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КОММЕРСАНТ

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— Между высочеством и величеством — Подготовка визита Владимира Путина в страны Персидского залива потребовала восточной тонкости — Глава МИД Сергей Лавров провел 4 марта переговоры сразу в двух странах Персидского залива — Катаре и Саудовской Аравии. Доха и Эр-Рияд уже полтора года не поддерживают дипломатических отношений и ревностно следят за внешнеполитическими контактами друг друга.

— От хостелов жилого места не останется — Депутаты вопреки рекомендациям Кремля не учли поправки Белого дома к Жилищному кодексу — В жилом помещении не должно быть ни гостиниц, ни хостелов. Соответствующий законопроект комитет Госдумы по жилищной политике вчера повторно подготовил ко второму чтению. Эту жесткую меру депутаты зафиксируют в Жилищном кодексе, несмотря на то, что правительство настаивало на мягких ограничениях, а государственно-правовое управление президента рекомендовало Госдуме учесть поправки Белого дома.

— Господдержка кроется в деталях — Автоконцерны смогут выбирать компоненты для локализации — Автоконцерны все-таки не заставят в обязательном порядке производить в РФ ключевые элементы машин, как предлагал Минпромторг. Минэкономики при поддержке вице-премьера Дмитрия Козака предложило дать автопрому выбор, какие именно компоненты производить в РФ.

— Клик-драйв — AliExpress начнет продавать в России автомобили — Китайская торговая площадка AliExpress запускает в России онлайн-продажу автомобилей. Первым партнером станет китайский бренд Chery, в дальнейшем маркетплейс планирует расширять перечень автопроизводителей.

— Болгария держится за трубу — Дмитрий Медведев приехал на переговоры в Софию — В рамках российско-болгарских переговоров, которые 4 марта прошли в Софии, премьеры двух стран Дмитрий Медведев и Бойко Борисов констатировали существенное отставание торгового оборота от прежних объемов — из-за европейских санкций и российского продовольственного эмбарго.

— Кадастр отвязали от календаря — ФНС и КС разошлись во взглядах на приоритет реестровых данных при налогообложении — Налоговики и Конституционный суд разошлись во взглядах на реализацию опубликованного 1 марта постановления КС по делу ООО "Парус", запретившего возлагать на добросовестных налогоплательщиков ответственность за размещение госорганами неактуальных сведений в кадастре.

— Энергоэффективность делят на смысл и процедуру — Ее отдельно оценят для основных и непрофильных активов госсектора — Минэкономики опубликовало три проекта постановлений правительства, обновляющие правила повышения энергоэффективности госкомпаний, бюджетных учреждений и госмонополий. Новым в подходе ведомства является разделение требований экономии для основных и непроизводственных активов.

— Граждане впервые потратили на текущие нужды больше, чем заработали — Мониторинг расходов населения — Свежая статистика расходов домохозяйств принесла исторический антирекорд: в январе 2019 года граждане потратили на текущее потребление товаров и услуг 100,7% своих доходов.

— Полупроводники мандата — На место Жореса Алферова в Госдуме ищут кандидатов — Сегодня пройдут похороны нобелевского лауреата, академика Жореса Алферова. Последние пять созывов — с 1999 года — он избирался депутатом Госдумы в составе федерального списка КПРФ. Теперь партия может передать его мандат любому кандидату из списка КПРФ.

— Алтайская "Единая Россия" сокращает партсписки — Число одномандатников в парламенте республики доводят до 75% — Четыре фракции в парламенте Республики Алтай выступили против законопроекта "Единой России", который предполагает увеличение в госсобрании числа депутатов, избираемых в одномандатных округах до 75%. Оппозиционеры считают, что это сыграет на руку теряющей рейтинг "Единой России".

— Из дела СКР выкатывают Wrangler — Британское правосудие усомнилось в русской взятке в виде джипа — Как стало известно "Ъ", в громком уголовном деле о коррупции в Следственном комитете России (СКР), обвиняемыми по которому проходят экс-начальник главного управления комитета Михаил Максименко, два генерала и еще один полковник, произошел скандал. Защита установила, что инкриминируемый полковнику Максименко в качестве одной из взяток джип Wrangler стоимостью 2,6 млн руб. на самом деле стал "неликвидом" после крайне неудачного тюнинга, произведенного в России.

— Юрий Чайка отстоял следователя и автослесаря — Генпрокурор признал обоснованным прекращение их уголовного преследования — Как стало известно "Ъ", генпрокурор РФ Юрий Чайка окончательно прекратил уголовное преследование калининградского следователя Артура Гусельникова и его приятеля автослесаря Иосифа Скосорева.

— Полпреда подвел премиальный процесс — Бывшего представителя Чувашии при президенте будут судить в столице — Как стало известно "Ъ", Замоскворецкий райсуд Москвы рассмотрит по существу уголовное дело бывшего полпреда Чувашии при президенте РФ Леонида Волкова. Экс-чиновник обвиняется в ФСБ в особо крупной растрате бюджетных средств на собственное премирование.

— У чеховских нашлось что взять — По делу ОПС арестовали десятки гектаров земли — В Чеховский городской суд передано уголовное дело в отношении организованного преступного сообщества (ОПС), на протяжении пяти лет занимавшегося присвоением государственных земель и имущества в Чеховском районе Московской области. По данным Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России (СКР), в общей сложности фигурантами было незаконно получено недвижимости почти на 300 млн руб.

— Минтранс усилит слежку за дальнобойщиками — Требования к тахографам и установщикам оборудования ужесточат — Минтранс собирается ужесточить требования к тахографам, которые устанавливаются на грузовики и автобусы для контроля режима труда водителей. Усилить контроль планируется и за деятельностью установщиков бортовых самописцев.

— Регионы закроют окно кори — Роспотребнадзор планирует объявить всероссийскую подчищающую иммунизацию — Общенациональную дополнительную иммунизацию населения против кори, так называемую подчищающую, планирует организовать Роспотребнадзор. Власти регионов помимо закупок надлежащего количества вакцины должны будут организовать мероприятия по иммунизации трудовых мигрантов и добиться "снижения числа лиц, отказывающихся от прививок".

— Маневры пошли навстречу Ким Чен Ыну — После саммита в Ханое США свернули учения Key Resolve и Foal Eagle — США и Южная Корея отказались от проведения масштабных военных маневров Key Resolve, которые наряду с учениями Foal Eagle служили ключевым инструментом давления на Северную Корею. В них участвовали десятки тысяч военнослужащих, которые отрабатывали сценарии военных действий против КНДР.

— "Нам стоило бы больше рекламировать нашу страну в России" — Глава МИД Мальты о привлечении на остров российских студентов и инвесторов — Как заявил "Ъ" министр иностранных дел Мальты Кармело Абела, его страна не планирует сворачивать программу для индивидуальных инвесторов. А значит, у обеспеченных россиян по-прежнему будет возможность получить таким образом гражданство страны ЕС.

— Керосин выкачал прибыль из "Аэрофлота" — Компания потратилась на топливо — Группа "Аэрофлот" по итогам 2018 года снизила прибыль в четыре раза, до 5,7 млрд руб., при росте выручки до 611,6 млрд руб. При этом операционные расходы превысили доходы от перевозок. Основная причина сокращения прибыли — рост цены на авиатопливо в 2018 году, который привел к росту затрат перевозчиков РФ на 41%.

— Покупателей будут знать в лицо — Торгцентры оцифруют посетительский поток — Watcom Group, специализирующаяся на анализе посетительских потоков в торгцентрах и магазинах, готовится вывести на этот рынок технологию распознавания лиц. Ее партнером станет создатель алгоритма FindFace компания NtechLab. Технология позволит торговым площадкам, в частности, получать сведения о возрасте, поле, поведении и эмоциях покупателей.

— Непростое аппаратное решение — Контрольно-кассовой технике для ломбардов не хватает согласований — Федеральная налоговая служба (ФНС) выступила за обязательное применение всеми ломбардами контрольно-кассовой техники (ККТ). Хотя ранее Минфин указывал, что ККТ необходима лишь для целевых займов, налоговики дали свою трактовку закона 192-ФЗ, устанавливающего это требование. В ломбардах готовы применять кассы в предложенной ФНС конфигурации, но лишь после разъяснений ЦБ, который от них уклоняется.

— Вклады подрастили процент — Банки среагировали на январский отток средств граждан — В конце февраля Банк России зафиксировал резкий рост максимальных ставок десяти крупнейших банков по рублевым вкладам — с 7,54% до 7,68%. В результате этот показатель вернулся к уровню мая 2017 года. Устойчивый рост ставок начался с осени прошлого года и стал ответом на повышение ключевой ставки ЦБ.

— В "Дом.РФ" вселились проблемные активы — Банк получил убытки из-за резервов — Банк "Дом.РФ" и его "дочка" Социнвестбанк в отчетности за январь раскрыли новые проблемные активы. На балансе первого — это межбанковские операции, на балансе второго — кредиты юрлицам, которые ранее учитывались как операции с контрагентами с отсрочкой платежа.

— Ставки поперек золота — Цены на драгоценный металл пошли вниз — Международные инвесторы стремительно сокращают вложения в защитные активы. Суммарные активы фондов, инвестирующих в золото, обновили полуторамесячный минимум, опустившись ниже отметки 2,24 тыс. тонн. Надежды на заключение торгового соглашения между США и Китаем, а также возросшие риски нового роста ставки ФРС США вынуждают инвесторов сократить вложения в драгоценный металл.

— Угольным ТЭС не помогут тарифом — Новочеркасская ГРЭС может закрыться — По данным "Ъ", вице-премьер Дмитрий Козак неожиданно отказался повышать тариф убыточным угольным ТЭС в европейской части РФ. Инициатива продвигалась Минэнерго в интересах крупнейшего владельца угольных станций "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ) и должна была до 2026 года гарантировать безубыточную работу Новочеркасской (Нч) ГРЭС.

— Порт по просьбам трудящихся — Профсоюзный лидер пытается воскресить проект Печенги — Тянущийся со времен СССР проект создания порта Печенга в Мурманской области получил неожиданную поддержку. О его реализации попросил президента РФ Владимира Путина председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Он рассчитывает, что к проекту проявят интерес "крупнейшие китайские госкорпорации".

— Лукойл с трудом тратит заработанное — Компания обнулила чистый долг и может увеличить дивиденды — Лукойл, прошедший пик инвестиций в свои ключевые проекты, не успевает тратить заработанные деньги. Компания, капзатраты которой в 2018 году снизились на 12%, при этом почти в семь раз снизила чистый долг и вдвое увеличила свободный денежный поток.

— "Ростелеком" встает с дивана — Учредители банкротят телемагазин "Бум-ТВ" — "Ростелеком" и корейская GS Shop решили обанкротить магазин на диване "Бум-ТВ", в запуск которого два года назад вложили 20 млн долларов. Закрытию телеканала предшествовал скандал с попыткой подкупа за его включение в сеть оператора "Триколор".

— "Спортмастер" сложится в Подмосковье — Ритейлер готовится закрыть крупную сделку — Один из крупнейших российских ритейлеров, сеть магазинов спортивных товаров "Спортмастер", готовится закрыть одну из крупнейших в этом году сделок по аренде складских площадей. Компания договорилась снять 35 тыс. кв. м в индустриальном парке "Холмогоры".

— Хумиротворческая операция — "Биокад" создал аналог самого продаваемого препарата в мире — "Биокад" зарегистрировал аналог самого продаваемого препарата в мире "Хумира", используемого в том числе для лечения ревматоидного артрита и псориаза. Несмотря на то что это лекарство, чьи продажи во всем мире достигли почти $20 млрд, может быть защищено патентом, российская компания намерена вывести свой аналог на рынок уже в 2019 году.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Вице-премьер Трутнев предложил допустить частников и иностранцев к шельфу — Эта мера может стать частью плана по привлечению инвестиций для развития Арктики — Зампред правительства Юрий Трутнев обеспокоен недостатком инвестиций в Арктику. Первым шагом к более быстрому развитию региона, заявил он "Интерфаксу", могло бы стать изменение закона о недрах – в той его части, что работать на шельфе России могут только компании с участием государства в 50%.

— ВЦИОМ не стал публиковать результаты опроса о "Профсоюзе Навального" — Согласно открытой части опроса официальные профсоюзы россиян не устраивают — Государственный Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в рамках февральского опроса о роли и месте профсоюзов узнал мнение россиян и о проекте "Профсоюз Навального", но эти данные в опубликованный на сайте ВЦИОМа 1 марта отчет не попали.

— Сенат США может отменить решение Трампа о введении ЧП для строительства стены — Президент обещает наложить вето, которое конгресс преодолеть не сможет — Сенат США, контролируемый республиканцами, может принять резолюцию об отмене чрезвычайного положения (ЧП), введенного президентом-республиканцем Дональдом Трапом в середине февраля. В понедельник против решения Трампа выступил сенатор-республиканец Рэнд Пол, и, таким образом, против инициативы президента намерено проголосовать большинство из 100 сенаторов – четыре республиканца и все 47 демократов.

— Индия получила от России завод по производству автоматов и вскоре получит атомную подлодку — Индийские военные вновь становятся крупнейшими покупателями российского оружия — Индийское издание The Economic Times сообщило в понедельник, что 7 марта ожидается подписание контракта по проекту Chakra III на поставку в лизинг ВМС Индии российской многоцелевой атомной подводной лодки проекта 971 из состава ВМФ России, которая в настоящее время находится на судоремонтном заводе в Северодвинске.

