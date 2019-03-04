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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Места для почетных гвоздей — Чем на Универсиаде в Красноярске приковывали внимание Владимира Путина — 2 марта президент России Владимир Путин в Красноярске открыл зимнюю Универсиаду, а специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников понял, что Универсиада-23 будет в Екатеринбурге.

— Старые сборы станут новыми налогами — Минфин пересматривает регулирование платежей — Промежуточные итоги инвентаризации Минфином неналоговых платежей не понравились бизнесу.

— Вагонам отольются американские колеса — Российский дефицит предложено покрыть спорной импортной продукцией — На фоне растущего дефицита железнодорожных колес американо-китайское СП Xinyang Amsted предлагает начать поставки в РФ литых колес американского образца.

— Агрегатор дальнего следования — ОАО РЖД планирует платформу для продажи билетов на поезда и автобусы — ОАО РЖД намерено разработать единую платформу для онлайн-продажи билетов, в том числе на автобусы. Продажа автобусных билетов пока тестируется в офлайновых кассах в нескольких регионах.

— ОЭЗ не справились с экспортом — Госаудиторы выявили использование реимпорта для налоговой экономии — Счетная палата (СП) обнаружила новую проблему в работе особых экономических зон (ОЭЗ), эффективность которых госаудиторы ставят под сомнение в течение нескольких лет: резиденты использовали реимпорт для минимизации налогов, а не для развития экспорта.

— Страховщикам приготовили революцию активов — ЦБ намерен регулировать покрытие всех их обязательств — Банк России объявил о намерении переоценить капитал страховщиков. Регулятор подготовил список активов, которые он будет считать "плохими", и намерен ввести ограничение в 10% на долю одного "хорошего" актива в портфеле страховщика.

— Чиновники превзошли инфляцию — Мониторинг доходов — За 2018 год зарплата 38,3 тыс. федеральных чиновников выросла на 5,4% и достигла в среднем 126,6 тыс. руб.

— Старые сборы станут новыми налогами — Минфин пересматривает регулирование платежей — Промежуточные итоги инвентаризации Минфином неналоговых платежей не понравились бизнесу.

— Поправки не помещаются в кодекс — Избирательное законодательство не успевают исправить до начала выборов — Муниципальный фильтр к выборам 2019 года могут не смягчить, если депутаты оппозиционных партий не поторопятся с внесением в Госдуму компромиссного законопроекта.

— Коммунисты взяли кадр из кино — КПРФ выдвигает против Александра Беглова режиссера Владимира Бортко — Коммунисты объявили о предстоящем выдвижении в губернаторы Санкт-Петербурга депутата Госдумы кинорежиссера Владимира Бортко, а в губернаторы Липецкой области — депутата регионального заксобрания Сергея Токарева.

— Выхлопную трубу заткнут новым штрафом — "Ъ" ознакомился с деталями проекта введения экологических зон в Москве и Петербурге — "Ъ" стали известны подробности проекта по введению в Москве и Петербурге зон, куда могут запретить въезжать машинам с двигателем низкого экологического класса.

— О горах отчитались туманно — Алтай и Западный Кавказ могут попасть в список объектов всемирного наследия под угрозой — Россия представила отчеты о состоянии объектов всемирного наследия для рассмотрения на следующей сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

— Офицер сбежал от фальшивых купюр по фальшивому паспорту — Перед тем, как отправиться на войну в Сирии, боевик сбывал поддельные рубли в церковных лавках — "Ъ" стали известны подробности уголовного дела в отношении бывшего офицера ВС РФ Дениса Хисамова, обвиняемого в участии в запрещенной в России организации "Исламское государство" (ИГ).

— Теплая избирательная кампания — В выборы украинского президента вмешалась хорошая погода — До первого тура выборов президента Украины остается меньше месяца. Стремясь не столько поднять свой рейтинг, сколько потопить конкурентов, участники предвыборной гонки используют свои связи с силовиками, не брезгуют компроматом и запугивают друг друга уличными акциями.

— У Уильяма Браудера нашлось еще одно дело — Основатель Hermitage Capital подозревается в причастности к убийству — Защита основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера обжаловала в Басманном суде Москвы решение Следственного комитета России (СКР) о возбуждении в отношении бизнесмена нового уголовного дела.

— Алжирцы не хотят голосовать за пустое место — 82-летний Абдель-Азиз Бутефлика снова зарегистрировался в качестве кандидата в президенты — Вчера в Алжире завершился прием заявок от кандидатов на участие в президентских выборах, намеченных на 18 апреля. До последнего момента оставалось загадкой, пойдет ли на пятый президентский срок действующий глава государства Абдель-Азиз Бутефлика.

— ФАС взвесила все вагоны и против — Консолидация железнодорожного парка на базе ГТЛК может быть отложена — Глава ФАС выступил против консолидации железнодорожного парка у Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

— Экс-глава Росимущества меняет кресло собственности — Дмитрий Пристансков возвращается в "Норникель" — Как выяснил "Ъ", бывший руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков, ушедший из ведомства в конце 2018 года, станет вице-президентом ГМК "Норникель" и с высокой долей вероятности войдет в правление компании.

— Танкеры притопило железнодорожными скидками — Гендиректор Московского речного пароходства ушел в отставку из-за убытков — Возглавлявший 17 лет Московское речное пароходство Константин Анисимов покинул пост гендиректора компании.

— Пенсии удаляются от граждан — Договор об ОПС можно будет заключить дистанционно — В новых типовых правилах ЦБ предусмотрено дистанционное заключение договора о переводе пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

— Залог резидента — Минфин внес изменения в правила обращения "народных" облигаций — Владельцы "народных" облигаций больше не будут платить комиссии при покупке или досрочном погашении этих ценных бумаг.

— ЦБ потянулся к финрынку — Регулятор готовит расширение своих полномочий — ЦБ намерен получить новые регуляторные полномочия — право оценивать системы вознаграждения и требовать создания советов директоров в ряде финансовых компаний так, как это уже происходит в банках.

— Эквайринг может подешеветь для маленьких — Комиссиям за прием карт добавят прозрачности — Обсуждение банковских комиссий за эквайринг (прием карт для безналичной оплаты товаров и услуг) приняло неожиданный оборот: торговые сети согласились, что государственное регулирование этих комиссий не требуется.

— АЛРОСА построит аэропорт с запасом — Компания и бюджет вложат по 10,4 млрд руб. в аэропорт в Мирном — Федеральный бюджет и АЛРОСА вложат по 10,4 млрд руб. в строительство нового аэропорта в городе Мирном в Якутии, где у АЛРОСА сосредоточены крупнейшие алмазодобывающие активы.

— Российские нейропроцессоры подумают о загранице — НТЦ "Модуль" планирует выйти на рынок Германии — Российский разработчик интегральных микросхем НТЦ "Модуль" планирует вывести свои нейропроцессоры на зарубежный рынок.

— Сенатское ограничение — Проект новых санкций насторожил международных инвесторов — В феврале международные инвесторы стали осторожнее относиться к вложениям на российском фондовом рынке.

— Вагонам отольются американские колеса — Российский дефицит предложено покрыть спорной импортной продукцией — На фоне растущего дефицита железнодорожных колес американо-китайское СП Xinyang Amsted предлагает начать поставки в РФ литых колес американского образца.

— Супермаркеты пошли по домам — Объем доставки продуктов ритейлерами вырос на 50% — За год спрос на доставку продуктов питания вырос в полтора раза, основными городами на рынке остаются Москва и Санкт-Петербург.

— Кинотеатры запасаются попкорном — Сети надеются на восстановление выручки кинобаров — Падение выручки кинобаров в России, по данным их основного поставщика, оказалось сильнее снижения кассовых сборов и составило по итогам 2018 года 6–12%.

— Строителей дорог зовут в суд — Glorax пытается получить деньги за проданный актив — Выход девелоперской Glorax Group из непрофильного бизнеса сопровождается проблемами.

— Вакцина прививается России — С пневмококковой инфекцией будут бороться местными средствами — "Нанолек", принадлежащая "Роснано" и родственнику вице-премьера Татьяны Голиковой Владимиру Христенко, в 2022 году намерена занять половину российского рынка вакцин от пневмококковой инфекции.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Как мэрия Москвы следит за перемещениями горожан — Уже несколько лет мобильные операторы продают ей эти данные — Московские чиновники знают, где живут и работают, как добираются до работы, куда и когда ездят на дачу москвичи с точностью до 500 м и нескольких минут. За миллионы рублей они покупают геоаналитику у операторов связи – данные о перемещении горожан по движению их сим-карт.

