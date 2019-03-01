МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Более четверти россиян заинтересованы в получении цифровых сертификатов на обучение в сфере информационных технологий (IT), такой вывод содержится в исследовании Аналитического центра НАФИ и АНО "Цифровая экономика", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Каждый второй россиянин хотел бы улучшить свои знания и навыки в сфере IT. Каждый третий отметил, что рискует потерять работу, если не будет проходить обучение в этой сфере. Более четверти россиян (28%) заинтересованы в получении цифровых сертификатов на обучение IT: такие сертификаты начнут внедряться в России в ближайшее время для освоения населением ключевых компетенций цифровой экономики", — говорится в документе. Исследование проводилось в январе 2019 года.

Интерес к обучению наиболее высок среди молодежи (64%) и снижается с возрастом. Более половины респондентов (57%) отметили, что если бы они были знакомы с информационными технологиями на более высоком уровне, то смогли бы найти лучший вариант трудоустройства. Предпочтительная форма обучения для большинства россиян (61%), рассматривающих повышение своей квалификации в сфере IT, — специализированные курсы.

"Сегодня уровень цифровой грамотности россиян – 52 пункта из 100, и на фоне большинства стран с формирующейся цифровой экономикой это невысокий показатель…. Сегодня уже каждый второй россиянин (52%) сообщает, что на его рабочем месте требуется обязательное владение информационными технологиями. При этом треть россиян (29%) оценивают свои знания в этой сфере как низкие, а желание учиться, как показало проведенное исследование, эта часть населения почти не испытывает", — приводятся в исследовании слова замгендиректора аналитического центра НАФИ Тимура Аймалетдинова,

Персональные цифровые сертификаты – это стимулирующие выплаты, которые государство будет выделять на освоение гражданами таких компетенций, как базовое программирование, основы работы с данными или коммуникация в современных цифровых средах. С помощью сертификата можно будет пройти в онлайн-режиме программу обучения или очно обратиться в организацию, предоставляющую образовательные услуги, которые отвечают потребностям экономики нового типа.

В октябре 2018 года куратор направления "Кадры и образование" программы "Цифровая экономика" Олег Подольский сообщил в интервью РИА Новости, что россияне с 2019 года смогут проходить обучение по основам цифровой экономики за счет бесплатных персональных сертификатов, которые будут учитывать их карьерные интересы и возможности. В 2019 году предполагается раздать пять тысяч цифровых сертификатов в различных регионах России, а до 2024 года — до миллиона штук.