— Досчеты Росстата ускорили рост инвестиций вдвое — В прошлом году капитальные вложения выросли на 4,3% — Инвестиционный бум в 2018 г., согласно новой оценке Росстата, оказался еще больше, чем он оценивал ранее. После досчетов с учетом вложений малого бизнеса и ненаблюдаемых инвестиций служба пересмотрела рост в первые три квартала до 3,8, 4,6 и 6,4% в годовом выражении соответственно с 3,6, 2,8 и 5,2%.

— В черные списки банков попадут только высокорискованные операции компаний, пообещал ЦБ — Бизнесу такого смягчения контроля пока недостаточно — Необходимость смягчения контроля для предотвращения роста числа компаний, попавших в черный список, признавала в январе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. А президент Владимир Путин в феврале поручал избавить бизнес, который несколько лет работает без претензий, от таких проблем.

— Президент НЛМК: "Мы станем лучшей металлургической компанией в мире" — Григорий Федоришин в интервью "Ведомостям" рассказывает о новой стратегии компании и о том, каким видит будущее сталелитейной отрасли — В 11.35 в лондонском Corinthia Hotel начался день стратегии НЛМК, на котором топ-менеджеры компании представят инвесторам – их на встрече около 70 – "Стратегию 2022". Выполнение предыдущей, пятилетней, стратегии компания завершила в 2018 г.

— Суды начали взыскивать выплаты по ОСАГО сверх расчетной компенсации — До сих пор это было невозможно, страховщики грозятся ответить повышением тарифов — Жителю Ставропольского края удалось через суд значительно увеличить выплату по ОСАГО: ее размер был рассчитан не по ценам, которые применяет Российский союз автостраховщиков (РСА).

— "Вкусвилл" заключит одну из крупнейших сделок года на рынке складов — Сеть арендует более 100 тысяч кв. м на севере Подмосковья — Ритейлер "Вкусвилл" ведет переговоры с PNK Group об аренде 104 000 кв. м в логистическом комплексе "PNK парк Вешки", рассказали "Ведомостям" два человека, близких к разным сторонам потенциальной сделки. Об этом также знают три консультанта, работавших с компаниями.

— НЛМК направит на дивиденды до 100% денежного потока — За прошлый год выплаты могут составить около $2 млрд, большую часть средств получит Владимир Лисин — В понедельник, 4 марта, крупнейший производитель стали в России – НЛМК представил стратегию на пять лет до 2023 г. Компания намерена увеличить производство стали на основной площадке в Липецке на 1 млн т в год, с 13,2 млн до 14,2 млн т, наладить работу онлайн-магазина, через который сейчас продается около 50 000 т стальной продукции в год, и увеличить EBITDA на $700 млн в год в основном за счет программ повышения операционной эффективности.

— Как Сбербанк и ЦБ воюют за цифровой бизнес — Герман Греф пообещал за месяц найти компромисс с регулятором — Свое противостояние с Центробанком президент Сбербанка Герман Греф прокомментировал в ходе телеконференции по итогам работы банка за 2018 г. Он отвечал на вопрос аналитика, который поинтересовался, как на Сбербанке может сказаться запуск созданной регулятором Системы быстрых платежей (СБП, позволяет людям мгновенно переводить друг другу деньги по номеру мобильного телефона) и возможное снижение комиссий за прием карт в торговых точках.

— Аэропорт "Домодедово" просит держателей евробондов смягчить ковенанты — Без этого невозможны новые займы — Компания DME Airport попросила держателей своих евробондов (два выпуска на $650 млн в сумме, оба сроком на пять лет) разрешить увеличить предельный размер чистого долга с 3 до 4 EBITDA, говорится в сообщении компании на Ирландской фондовой бирже.

— Можно ли заставить бизнес-ангелов выйти из тени и вкладываться в технологии — И почему налоговые льготы – не самый лучший стимул — В России большое число состоятельных людей, у которых есть несколько десятков миллионов рублей на счетах, они интересуются инновациями и ищут дополнительные источники дохода и это потенциальные бизнес-ангелы, говорит частный инвестор Алексей Горячев. Бизнес-ангелы – частные инвесторы, вкладывающиеся в стартапы на ранней стадии.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Бизнес милосердный — Госдума определит, кто в России может считаться социальным предпринимателем — В России появятся социальные предприниматели. Они будут помогать государству заботиться о гражданах — детях, инвалидах, людях в возрасте, многодетных родителях. При этом сами смогут не только зарабатывать, но и получать господдержку.

— Лукавый процент — Верховный суд РФ защитил вкладчика в его споре с банком — Исключительно полезное толкование норм закона сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда изучила жалобу клиента крупного банка на нежелание местных судов разбираться в его споре с кредитно-финансовым учреждением.

