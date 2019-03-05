МОСКВА, 5 мар /ПРАЙМ/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев с официальным визитом посетит Люксембург 5-6 марта, в повестке — вопросы двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Как сообщала пресс-служба российского кабмина, Медведев и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель рассмотрят актуальные вопросы российско-люксембургского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а по итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов. Медведев впервые посетит Люксембург с визитом.

ДВУСТОРОННЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В российском правительстве отметили, что в последние годы наблюдается уверенный рост объемов двустороннего товарооборота, в то время как со многими европейскими странами наблюдается лишь его восстановление.

Согласно данным российской статистики, по абсолютным показателям торговля с Люксембургом за 2018 год достигла своего десятилетнего максимума — по сравнению с 2017 годом товарооборот вырос на 23,4%, — до 267,1 миллиона долларов. Отмечается, что люксембургский импорт также демонстрирует высокие показатели — в 2018 году объемы увеличились на порядка 28%.

Кроме того, страны продолжают укреплять инвестиционное сотрудничество. По данным Центрального банка России на середину 2018 года, объем накопленных в РФ прямых люксембургских инвестиций составил 19,6 миллиарда долларов.

Ряд крупных люксембургских компаний уже давно работают в России. К числу наиболее значительных проектов можно отнести деятельность компаний "Пауль Вюрт", "Аккумалюкс", "Гардиан Индастриз", "Астрон Билдингс".

Основные вопросы торгово-экономического сотрудничества относятся к сфере компетенции смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом (СМПК Россия-БЛЭС).

Россия и Люксембург традиционно активно сотрудничают в металлургической отрасли, а также в сфере производства высокотехнологичного стекла, современных аккумуляторных батарей. Имеются перспективы для дальнейшего развития отношений в финансовой сфере, в логистике транспортных перевозок. Один из новых трендов – наращивание взаимодействия в инновационной сфере.

Также совершенствуется договорно-правовая база сотрудничества. В рамках визита запланировано подписание двух документов: совместной декларации о сотрудничестве в области модернизации экономик и протокола о продлении на очередной трехлетний срок программы сотрудничества в области культуры. В проработке находятся и иные двусторонние соглашения.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА

Посол Люксембурга в РФ Жан-Клод Кнебелер в интервью РИА Новости рассказал, что Беттель и Медведев могут обсудить в ходе переговоров ситуацию на Украине, отношения Европы и России, а также сирийский кризис.

Он также отметил, что в Люксембурге обеспокоены ситуацией между Россией и Советом Европы.

Делегацию России в ПАСЕ в апреле 2014 года лишили права голоса и ряда значимых полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались.

В ответ на это делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях. В 2016-2018 годах российская сторона не стала направлять необходимые для аккредитации делегаций на сессии документы. Свое решение Россия распространила и на 2019 год.

Москва — один из основных плательщиков в бюджет СЕ — также приостанавливает выплату своего взноса в организацию в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ.