выросли в полтора раза — Рынок краудфандинга, большая доля которого приходится на кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ), столкнулся с ростом неплатежей по таким займам.

— НОВАТЭКу слишком мелко в Обской губе — Компания просит президента о срочном дноуглублении — Правительство в срочном порядке изыскивает 4 млрд руб. на проведение дноуглубления в Обской губе для терминала "Утренний", откуда должен отгружаться сжиженный газ с будущего проекта НОВАТЭКа "Арктик СПГ 2".

— Акционеры "Кокса" умножают иски — Евгения Зубицкого теперь обвиняют в завышении зарплаты — Акционерный конфликт в кемеровском ПАО "Кокс" набирает обороты.

— Рост под льготный процент — Правительство поддержит экспортеров кредитами — Правительство подготовило окончательный вариант основной меры господдержки для экспортных производств.

— ВЭБ.РФ уходит из коммуны — Госкорпорация потеряла интерес к центру блокчейна — ВЭБ.РФ выходит из совместного с МИСиС проекта блокчейн-коммуны, запущенного на пике интереса к этой технологии в декабре 2017 года.

— Девелопер пошел в энергетики — Crocus Group начала продавать свой безалкогольный напиток — Crocus Group Араса Агаларова нашла высокомаржинальный сегмент на рынке. Компания начала выпускать энергетический напиток под собственным брендом "Жара".

— MR Group заехала в тупик — Девелопер не будет достраивать "Фили Град" — MR Group отказалась от строительства третьей очереди жилого комплекса "Фили Град" в рамках мирового соглашения, подписанного с РЖД.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Кремль будет оценивать губернаторов по качеству дорог — Руководителям некоторых регионов предстоит кардинально улучшить состояние дорожного хозяйства — "Ведомости" выяснили, как губернаторы будут выполнять наказ Владимира Путина по ремонту дорог и в каких регионах к концу 2024 г. будут лучшие трассы.

— На каких условия клиенты банков могут переводить деньги в Системе быстрых платежей — Услугой от ЦБ пока могут воспользоваться клиенты одиннадцати банков — 28 февраля в России для клиентов 11 банков заработала Система быстрых платежей (СБП): физические лица смогут мгновенно переводить друг другу деньги по номеру мобильного телефона.

— Кремль отметит пятилетие присоединения Крыма фестивалем "Крымская весна" — Чиновники обещают, что празднование пройдет позитивно, но без политики — Федеральные и московские власти отметят пятилетие присоединения Крыма 16–18 марта фестивалем "Крымская весна".

— Законопроект о снижении муниципального фильтра на губернаторских выборах может зависнуть — Никто не хочет вносить его в Думу — Председатель ЦИК Элла Памфилова в четверг посетовала на равнодушие оппозиционных фракций, которые упускают возможность добиться снижения муниципального фильтра для регистрации кандидатов на губернаторских выборах.

— Судьи требуют наказания за "скандализацию правосудия" — Под этим понимается беспорядочная и необоснованная критика в СМИ — Председатель Совета судей Виктор Момотов предложил ввести ответственность за "скандализацию правосудия" – на случай, когда участники процесса пытаются оказать давление на суд, манипулируя общественным мнением.

— США могут вернуться к силовому давлению на КНДР — Так Дональд Трамп может отреагировать на неуступчивость Ким Чен Ына, считают эксперты — Без видимых результатов завершилась в четверг в столице Вьетнама Ханое вторая встреча президента США Дональда Трампа и председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына.

— Падение режима Мадуро создаст угрозу для Кубы — Ее экономика сильно зависит от дешевых поставок венесуэльской нефти — Возможное свержение режима Николаса Мадуро создаст угрозу для его главного союзника – Кубы. Ее экономика сильно пострадает, если к власти в Венесуэле придет оппозиция и прекратит поставки дешевой нефти.

— Как улучшится жизнь ипотечных заемщиков — Власти обещают им каникулы, а банки не исключают снижения ставок до 8% — Спикеры Госдумы Вячеслав Володин и Совета Федерации Валентина Матвиенко 28 февраля внесли в Госдуму законопроект об "ипотечных каникулах".

— Бывший владелец "Шангри Ла": Закрыть все казино – это не реформа — Майкл Боттчер вспоминает, как потерял пять казино в Москве, и оценивает российскую реформу игорного бизнеса — С владельцем некогда одной из крупнейших российских игорных империй – Storm International – Майклом Боттчером мы сидим у него дома, в квартире в самом центре Москвы.

— Вадим Мошкович может получить девелоперские активы "Букета" — На землях группы можно построить около 2 млн кв. м недвижимости — Девелоперский портфель группы компаний "Букет" может перейти структурам "Русагро" Вадима Мошковича, рассказал "Ведомостям" один из партнеров бывшего члена Совета Федерации.

— Сбербанк заработал рекордную чистую прибыль — Чиновники требуют отдать половину в виде дивидендов, но капитал не позволяет банку заплатить 416 млрд рублей — За 2018 г. Сбербанк заработал рекордные 831,7 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, следует из отчетности, опубликованной в четверг. Это на 11% больше, чем в 2017 г., когда госбанк заработал 748,7 млрд руб.

— Новый флагманский смартфон Samsung в России оказался популярнее предыдущего — Предзаказ на Samsung Galaxy S10 в разы выше, чем в прошлом году — 20 февраля в России стартовал предзаказ новых моделей смартфона Samsung семейства Galaxy S10: S10, S10+ и S10е. Их продажи начнутся в России 8 марта.

— Toyota и Mitsubishi не вошли в программы льготного автокредитования — Число моделей других производителей сократилось из-за новых требований Минпромторга — В пятницу, 1 марта, стартуют обновленные программы льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" общим бюджетом 3 млрд руб. Они будут действовать на территории России.

— Мосгорсуд оставил Майкла Калви под арестом — Решение принято, несмотря на то что за основателя Baring Vostok вступились Борис Титов и Кирилл Дмитриев — Основателя и старшего партнера инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви оставили под арестом по обвинению в мошенничестве на 2,5 млрд руб.

— Как бывший менеджер "Яндекс.Такси" открыл "темную кухню" — Управлять рестораном без зала и официантов оказалось столь же трудно, как и обычным заведением — 34-летний Яков Менделеев несколько лет назад работал старшим операционным менеджером агрегатора такси Uber.

— Land Rover Discovery: Универсал в пятом поколении — Заметен в потоке, удобен в управлении, экономичен, не утомителен в дальнем пути – Discovery хорош почти всем, – но места маловато — Дети завели новых дачных друзей и забрались к ним в гости в дальний уголок поселка – а поселок в густом лесу.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Мартовский код — Что изменится в нашей жизни с началом весны — С марта вводятся новые правила работы аварийно-диспетчерских служб управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ).

— Не разогнаться — Минэнерго и ФАС дали прогноз по росту цен на топливо в 2019 году — Стоимость бензина на автозаправках по итогам этого года вырастет максимум на уровень инфляции, или на 4,3 процента, что предполагает действующий прогноз минэкономразвития.

— Вспомнить все — У россиян будет еще год, чтобы легализовать зарубежные счета и активы — 1 марта в России стартует третий этап амнистии капитала. У граждан, которые по какой-то причине не успели воспользоваться предыдущими и сообщить о своих зарубежных счетах и активах, будет еще год, чтобы сделать это, не опасаясь последствий.

— Ипотека за 8 процентов — Эксперты назвали условия снижения стоимости жилищных кредитов — К середине января следующего года федеральные власти и Банк России должны разработать меры для снижения ставки по ипотеке до 8 процентов. Такое поручение дал президент страны.

— Все улетели — Из-за конфликта Индии и Пакистана права наших туристов не будут нарушены — Конфликт Индии и Пакистана не помешает отдыху российских туристов в странах Юго-Восточной Азии, обещают в Ростуризме.

— Куда ведет следствие — Владимир Путин призвал повысить уровень раскрываемости преступлений — Повышать уровень раскрываемости, жестко пресекать деятельность радикальных группировок и не накручивать статистику за счет дел, у которых нет веских оснований, поручил МВД президент.

— Бюллетень в объективе — Элла Памфилова обсудила с журналистами проблемы выборов — Первый общероссийский электоральный форум открылся в четверг в Москве. Представители СМИ из 60 регионов России смогли в режиме свободной дискуссии обсудить с руководством ЦИК, экспертами, депутатами и сенаторами процесс освещения выборов и роль журналистов в избирательных процедурах.

— Пенсионный порядок — Перерасчет и доплаты к пенсиям произведут до 1 июля — Выплаты в рамках перерасчета пенсий неработающих пенсионеров должны быть проведены до 1 июля, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Голос времени — В России предлагают создать цифровые участки на выборах — В Госдуму внесен законопроект, который сделает более удобным процесс голосования на выборах. Избиратели, в соответствии с предложением, смогут голосовать не в "своих" регионах на цифровых участках.

— Решили строить — сообщите власти — Первого марта завершится дачная амнистия, которая разрешала владельцам земельных участков зарегистрировать права на дома в упрощенном порядке — только по техплану.

— Сигареты промаркируют — В России с 1 марта становится обязательной электронная маркировка сигарет. До этого с января 2018 года она была добровольной, компании внедряли ее в порядке эксперимента.

— Селянам станет выгоднее страховать свои риски — Аграрии будут страховать урожай на более выгодных условиях, это повысит устойчивость сельхозпредприятий. С 1 марта вступают в силу изменения в закон о господдержке в сфере сельхозстрахования.

— Дьюти-фри теперь доступнее — С 4 марта пассажирам, летающим из России в другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Армению, Беларусь, Казахстан или Киргизию, разрешат делать покупки в магазинах беспошлинной торговли.

— На переездах установят камеры — Переезды через железную дорогу в одном уровне, где идет большой поток автомобилей, закон обязывает оборудовать видеокамерами.

— Заказные автобусы без лицензии вне закона — С марта получение лицензии становится обязательным для заказных автобусных перевозок.

— Семейные и первые автомобили продадут со скидкой — Возобновляются с 1 марта программы льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".

— Виталий Савельев: Выиграет тот, кто уйдет в цифровизацию — Полет в новую эпоху — генеральный директор главного российского авиаперевозчика о конкуренции и стратегии "100 миллионов пассажиров к 100-летию "Аэрофлота" — На вопросы корреспондента "Российской газеты" отвечает генеральный директор "Аэрофлота" В.Г. Савельев.

— Рассудят вежливых — Суды не будут принимать жалобы с оскорблениями — Председатель Совета судей Виктор Момотов признал правомерной практику отказа от рассмотрения жалоб, написанных грубо и оскорбительно.

— Банк подождет — Матвиенко и Володин внесли проект закона об "ипотечных каникулах" — Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату парламента первый законопроект во исполнение Послания президента Федеральному Собранию.

— Толерантность к чужим — Российские граждане стали заметно толерантнее к представителям других национальностей. Таков результат недавнего опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение" (ФОМ).

— Первые пошли — Российская ракета "Союз" вывела на орбиту шесть спутников OneWeb — Российская ракета "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-М" успешно вывела на орбиту первые шесть спутников OneWeb.

— Помощь рядом — На систему долговременного ухода первым регионам выделены 300 миллионов рублей — Почти 300 миллионов рублей выделят в этом году из федерального бюджета регионам на создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

— Алмазная пыль — Братья получили срок за махинации — Савеловский районный суд Москвы вынес приговор одному из бывших руководителей ФГУП "Алмазювелирэкспорт" Виктору Афонину. Он получил четыре года лишения свободы за махинации с банковскими депозитами на 5 миллиардов рублей.

