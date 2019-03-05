СОФИЯ, 5 мар /ПРАЙМ/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев во второй день своего визита в Болгарию примет участие в российско-болгарском бизнес форуме в сфере туризма.

На пресс-конференции по итогам переговоров в понедельник Медведев и болгарский премьер Бойко Борисов заявили, что планируют принять участие в форуме.

Кроме того, ожидается, что Медведев во вторник встретится с председателем Народного собрания Болгарии Цветой Караянчевой и патриархом Болгарским, митрополитом Софийским Неофитом.

ПРОГРАММА ФОРУМА

Министр туризма Болгарии Николина Ангелкова ранее выступила с инициативой поведения туристического бизнес-форума на полях визита Медведева в Софию.

"Планируется, что участие в официальном открытии примут главы правительств двух стран Дмитрий Медведев и Бойко Борисов, министр экономического развития России Максим Орешкин, руководитель Ростуризма Зарина Догузова и министр туризма Болгарии Николина Ангелкова", — сообщается в материалах к визиту главы российского правительства.

В рамках мероприятия болгары намерены подписать меморандум о сотрудничестве между министерством туризма республики и Туристической ассоциацией регионов России, а также с Ханты-Мансийским автономным округом и Магаданской областью.

КРУИЗ СОЧИ-ВАРНА

Депутаты российской Госдумы ведут переговоры о возможности создания нового круизного маршрута по Чёрному морю между российским Сочи и болгарской Варной. Как сообщил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов, круиз поможет увеличению взаимных туристических потоков между странами.

По его словам, в частности, рассматривается вариант запуска автомобильных паромов для туристов из обеих стран.

"Мы обсуждаем идею создания круизного маршрута Варна – Сочи, на который запустить автомобильно-туристические паромы. Таким образом, у туристов появится возможность отдохнуть в Сочи, а через несколько дней переехать в Варну и провести время на болгарском побережье Черного моря", — рассказал Кривоносов.

Чтобы такой проект стал реальным, нужна государственная поддержка со стороны России и Болгарии, отметил депутат. Он не исключил, что в дальнейшем аналогичным маршрутом заинтересуются такие черноморские страны как Турция или Румыния. "Кроме того, пока еще нет больших туристических потоков, нужно субсидировать новые маршруты, чтобы стоимость поездки на пароме была не выше цены билета на самолет", — предложил он.

Кривоносов согласился с Орешкиным, который сказал, что государство должно помогать развитию круизного туризма в России.

"Нужно объективно оценить технологические возможности российского судостроения. Если эта отрасль пока не стала конкурентоспособной в сравнении с мировыми лидерами, то стоит рассмотреть возможность привлечения иностранных судостроителей, чтобы сборка лайнеров проходила на территории России с использованием нашей рабочей силы. Как это уже делается в автомобилестроении", — заявил депутат.

Он также не исключил, что ради реализации таких международных проектов можно рассматривать возможность лизинга иностранных судов, но при условии, что эти транспортные средства будут новыми и современными.