— Послание президента не помогло поднять рейтинги власти — Преодолеть последствия переломного 2018 года пока не удается, считают эксперты — Февральское послание Владимира Путина Федеральному собранию почти не сказалось на рейтингах президента и правительства, следует из первых после его оглашения опросов ВЦИОМа и ФОМа.

— Американские эксперты винят Трампа в провале саммита США и КНДР — Президент слишком полагался на хорошие отношения с Ким Чен Ыном, считают они — Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, прошедшие 27–28 февраля в столице Вьетнама Ханое, провалились из-за требования США закрыть якобы находящееся в окрестностях Пхеньяна секретное предприятие, на котором ведутся работы по обогащению урана.

— Проект метро в Красноярске заручился поддержкой Путина — В правительстве пока сомневаются в необходимости дорогой стройки — Президент поддержал один из главных долгостроев Красноярского края – городской метрополитен.

— Государство не будет регулировать комиссии за прием карт — Банкам и торговцам велено договориться самим — Регулировать ставки, связанные с приемом банковских карт, не нужно – к такому выводу пришли участники совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, которое прошло в пятницу, 1 марта.

— Минфин хочет передать под контроль налоговиков платежи на 316,6 млрд рублей — Уклоняться от них станет труднее и опаснее — Законопроект о включении в Налоговый кодекс основных неналоговых платежей нужно как можно быстрее внести в правительство, считает Минфин.

— Почему Fujifilm сокращает традиционныи? бизнес — В цифровои? век компании приходится искать новые рынки и технологии — В массовом сознании японская компания Fujifilm во многом, наверное, до сих пор ассоциируется с фотопленками, и это слово – "пленка" (film) – все еще составляет часть ее названия. Однако с наступлением нового века компания стала радикально менять свою деятельность, понимая, что цифровые технологии способны полностью убить ее традиционный бизнес.

— АФК "Система" приобрела долю в производителе "Ессентуков" — Проект в корпорации курирует родственник Александра Хлопонина — Структура АФК "Система" приобрела 33,3% долей в компании "Аква инвест" у Егора Логинова, сообщил "Ведомостям" инвестиционный директор корпорации Никита Шашкин и подтвердил Логинов.

— Налоговый маневр принес нефтяникам 55 млрд рублей убытков с начала года — Они просят правительство изменить расчет компенсации за поставку топлива на внутренний рынок — Налоговый маневр с начала года принес нефтяникам 55 млрд руб. убытков, подсчитала Vygon Consulting, из-за того что они поставили топливо не на внешний, а на внутренний рынок.

— Кинотеатры отказываются от российского мультфильма из-за Минкульта — Они не покажут отечественного "Гурвинека", если чиновники сдвинут прокат бельгийского "Королевского корги" — Большинство частных кинотеатров в России не покажут в марте российский мультфильм "Гурвинек. Волшебная игра", если Минкульт не позволит прокатать в те же даты бельгийский мультфильм "Королевский корги", рассказали "Ведомостям" сотрудники трех кинокомпаний.

— "Почта России" увеличит маршрутную сеть и частоту полетов в Китай — Более 90% международных посылок в Россию приходит из этой страны — ФГУП "Почта России" расширит маршрутную сеть грузовых авиаперевозок в Китай – в течение марта грузовые самолеты, принадлежащие национальному почтовому оператору, начнут полеты по маршруту Москва – Нанкин в дополнение к рейсам, совершаемым в Ханчжоу (из Новосибирска и Казани), Чженчжоу (из Новосибирска) и Харбин (из Екатеринбурга), рассказал представитель компании.

— У бывшего главного конкурента косметических магазинов "Магнита" проблемы — Кредиторы и поставщики сети "Санги стиль" пытаются вернуть свыше 4 млрд рублей и добиться ее банкротства — С начала 2018 г. к головным компаниям сети магазинов косметики и бытовой химии "Санги стиль" – "Фирма "Санги стиль" и "Русский стиль – 97" кредиторы и поставщики подали свыше 250 исков.