— Салаты растут рядом с домами — Московской сити-ферме присудили премию "Агроинвестор года" — Лучшим стартапом России в сфере сельского хозяйства назван московский производитель зелени "РусЭко".

— Ратник в третьем поколении — В Минобороны прорабатывают решение передать в воинские части и соединения усовершенствованный вариант новой боевой экипировки "Ратник". Только в этом году более тысячи таких комплектов — "Ратник-3" — уже поступили в войска.

— Номер того стоит — Назначены максимальные цены за регистрационные знаки — Федеральная антимонопольная служба установила максимально возможные тарифы на регистрационные знаки для автомобилей.

— Опознают свысока — Беспилотники Росгвардии научатся распознавать лица и номера машин — Беспилотные летательные аппараты Росгвардии будут оборудоваться новейшими, более совершенными системами видеонаблюдения, которые смогут распознавать лица и номерные знаки на автомобилях.

— Бился против двоих — В центре Москвы избили генерал-полковника — В центре Москвы в среду был избит генерал-полковник в отставке Александр Бриндиков. В его послужном списке много высокопоставленных должностей.

— Акции в особо крупном размере — Основателя Baring Vostok Майкла Калви оставили в СИЗО — Мосгорсуд не стал отпускать основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест.

— Нелегальные бриллианты — Генпрокуратура требует с Захарченко полмиллиарда — Никулинский райсуд столицы в четверг начал второй процесс о взыскании с полковника полиции Дмитрия Захарченко незаконно полученных активов.

— Не досчитались миллиардов — В Польше задержали вице-президента Пробизнесбанка — В четверг утром стало известно о задержании в Польше Ярослава Алексеева, объявленного в федеральный и международный розыск.

— Что видно в бинокль — Пограничный конфликт Индии и Пакистана может продлиться до лета — В четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова предоставить площадку для переговоров Индии и Пакистану, если стороны этого захотят для разрешения пограничного конфликта.

— Ствол не для всех — Конгресс США впервые за четверть века пропустил закон об ужесточении оборота оружия — Нижняя палата конгресса США проголосовала за законопроект об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия, что, как отмечает американская пресса, стало первым прецедентом такого рода почти за четверть века.

— Цифры играют в прятки — Венесуэла нашла новые рынки сбыта для своей нефти — Два проекта резолюции по Венесуэле — российский и американский — должны были рассмотреть в четверг вечером на заседании СБ ООН. Проект России предусматривал использование различных диалоговых и посреднических механизмов для урегулирования ситуации.

— Звезды ЕС предскажут — Французские эксперты о будущих отношениях Брюсселя и Москвы — Предполагаемое усиление евроскептиков по итогам майских выборов в Европарламент в какой-то степени может подтолкнуть продолжение диалога между Россией и Евросоюзом.

— Ханой без автографов — Дональд Трамп и Ким Чен Ын не договорились в Ханое даже о следующей встрече — Вопреки ожиданиям большинства экспертов и общественности второй американо-северокорейский саммит завершился полным провалом. Трамп и Ким Чен Ын не смогли подписать никаких соглашений и не назначали время для следующей встречи.

— Деньги — за кадром — Совет экспертов обсудил, предложит ли нам наше кино "движение вверх" — О проблемах сложного механизма кинопроизводства шел разговор на Совете экспертов в "РГ".

— Не лишний билетик — Совет Федерации предложил "Аэрофлоту" увеличить число авиарейсов по маршруту Москва — Магадан — Совет Федерации предложил авиакомпании "Аэрофлот" увеличить объем авиаперевозок по маршруту Москва — Магадан.

— Неудачный вираж — Самолет упал на дачу в Подмосковье — Легкомоторный самолет C-72 "Охотник" упал на дачный участок в Коломенском районе Московской области. Погибли пилот и пассажир.

— Семь пуль для мэра — Закончено дело банды, убившей главу Сергиева Посада — В четверг Следственный комитет РФ объявил об окончании расследования по уголовному делу против Константина Пискарева, известного под прозвищем Костя Большой.

