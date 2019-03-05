МОСКВА, 5 мар /ПРАЙМ/. "Воспитательный эффект" от западных санкций в отношении России — нулевой, многие зарубежные партнеры РФ осознают бесперспективность этой линии, важно, что Люксембург относится к числу именно таких государств, заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев в интервью изданию Luxemburger Wort в преддверии визита в герцогство.

"Давайте будем откровенны: это действительно никому не нужно и не выгодно. Да и "воспитательный эффект" – нулевой. Многие наши партнеры осознают всю бесперспективность этой линии. И очень важно, что Люксембург – одно из таких государств", — заявил Медведев, говоря об антироссийских санкциях.

Отвечая на вопрос о том, считает ли он заблуждением позицию Люксембурга, рассматривающего санкции как невыгодный, но необходимый ответ на действия России в Крыму и "русскую весну" в Донбассе, российский премьер заметил: "Послушайте, каждый имеет право на свои заблуждения".

"Но я никак не могу согласиться с оценкой санкций как "необходимого ответа". Необходимого кому? Крымчанам, которые сделали свой осознанный и свободный выбор в рамках одной из самых демократичных процедур – на референдуме? Или русским на востоке Украины? Уверен, у них совершенно другой взгляд на так называемую мирную украинскую "зиму, лето и осень" – если продолжать ваш логический ряд в отношении "русской весны" на Донбассе", — ответил Медведев.

Он добавил, что, несмотря на гуманитарную помощь со стороны России, ситуация в Донбассе сейчас очень сложная. "И, к сожалению, до полного урегулирования – пока далеко. В первую очередь – из-за неконструктивной позиции киевских властей, которые, по всей видимости, и не собираются выполнять минские договоренности. А санкции действуют против России. Странная логика", — продолжил премьер.

По его словам, главной целью введенных в отношении России санкций было стремление подорвать экономику страны. "Как видите, эта попытка провалилась. Сегодня санкции только тормозят развитие отношений с европейскими партнерами, не говоря уже об убытках, которые несут все", — отметил он.

"Ведь и мы были вынуждены ввести ответные ограничения, но при этом сразу сказали: не мы инициаторы санкционной войны, и свои ограничения мы готовы немедленно снять, как только другая сторона сделает первый шаг. Но Евросоюз, как зачарованный, следует за США и продолжает из года в год продлевать свои санкции", — подчеркнул глава кабмина.

По его мнению, тот факт, что Люксембург без энтузиазма относится к антироссийским санкциям, объясняется еще и тем, что эта страна "хранит верность традициям своей внешней политики".

"Но, честно говоря, я и в целом в странах Евросоюза не вижу никакого энтузиазма по поводу антироссийских санкций", — уточнил Медведев.