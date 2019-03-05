МОСКВА, 5 мар /ПРАЙМ/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин проведет во вторник встречу с председателем палаты депутатов парламента Италии Роберто Фико. В этот же день пройдет заседание двусторонней межпарламентской комиссии.

"Пятого марта в Государственной думе пройдет двусторонняя встреча председателя Государственной думы Вячеслава Володина и Роберто Фико, в рамках которой стороны обсудят вопросы дальнейшего развития межпарламентского взаимодействия", — сообщили журналистам в пресс-службе Госдумы.

В этот же день глава Фико выступит на пленарном заседании перед депутатами Государственной думы. Кроме того, во вторник состоится 16-е заседание большой российско-итальянской межпарламентской комиссии.

"В повестке заседания вопросы отношений между Россией и Евросоюзом, стабилизации ситуации в кризисных регионах, в частности в Средиземноморье и на Ближнем Востоке, ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Отдельно предполагается рассмотреть перспективы межпарламентского диалога и взаимодействия на международных площадках", — говорится в сообщении.

Вопросы экономического сотрудничества стороны обсудят в контексте глобальной конкуренции и необходимости развития цифровой экономики.