— Бюджетный адвокат — Обманутые дольщики Красноярского края получают бесплатную юридическую помощь — Пострадавшие от действий нерадивых застройщиков граждане могут теперь не тратиться на адвокатов. Расходы взял на себя бюджет Красноярского края.

— Безработные сядут за парты — Жителей Карелии обучат профессиям туристического бизнеса — В Сортавальском районе Карелии двадцать безработных женщин сели за парты. Они получат сразу четыре новых специальности. Такое обучение проводится в регионе впервые.

— Дорога к дому — Появилась возможность досрочно оформить гектар на Дальнем Востоке в собственность — Участники программы "Дальневосточный гектар", построившие на земле дом, смогут досрочно оформить участок в собственность — до истечения пятилетнего срока безвозмездного пользования. Такие изменения в закон о гектаре вступят в силу с 28 марта.

— Селфи в гробу — Где набирает обороты "темный туризм" — Ассоциация "Столичный цех деятелей культуры" поделилась своими планами устраивать для иностранцев экскурсии по московским кладбищам.

— Адам против Евы — Как язык разделяет мужчин и женщин — Хлесткий слоган телесериала "Пацанки" — "Из жабы в красивые бабы" — сегодня мало кого задевает, хоть он и провокационный. А уж реклама натяжных потолков или машинных масел полуобнаженными девушками и вовсе воспринимается как что-то обычное.

— Куда лезешь?— Почему белые медведи атаковали людей — На архипелаге Новая Земля научная экспедиция РАН вернула во льды Арктики часть белых медведей, которые поселились в поселке Белушья Губа рядом с людьми.

— Прийти в себя — Профессор Елена Гусакова: Ранняя реабилитация позволяет полностью восстановить самых тяжелых пациентов — Медицинская реабилитация становится актуальной. Почему? Жить стали дольше. А годы прибавляют всяческие болезни, восстановление от которых — дело непростое.

— Вызов принял — Как один человек больницу вылечил — Зейская районная больница долгие годы была тяжело и хронически больна: управленческим непрофессионализмом. Ее превратили в "фабрику по зарабатыванию денег", раздув штат до неприличия и установив зарплаты "прочему персоналу" выше, чем медикам.

— Киллер по программе — Вакцину научили бороться с раком — Противоопухолевый препарат, превосходящий зарубежные аналоги, разработали сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ)СО РАН и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".

— Точка доступа — Что стоит пандус построить — Создавать спецкомиссию из представителей государственных служб и администраций понадобилось в Нижнем Новгороде, чтобы решить проблему инвалида-колясочника.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Пятивалютная корзина — Страны БРИКС создают единый платежный сервис — Страны БРИКС разрабатывают единую платежную систему. Она будет называться BRICS Pay, рассказали "Известиям" в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ)

— По большому счету — Лимит вложений в индивидуальные инвестиционные счета предлагают поднять в 2,5 раза — Депутаты обсуждают с профессиональным сообществом возможность увеличения предельного взноса на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС).

— Торги остановились — Почему Ким не убедил Трампа подписать соглашение — Второй саммит лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына закончился без подписания соглашения

— Рулевые модели — На операторов беспилотных машин потратят миллиард — В России начнут обучать управлению беспилотным транспортом. Проект стоимостью более 1 млрд рублей поддержала рабочая группа под председательством замглавы Минпромторга и президента НП "ГЛОНАСС".

— "Формальные отписки никому не нужны" — Владимир Путин поручил МВД подключиться к формированию благоприятных условий для ведения бизнеса — Министерство внутренних дел должно принять активное участие в разработке мер по повышению уровня защиты предпринимателей от необоснованного давления. Такое поручение Владимир Путин дал на расширенном заседании коллегии МВД.

— Вода, огонь и бедные трубы — Чем грозит "Северному потоку-2" директива Евросоюза — Обновленная директива ЕС может осложнить, но не остановить реализацию "Северного потока-2". Сейчас его строительство идет строго по расписанию в соответствии с европейским законодательством, сообщил "Известиям" официальный представитель компании — оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.