— ЦБ изменит модель оценки устойчивости страховых компаний — Нынешняя система не гарантирует исполнения всех обязательств перед клиентами — ЦБ планирует изменить модель оценки финансовой устойчивости страховщиков, сообщил директор департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Пьедестал зачета — Владимир Путин открыл зимнюю Универсиаду и наградил первых победителей — В субботу в символические 20.19 по красноярскому времени стартовала зимняя Универсиада. Россия впервые принимает такой уровень спортивных состязаний. Приветствовать участников прилетел президент Владимир Путин.

— Фильм покажут на стекле — С виду эта модель телевизора выглядит как красивый прозрачный элемент интерьера. Но стоит кликнуть на пульт, как на стекле высвечиваются настройки и изображение. Использовать его можно для просмотра каналов, видео, а в состоянии покоя он может "притвориться" аквариумом. Во Франкфурте показали прототип такого телевизора с OLED-экраном.

— Искал и не сдавался — С академиком Жоресом Алферовым простятся 5 марта — В пятницу, 1 марта, не стало Жореса Ивановича Алферова. Эта скорбная весть из Петербурга, где на 89-м году умер выдающийся ученый и несгибаемый человек, заставила всех, кто знал академика Алферова, работал рядом с ним или учился у него, вспоминать ушедшего живым и деятельным во всех проявлениях его многогранной натуры.

— Родители в "черном списке" — В России появится реестр недобросовестных мам и пап — Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании реестра недобросовестных родителей. Он призван повысить защищенность детей-сирот, которые воспитываются в приемных семьях. Таких ребят, находящихся под опекой, сейчас в России около 400 тысяч.

— Автореестр — Машинам устроят проверку — МВД России разработало проект постановления правительства "О государственном реестре транспортных средств". Этот документ размещен на официальном портале нормативно-правовых актов.

— Порт для Крыма — Владимир Путин обсудил с главой "Россетей" цифровую трансформацию — О том, как удалось справиться с аномальными метеоусловиями, о цифровом "электромонтере", тарифах и планах создания отечественного чипа для приборов учета шла речь на встрече президента Владимира Путина с главой компании "Россети" Павлом Ливинским.

— Найти свой путь — Дмитрий Медведев обсудит совместные проекты Москвы и Софии — В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев прибывает в Болгарию с официальным визитом. В Софии хотят получить максимальную выгоду от предстоящих переговоров, а не становиться заложником чужих интересов.

— Бумагу не стерпят — В октябре 2019 года в России заработает электронная система tax free — Федеральная таможенная служба (ФТС) в партнерстве с налоговиками запустит эксперимент по документальной прослеживаемости товаров, а также и осуществит перевод системы tax free в электронный формат.

— Троянский конь — США разрабатывают опасную стратегию — Американские военные начали разработку новой стратегии ведения военных действий под негласным названием "Троянский конь". Об этом сообщил начальник Генштаба России Валерий Герасимов.

— В буквальном смысле — Конституционный суд РФ обязал рассчитывать земельный налог только по данным ЕГРН — КС РФ запретил взыскивать недоимки и пени по земельному налогу, если они начислены на основании данных, отличных от данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

— Для гаражей готовят амнистию — Россияне смогут в упрощенном порядке оформить в собственность место для машины — Стать владельцем гаража и земли под ним станет проще. Власти готовят новую амнистию для недвижимости — на этот раз для объектов гаражного назначения.

— Зачет в "цифре" — Государство оплатит IT-учебу — В этом году россиянам начнут выдавать сертификаты на обучение цифровым навыкам. На первом этапе их получат пять тысяч человек.

— Нефтяной ренессанс — Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов рассказал сенаторам о вызовах времени и перспективах российской нефтяной отрасли — Ближайшие 10-15 лет должны стать периодом стабильного развития нефтяной отрасли, — таково мнение президента нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова, которым он поделился в Cовете Федерации на встрече с сенаторами.

— Цены уходят с базы — Инфляция может ускориться в марте-апреле — К апрелю годовая инфляция может ускориться до 5,5-6%, а потом будет снижаться, подтвердила прогнозы Банка России его председатель Эльвира Набиуллина. Но пока что цены растут относительно медленно.

— Заливают реже — Сколько россияне тратят на бензин — Больше всего россиян — 42 процента — тратят на бензин в месяц свыше 4 тысяч рублей.

— О беде узнают заранее — Электронные технологии позволят предупредить новые ЧП — В МЧС России подсчитали, насколько дешевле обходятся расходы на профилактику и предотвращение природных ЧП по сравнению с расходами на их ликвидацию.

— Бензин и взятки — Вынесен приговор бывшему главному налоговику Курганской области — Курганский городской суд признал виновным бывшего руководителя областного управления ФНС Владимира Рыжука в растрате и получении взятки и приговорил его к 8,5 годам колонии строгого режима.

— На "вафле" больше не стоять — Водителей начали штрафовать в автоматическом режиме за создание заторов — Водителей начали штрафовать в автоматическом режиме за остановку на перекрестках с так называемой "вафельной разметкой".

— Итоги следствия — Глава СК России Александр Бастрыкин выступил на коллегии — В Следственном комитете РФ прошла коллегия, где глава ведомства Александр Бастрыкин подвел итоги прошлого года и поставил задачи на 2019-й.

— Из Европы в Китай — Минтранс обновил план развития транспорта — До 20 марта минтранс должен внести обновленный паспорт магистрального плана в президиум Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

— Выбор в газетном формате — Участники электорального медиафорума посетили "РГ" — Участники Первого общероссийского электорального медиафорума в пятницу посетили редакцию "Российской газеты".

— Результат налицо — Мошенники продавали поддельные средства косметологии — Фальшивые и опасные для здоровья препараты, применяемые в косметологии, производили на юге Москвы. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в полицию поступила оперативная информация, что недоброкачественные ботулотоксины и препараты для мезотерапии изготавливались под видом известных в косметологии марок для последующего сбыта через частные клиники.

— 4 марта — церемония награждения победителей олимпиады "Миссия выполнима" — В понедельник, 4 марта, в 14:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится торжественная церемония награждения победителей Всероссийской олимпиады для школьников "Миссия выполнима. Твое призвание — финансист!".

— Большой разговор — Александр Лукашенко отвечал на вопросы журналистов более семи часов — В Минске прошла большая пресс-конференция президента Беларуси Александра Лукашенко, на которую были приглашены журналисты белорусских, российских и иностранных СМИ.

— Не по сценарию — Почему США пошли на контакты с Россией по кризису вокруг Венесуэлы — В Белом доме инициировали переговоры с Россией по кризису вокруг Венесуэлы на уровне глав внешнеполитических ведомств.

— Архив на миллиард лет — Израильский лунный аппарат привезет на Луну "Википедию" — Израильский беспилотный аппарат SpaceIL Beresheet (специалисты называют его "лунная посадочная платформа"), отправленный на Луну 24 февраля с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, должен доставить на поверхность спутника Земли электронную библиотеку объемом 200 Гб, это примерно 30 миллионов стандартных "вордовских" страниц.

— По два в руки — На Украине готовятся к масштабной фальсификации выборов — Центральная избирательная комиссия Украины заказала печать бюллетеней, количеством почти в два раза превышающим число избирателей, что создало почву для новых подозрений в подготовке фальсификаций при голосовании.

— "Цифра" поглотила сырье — Наиболее активно и успешно интернет вещей (IoT) в России применяется на транспорте, в нефтегазовом и банковском секторах, а также в телекоме. Новаторами можно назвать горнодобывающий и металлургический сектора, ретейл и электроэнергетику — Об этом говорится в исследовании Центра социального проектирования "Платформа" и компании Schneider Electric "Особенности и перспективы российского рынка Internet of things".

— Послушай, как бьется — Российские ученые разработали мини-прибор для контроля за сердечным ритмом космонавтов — За состоянием сердечно-сосудистой системы космонавтов во время наземных тренировок, полета и последующей реабилитации будет следить специальное устройство на основе искусственного интеллекта.

— Хакеры приложат руку — Эксперты по кибербезопасности обнаружили уязвимости в бионических протезах — Развитие современных технологий не делает человечество защищеннее. Как выяснили специалисты, атакам хакеров могут подвергаться даже бионические протезы. В будущем, когда люди начнут активно ими пользоваться, это может превратиться в серьезную проблему.

— Скорость выше, угроз больше — 5G-система сотовой связи пятого поколения и технологии ее преимущественно еще разрабатываются, однако на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне (MWC) пользователи смогли ознакомиться уже с первыми кейсами, предполагающими ее масштабное применение.

