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КИЕВ, 2 мар /ПРАЙМ/. Президент Украины Петр Порошенко уверен, что рынки ЕС не будут закрыты для украинских товаров и никто в Европе не будет выдвигать каких-либо политических условий.

"Сейчас уже 42,6% экспорта Украины — это ЕС. И точно уверен, что в ближайшее время доля (экспорта — ред.) возрастет до 50%. И никто там уже для нас рынков не закроет, никто не будет выдвигать политические требования, это надежный и самый большой в мире рынок", — заявил Порошенко на форуме, трансляцию вел телеканал "Прямой".

По словам Порошенко, за счет рынков ЕС экономику Украины удалось "вывести из пике, компенсируя значительную потерю на рынках России".

Также президент Украины считает, что неизменный курс в Европу приведет к увеличению совместных украино-европейских проектов. "Если мы продолжаем наше движение в Европу, количество европейских проектов будет только увеличиваться… Это доступ не только к технической помощи, но и к огромным финансовым ресурсам", — заявил Порошенко.

Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.