— Обвинительный наговор — Ярошенко инкриминируют нападение в тюрьме — Российскому летчику Константину Ярошенко, приговоренному в США к 20 годам лишения свободы, инкриминируют нападение в тюрьме с применением холодного оружия.

— Не пошел бы с ним в разметку — Как будут штрафовать на "вафельницах" — С 1 марта автовладельцы в Москве начнут получать штрафы за нарушение правил проезда перекрестков с желтой вафельной разметкой.

— "Отредактированные клетки нормализуют работу организма" — Главный генетик России Сергей Куцев — о росте числа наследственных патологий в регионах и новых способах их лечения — Пять процентов населения России страдают генетическими заболеваниями, но в некоторых регионах сложилась острая ситуация.

— "Оскар" для стартапа — Московской сити-ферме присудили премию "Агроинвестор года" — Лучшим стартапом России в сфере сельского хозяйства назван московский производитель зелени "РусЭко".

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Подстреленный экспорт — Из-за санкций в отношении российских производителей патронов и стрелкового оружия они теряют в год около 10 млрд руб. выручки, выяснил РБК. Госкорпорация "Ростех" начала разработку антикризисной программы для отрасли.

— Возврат минкультурных ценностей — Органы финансовой разведки Австрии и Испании передали России информацию об активах уехавшего в Европу фигуранта дела реставраторов Бориса Мазо — они оценены в €14 млн. Вена проводила в отношении него собственное расследование.

— Ипотечники потеряли половину каникул — В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий предоставление ипотечным заемщикам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, отсрочки сроком до шести месяцев как в погашении суммы основного долга, так и в уплате процентов. Текст законопроекта размещен в базе документов нижней палаты парламента.

— Курортный сбор смоет мусорной волной — Власти Краснодарского края предложили Минприроды оплачивать вывоз мусора в туристический сезон за счет курортного сбора. В противном случае региону угрожает мусорный коллапс, так как реформа отрасли увеличила стоимость утилизации.

— Дональд Трамп не обезоружил Ким Чен Ына — Встреча лидеров США и КНДР закончилась раньше запланированного и без подписания каких-либо соглашений. Провал переговоров может привести к потере интереса Дональда Трампа к положению на Корейском полуострове, говорят эксперты.

— Идеи до востребования — "ПОЧТА РОССИИ" заказала разработку новой международной стратегии. В числе вариантов—создание маркетплейса с зарубежным партнером. В перспективе 3–4 лет доля международного бизнеса в выручке оператора должна сравняться с доходами от внутреннего рынка.

— Next собирает вещи — Магазины британских торговых сетей Next и Next kids будут закрыты в России. Из-за девальвации рубля владельцу бренда с 2015 года не удается держать достаточный уровень доходности на рынках России и Украины.

— Эдуард Худайнатов забрал долг из ВТБ — Экс-глава "Роснефти" Эдуард Худайнатов вернул ВТБ $ 4 млрд, рефинансировав кредит. Дополнительных источников для погашения долга у бизнесмена пока нет, но он рассчитывает на господдержку и вхождение BP в свой проект в Арктике.

— Санкционный выход стоимостью?700 тыс. — Лорд Грегори Баркер, председатель совета директоров En+Group, 27 февраля два часа отвечал на вопросы британских парламентариев в комитете палаты общин по иностранным делам.

— Быстрых платежей долго ждать — Только четыре банка из 12 участников системы быстрых платежей ЦБ смогли полноценно запустить переводы по номеру телефона для клиентов. Остальным банкам, особенно крупным, не удалось решить технические проблемы, считают эксперты.

— Здоровая конкуренция — Рынок ЗОЖ-питания потенциально велик и относительно свободен, но запустить на нем удачный продукт очень сложно. Спрос на экоеду зависит от моды, а бренды, не готовые тратиться на продвижение, быстро забывают.