— Пересадка мимо кассы — Железнодорожники создают электронную систему продажи билетов сразу на поезд и автобус — В РЖД работают над созданием единой "бесшовной" услуги для пассажиров при использовании различных видов транспорта. Практически речь идет о смешанных перевозках.

— Нежданная встречка — Ошибки в организации дорожного движения загоняют водителей в ловушки — Госавтоинспекция столицы направила местным органам власти требование установить на перекрестках знаки, чтобы даже при занесенной снегом разметке водители точно понимали, по какой траектории надо ехать, и не попадали по недоразумению на "встречку".

— Вот так номер! — Чем может обернуться предложение отслеживать историю SIM-карт — Правительство концептуально поддержало законопроект, предлагающий ввести единую базу данных по абонентам SIM, содержащую в том числе историю перехода номеров из рук в руки.

— Зеркальный ответ — Россия вслед за США приостановила свое участие в ДРСМД — Российская Федерация официально приостановила выполнение обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующий указ в понедельник подписал президент России Владимир Путин.

— Ростовщик вне закона — Владимир Путин поручил наказать нелегальных кредиторов — Подготовить два варианта мер в отношении нелегальных кредиторов призвал президент главу Центробанка вместе с Генпрокуратурой. Также на встрече с Эльвирой Набиуллиной речь шла о состоянии банковской системы, инфляции, ипотечных кредитах и борьбе с неформальными коллекторами, которые "кошмарят" людей.

— ГАИ проверит тормоза — За техническим состоянием автобусов присмотрят гаишники — Вскоре Госавтоинспекция вернет себе право участвовать в проведении техосмотра автобусов. Об этом заявил начальник Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников. По его словам, уже в ближайшее время ТО автобусов будет проводиться с участием сотрудников ГИБДД.

— Из космоса виднее — Валентина Матвиенко изучила систему мониторинга лесов — В апреле холдинг "Российские космические системы" (РКС), входящий в структуру "Роскосмоса", выполнит поручение Совбеза и представит систему дистанционного мониторинга лесов. В понедельник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила Научный центр оперативного мониторинга Земли, опыт которого ляжет в основу системы контроля лесопользования.

— Отказники в сухом остатке — В черном списке Банка России останутся только клиенты высокого риска — Банк России решил ограничить круг клиентов-отказников, данные о которых он доводит до всех банков. В черные списки попадут только те, кто был замечен в проведении высокорисковых операций.

— Дунайский партнер — Дмитрий Медведев обсудил в Болгарии развитие двусторонних отношений — Премьер-министр Дмитрий Медведев начал свою поездку по Европе. Первая остановка — в Болгарии, где правительства занялись восстановлением экономического сотрудничества. Москва приняла извинения за сорванные совместные проекты и готова обсуждать их снова.

— Пиар-бомба — Итак, переговоры Трампа и Кима закончились демонстративным провалом. Нового шага по ликвидации ЯО — нет, санкции не сняты. По итогам саммита — ни документов, ни коммюнике — зеро, зеро.

— Опасные метры — У каких застройщиков квартиры пока лучше не покупать — После 1 июля с рынка уйдут или столкнутся с финансовыми сложностями 30 процентов застройщиков. Покупатели рискуют до этого срока купить квартиру в опасном объекте и столкнуться с банкротством застройщика. Эксперты назвали критерии безопасных сделок с недвижимостью.

— Лечили одно, заболело другое — Минздрав назвал причины для запрета применения лекарств — Минздрав разработал и утвердил новый порядок приостановления обращения и отзыва лекарств. Это может произойти по нескольким причинам. Например, если Росздравнадзор получит информацию о нежелательных реакциях при применении препарата, не указанных в инструкции, или об особенностях взаимодействия лекарства с другими препаратами, в результате чего может возникнуть угроза жизни или здоровью человека.

— Путь открыт — Сделка между Китаем и США не повредит российскому экспорту — Американским СМИ стало известно, что Китай и США находятся в финальной стадии переговоров по поводу нового торгового соглашения. Ожидается, что в конце марта документ будет подписан, и тогда Пекин снизит тарифы на американскую сельскохозяйственную, химическую, автомобильную продукцию и другие товары, а США отменят большую часть своих санкций, наложенных на китайские товары.

— Вот, блин! — Торговля поманила дешевой икрой — Рыбопромышленники Камчатки, а вслед за ними и представители торговли пообещали снизить цены на красную икру в масленичную неделю, которая продлится с 4 по 10 марта.

— Поедем без нервов — Регионам обещали дополнительные средства на ремонт дорог — Росавтодор начал заключать соглашения с регионами по национальному проекту "Безопасные качественные автодороги". И в ближайшие 12 рабочих дней все 83 субъекта, которые в этом году участвуют в этом национальном проекте, начнут заключать договора с подрядными организациями по дорожным работам.

— "Патриот" меняет окрас — Ульяновский автозавод объявил о старте продаж новой спецверсии внедорожника — В феврале УАЗ приступил к производству очередной специальной версии внедорожника "Патриот". Она получила название Life Style ("Стиль жизни"). Главное отличие спецверсии от обычного "Патриота" — цвет. Это сочный светло-зеленый "металлик".

— Перешли на нулевой градус — Россияне стали чаще покупать безалкогольное пиво — Пивовары обещали сдерживать рост цен на пиво в этом году, чтобы обеспечить рост продаж, рассказал журналистам председатель совета Союза российских пивоваров Андрей Губка. Но для успешного переключения россиян с крепкого алкоголя на легкий, заметил он, одного этого мало.

— В банке загрустили — Где работники чувствуют себя увереннее всего — Сотрудники, занятые в туристической, гостиничной сфере и в сфере продаж, увереннее всех ощущают себя на рынке труда. Чего не скажешь о представителях банковской сферы, которые ощущают себя наиболее уязвимыми.

— Дважды мусор — В некоторых городах жители заплатили за избавление от отходов два раза — Общероссийский народный фронт (ОНФ) представил доклад по контролю за реализацией "мусорной реформы". В 36 городах, несмотря на требование законодательства, плата за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) не была исключена из графы оплаты жилищных услуг.

— "Мир" вошел в образ — У национальных карт появился сервис оплаты через телефон — Национальная система платежных карт (оператор платежной системы "Мир") запустила сервис мобильной бесконтактной оплаты Mir Pay. Пока с ним работает ограниченный круг карт.

— Тюрьма сближает — Заключенные смогут отбывать срок рядом с домом — Министр юстиции России Александр Коновалов сообщил о разработке проекта, который даст осужденным шанс оказаться в казенном доме рядом с домом.

— Идеален против террористов — Американское издание The National Interest проанализировало тактико-технические характеристики новейшего российского крупнокалиберного автомата ШАК-12 (штурмовой автоматный комплекс). По мнению американских экспертов, автомат очень хорош и максимально эффективен в борьбе с террористами.

— Драгоценные сотки — Закончено дело о махинациях с землей на 300 миллионов — 4 марта Следственный комитет по Московской области объявил о том, что завершено расследование уголовного дела о масштабных махинациях с подмосковными участками.

— Снесут сами — Возбуждены дела по фактам незаконного строительства в Москве — По материалам прокурорских проверок возбуждено несколько уголовных дел за самовольное строительство в Москве.

— Байк особого назначения — На автовыставке покажут эскорт, который сопровождает первых лиц — Изюминкой автовыставки "Олдтаймер-Галерея" станет экспозиция Почетного мотоциклетного эскорта.

— Потеряли нюх — Сторожевые собаки не спасли коттедж от ограбления — Гастарбайтер из Средней Азии ограбил особняк в подмосковной деревне Матвеевское. Разбив окно, он влез в дом и украл бижутерию и наличные деньги на 450 тысяч рублей.

— Любовь к электричеству — 5 марта открывается Женевский автосалон — 5 марта открывается Женевский автосалон. Впервые Россия выступит на международном автосалоне за границей с моделью, которая не имеет отношения к АвтоВАЗу. Такой моделью окажется Aurus Senat, разработанный на базе "НАМИ".

— Звонок не вовремя — Куда и как жаловаться на незаконных взыскателей долга — 4 марта в Тюмени приставы вступились за должника, который пострадал от коллекторов. Чтобы заставить мужчину выплатить долг, коллекторы выставили его педофилом. Они разместили в соцсетях листовки с его фотографией, подписав, что это педофил.

— Атомоход собирается в поход — Индия и Россия могут заключить 7 марта соглашение о передаче индийской стороне в лизинг уже третьей атомной подводной лодки. Сообщение об этом появилось в индийских СМИ.

— Газовый угар — Суд признал виновными в смерти людей коммунальщиков — Горсуд подмосковного Подольска 4 марта вынес обвинительный приговор шести сотрудникам местных обслуживающих компаний.

— Убивает не только пуля… — На Урале умер солдат Росгвардии, которому врач отказал в приеме — В Свердловской области увольнительная домой солдата-срочника закончилась трагедией: 20-летний парень умер после того, как в поликлинике по месту жительства его принять отказались. Что это — частный случай или опасный симптом? Халатность и равнодушие врачей или сбой в работе двух систем медпомощи — гражданской и военной?