— Сели на уши — Рынок мобильных аксессуаров будет активно развиваться на фоне появления новых моделей электронных устройств, уверены эксперты. — Тому есть доказательства. Так, в интернет-магазине WildBerries.ru в категорию самых продаваемых товаров в сегменте электроники в январе вошли защитные стекла для экранов смартфонов и наушники.

— Мягкая посадка — Десятиклассник спас авиапассажира, оказав ему помощь во время полета —Ученик 10-го класса московской школы № 1573 Богдан Рудик получит грамоту с благодарностью министра здравоохранения России Вероники Скворцовой. Об этом сообщили в минздраве. Документ о награждении уже подписан главой ведомства.

— Маленькая Чону летит в Сан-Франциско — Поступок кореянки растрогал пассажиров авиалайнера — Зачастую бывает, что летящие в самолете маленькие дети своим плачем невольно доставляют пассажирам немало неудобств. Корейская мама нашла милый способ, чтобы заранее попросить прощения за возможный шум и растрогала пассажиров.

— Болевой прием — В Кисловодске известный спортсмен арестован после погони на золотом "Мерседесе" — Громкий скандал устроил российский боец смешанных единоборств, младший брат прославленного Федора Емельяненко Александр. Двенадцать полицейских ловили пьяного спортсмена в Кисловодске, когда тот пытался на своем автомобиле уехать от эвакуатора.

— Ремень как метод воспитания — Охранники в магазинах уже начали бить подростков — Московские правоохранители изучают все факты, связанные с инцидентом, который произошел в одном из московских магазинов.

— Шпаргалка от взяток — Полиция обнародовала пошаговую инструкцию, как бороться с мздоимцами — Управление МВД по Самарской области разместила на своем сайте инструкцию о том, как выводить на чистую воду взяточников.

— Форпост на Тихом океане — Владивостокская крепость стала федеральным музеем-заповедником — В Приморье создан первый федеральный музей-заповедник на базе Владивостокской крепости. Фактически за Уралом таких федеральных культурных центров больше нет.

— Свет блином сошелся — Стартовала "Московская Масленица" — В столице открылись первые 15 площадок в рамках фестиваля "Московская Масленица". Провожать зиму москвичи будут всю неделю до 10 марта.

— Педагогика — как бы наука?— Ненавижу слово "как бы". Но когда речь идет о новостях, связанных со школой, слово это — паразит — приходится вставлять непременно: как бы новости. На этой неделе дискуссия была и решения приняты по поводу улучшения качества школьных учебников. Важное дело? Наверное… Новость ли это? На мой скромный взгляд, как бы новость.

— Прикрывал самострой — В Сочи судью лишили полномочий за вынесение незаконных решений — Единогласно проголосовали члены квалификационной коллегии судей Краснодарского края за досрочное прекращение полномочий судьи Адлерского райсуда Сочи Александра Якименко с лишением его седьмого квалификационного класса.

— Взяли правильную ноту — Кузбасс получит 82 пианино отечественного производства — Музыкальные инструменты отечественного производства поступят в детские музыкальные школы и школы искусств в Кузбассе. Сертификат на покупку 82 пианино губернатору региона вручила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

— "Московское долголетие": за год свыше 200 тысяч участников — К проекту "Московское долголетие" за год присоединились более 200 тысяч человек. Об этом на встрече с врачами и общественниками в городской поликлинике N 180 в районе Митино рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Буйные на вмешательство — США запустят центры борьбы с "влиянием РФ" — Соединенные Штаты Америки разработали проект создания в 2019–2020 годах глобальной системы противодействия российскому информационному влиянию за рубежом. Об этом "Известиям" сообщили два источника, знакомые с ситуацией.

— Неполный пенсион — Доходность НПФ опустится ниже инфляции — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) ожидают снижения доходности по инвестициям накоплений граждан. Об этом говорится в исследовании Ассоциации НПФ и НИФИ, с которым ознакомились "Известия".

— Старый новый код — ЦИК перенастроит КОИБы к сентябрьским выборам — К предстоящим региональным выборам, которые пройдут в стране 8 сентября, будут обновлены 5758 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов), выпущенных в 2010 году. В аппаратах появится функция QR-кодирования, которая станет защитой от попыток воздействия на результаты голосования.