— Россия друзей не бросает — Посол России в Венесуэле Владимир Заемский ответил на вопросы "Российской газеты" — В эксклюзивном интервью посол России в Венесуэле Владимир Заемский ответил на вопросы "РГ" о развитии ситуации в Боливарианской республике на фоне кризиса, провокациях США и перспективах укрепления двустороннего сотрудничества между Москвой и Каракасом.

— Гуайдо провоцирует свой арест?— Вашингтон ищет повод для интервенции — Глава МИД Сергей Лавров назвал заявления советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о доктрине Монро в отношении Венесуэлы "оскорблением для всей Латинской Америки".

— Поворот вправо — Партия реформ Эстонии выиграла за счет бесправия неграждан — Праволиберальная Партия реформ, выигравшая выборы в эстонский парламент и даже улучшившая свой результат по сравнению с выборами 2015 года, не сможет самостоятельно сформировать правительство.

— Оскверненный обелиск — В Страсбурге совершена еще одна антисемитская выходка — В центре Страсбурга совершен очередной антисемитский акт. Под покровом ночи неизвестные сбросили с постамента мемориальную плиту, которая была установлена в середине 70-х годов прошлого столетия на набережной Клебер, там, где до 1940 года находилась городская синагога.

— Защита печатью — Минюст предлагает оформлять недвижимость у нотариусов — Более трети граждан, пришедших к нотариусу оформлять сделки с недвижимостью, сделали это добровольно, так как посчитали нужным защитить себя.

— 75 дней и 60 остановок — 5 марта военный эшелон "Сирийский перелом" встретят в Новороссийске. Большую военно-патриотическую акцию организовало Минобороны России. Там создали передвижную выставку трофейного оружия и техники, которые использовали террористы в Сирии. Все это "хозяйство" погрузили на специальные железнодорожные платформы, которые отправились по городам России.

— Подогрели песок — В Архангельске открылся круглогодичный центр пляжного спорта — В столице Поморья появился первый в Арктической зоне РФ центр пляжных видов спорта. По всей России таких наберется не больше десятка. Как правило, они открывались в уже готовых сооружениях вроде ангаров. Архангельский центр построен с нуля исключительно в спортивных целях.

— Квартира нравится больше — Многодетная семья вместо участка взяла 300 тысяч рублей на ипотеку — В Калининградской области многодетной семье вручили первый денежный сертификат, заменяющий бесплатную землю. Родители потратят 300 тысяч рублей на погашение ипотеки. Новый вид социальной поддержки появился в регионе в этом году.

— Излишняя формальность — Авиакомпанию оштрафовали за то, что не взяла на борт пассажира — Арбитражный суд Волгоградской области поддержал позицию регионального управления Роспотребнадзора, защитившего права пассажира.

— Нашли стимул — В Назрани дворникам повысили зарплату за счет снижения окладов их руководителям — Чиновники управления ЖКХ Назрани лишились части своего заработка из-за отсутствия должной чистоты на городских улицах. Их оклад уменьшился, зато у местных дворников он, наоборот, вырос.

— Дурили пожилых — На Дальнем Востоке раскрыли сеть "медицинских" центров — Правоохранители остановили работу сети псевдомедицинских клиник в Хабаровске, Благовещенске и Комсомольске-на-Амуре.

— Завоевал доверие — Центр травматологии Чувашии будет расширяться — Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах отмечает юбилей. Он открылся ровно 10 лет назад и стал первым из трех общероссийских центров травматолого-ортопедического профиля, построенных в рамках национального проекта "Здоровье".

— Бутерброд по курсу — Зачем нужны экономические индексы и стоит ли им верить — В ресторане можно не только поужинать, но и узнать, что происходит с экономикой. Для этого просто посмотрите на официанток. "Индекс красивой официантки" придумал редактор New York Times Хьюго Линдгрен.

— Семейные ценности — Как там народ в глубинке? О чем он думает, о чем мечтает? Начнем с того, что его все меньше. В 1991 году нас было 148,3 миллиона человек. Почти через тридцать лет осталось 146,9 миллиона.

— Экономия ушла в полезный отпуск — Расход топлива при выработке электроэнергии в России снизился до 20-летнего минимума — Удельный расход условного топлива (УРУТ) при производстве электроэнергии в России снизился до минимума за 20 лет. Последние годы снижение шло без особых усилий, и такая динамика может сохраниться на протяжении еще нескольких лет.

— 3D-принтер в руки — Надо ли жалеть о том, что на уроках труда больше не будут шить фартуки и сколачивать табуретки?— Роботы-помощники, нейропротезы, "умный дом", 3D-дизайн и лазерная резка… Все это в ближайшем будущем может "прописаться" на уроках технологии в школах: министерство просвещения утвердило инновационную концепцию преподавания этого предмета.