— Прийти на мировую — Украинские кандидаты готовятся к диалогу с Москвой — Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко, занимающие сейчас две первые строчки рейтинга, выступают за возобновление переговоров с Россией о нормализации отношений в случае своей победы.

— "Это целая армия" — Президент уверен, что Универсиада-2019 побьет рекорд посещаемости — Трепетное отношение к природе и истории, а также современные технические достижения России стали ключевыми мотивами церемонии открытия ХХIХ Всемирной зимней Универсиады в Красноярске.

— Третий лишний — Индия отказалась от помощи в конфликте вокруг Кашмира — Нью-Дели не считает необходимым привлекать третью сторону к решению конфликта вокруг Кашмира, заявили "Известиям" в индийском МИДе. Это контрастирует с позицией Пакистана, министр иностранных дел которого ранее сообщал о готовности принять посредническую помощь, в том числе со стороны России.

— Мовы тон — Киев готовится к тотальной украинизации — В Верховной раде 5 марта в повестку дня снова включат законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (сокращенно языковой, или "мовный", закон). В оппозиционно настроенных СМИ и части экспертного сообщества этот документ уже открыто называют законом о тотальной украинизации.

— Казенный сбой — Продавцы опасаются дефицита спиртного — Российские ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя. Об этом "Известиям" рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В этом году власти получили право отслеживать неуплаченные штрафы ритейлеров через систему казначейства.

— Укротили торг — Банки победили ритейлеров в споре о размере комиссий за эквайринг — В споре торговых сетей с банками по вопросу снижения комиссии за эквайринг достигнут консенсус. Но в результате выиграл ЦБ.

— Хирургия онлайн — Врачи удалили опухоль желудка через проколы — В Геленджике прошла серия уникальных малоинвазивных операций по лечению рака желудка и кишечника. Все вмешательства провели один из ведущих российских онкологов Алексей Карачун и врачи Группы клиник "СОГАЗ МЕДИЦИНА".

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Гаага признала крымские потери "Нафтогаза" — гаагский арбитраж признал Россию виновной в утрате украинской компанией своих активов в Крыму и на шельфе Черного моря. Свои убытки "Нафтогаз" оценивает в $5 млрд плюс проценты. Сумму компенсации суд пока не определил.

— Влияние уходит из Кремля — Самые влиятельные институты власти в стране — это по-прежнему президент, армия и ФСБ, показал опрос Левадацентра. Но роль президента, спецслужб и кремлевской администрации за последние два года снизилась.

— En+ стала примером вычитания — Лоббисты En+ Олега Дерипаски назвали план Баркера по выводу компании из-под санкций образцом для будущих действий против российских олигархов. Такой подход нанесет удар по конкретному объекту, сохранив рабочие места, считают они.

— Мы не просим США о военном вмешательстве — Объявивший себя И.О. президента Венесуэлы Хуан Гуаидо в интервью РБК рассказал о том, что будет с российскими инвестициями в случае прихода к власти оппозиции и что изменится, если Россия и Китай перестанут поддерживать Николаса Мадуро.

— В чем проблема жения ипотечных ставок законопроектов о персональных данных — Механизм обмена и торговли данными необходим, но, чтобы он не угрожал безопасности пользователей, должна быть решена проблема обратной персонализации введенной в оборот информации.

— Глеб Франк сохранил статус квот — русская рыбопромышленная компания Глеба Франка сохранит за собой квоты на вылов минтая и сельди, которые раньше принадлежали предприятию украинского бизнесмена Дмитрия Дремлюги. На изъятии этих квот настаивала ФАС.

— Хакеры укрылись за брендами — Неизвестные атаковали более 50 крупных российских компаний, выдавая себя за представителей известных брендов, в том числе розничных сетей, строительных и нефтяных компаний, рассказал РБК представитель "Ростелеком-Solar" (специализируется на вопросах кибербезопасности), отметив, что активность злоумышленников пришлась на февраль 2019 года.

— На пути дешевой ипотеки встали потребительские кредиты — Закредитованность населения в 2018 году выросла до уровней трехлетней давности. Риски быстрого роста необеспеченного кредитования могут помешать планам снизить ставки для ипотеки в рамках майского указа, считают экономисты.