— Хочу в дипломаты — В Москве пройдет финал олимпиады МГИМО и "Российской газеты" — Финал олимпиады для школьников, которую уже восемь лет подряд вместе проводят "Российская газета" и МГИМО, состоится 16 марта в Москве. В нем примут участие ребята со всей России и из зарубежья. Есть участники с Байконура, из Тель-Авива.

— Лекция на частном слове — Для развития коммерческих вузов ограничений нет — Как частным вузам пробиться в первые ряды национальных конкурсов? Почему даже у лучших из них так мало бюджетных мест? Эти вопросы обсуждались в интервью "РГ" с ректором Российского нового университета, председателем Ассоциации негосударственных вузов Владимиром Зерновым ("А вуз и ныне там?", от 26.02.2019 г.). За комментарием наиболее острых моментов беседы мы обратились в министерство науки и высшего образования.

— Наговорили на зачет — Собеседование успешно прошли 98% учеников — Более 98% участников итогового собеседования по русскому языку успешно справились с заданиями и получили "зачет". В испытании участвовали более 1,4 миллиона ребят.

— Сивка-бурка из 3 "А" — Названы самые необычные запросы о начальной школе — Как нарисовать мимолетное виденье? Соединить скрепками ноги у лошадки из картона? Подобрать тезисы о пользе зубной пасты? "Яндекс" провел исследование и назвал самые необычные запросы о подготовке к урокам, которые пользователи Рунета вбивают в поисковик.

— Век любимого театра — Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ: "БДТ меня радует как давнюю поклонницу" — Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко рассказала "РГ", какое место в ее жизни занял БДТ.

— Ты — финансист! — В "Российской газете" наградили призеров олимпиады Финансового университета — В "Российской газете" состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийской олимпиады для школьников "Миссия выполнима. Твое призвание — финансист!" Олимпиада организована Финансовым университетом при правительстве РФ совместно с "Российской газетой".

— Смотрят в Интернете, но ТВ — Что телевизору предпочитает новое поколение — Установка почти половины молодых россиян — "Смотреть телевизор — это не круто". По данным фонда "Общественное мнение", 46 процентов юношей и девушек в возрасте от 14 лет и до 21 года не сидят у телевизора.

ИЗВЕСТИЯ

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— Газовый элемент — В правительстве намерены посчитать похищенное топливо — Правительство создаст единую методику определения ущерба при хищениях газа. Она позволит бороться с незаконными врезками в газопроводы и, по словам экспертов, в перспективе выявлять крупные мошеннические схемы, схожие с теми, по которым действовал находящийся под следствием бывший советник гендиректора "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков.

— Арестный ход — Почему Хуана Гуайдо не задержали на границе Венесуэлы — Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо вернулся в страну после десяти дней отсутствия. На родине ему прочили арест и дальнейшее судебное преследование из-за того, что он, вопреки решению Верховного суда все-таки покинул территорию Венесуэлы в конце февраля.

— Хорошая мина при морской игре — Флот получит боеприпасы с искусственным интеллектом — Российские военные моряки в скором времени получат на вооружение комплекс самообучающихся минных полей. Эти высокотехнологичные боеприпасы обладают возможностями распознавать корабли, подводные лодки и даже суда на воздушной подушке по звуку, магнитному полю и магнитоакустическому "портрету".

— Изменили пену — В России хотят установить минимальную цену на пиво — 35 рублей — Минимальная розничная цена на пиво должна начинаться от 35 рублей за 0,5 литра. Такие предложения в Минфин направил Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции, рассказал "Известиям" представитель организации.

— Прогноз полгода — ЦБ не ожидает потерь для банков от ипотечных каникул — Уровень инфляции в России уже к середине года должен вернуться к целевому показателю 4%. Такой прогноз на встрече с президентом Владимиром Путиным дала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. В связи со снижением роста цен глава регулятора ожидает и постепенной стабилизации ипотечной ставки.

— Китайская драма — КНР обсудит развитие экономики в эпоху торговых войн — Китайский парламент сегодня собирается на свою ежегодную сессию. После триумфального для Си Цзиньпина собрания прошлого года, на котором было снято ограничение на срок его правления, к нынешней встрече китайский руководитель подходит с нелегким сердцем.

— Кит за китом — Здоровье косаток и белух в бухте Средняя ухудшилось — Состояние 11 косаток и 87 белух, которые находятся в "китовой тюрьме" бухты Средняя в Приморье, в последние дни ухудшилось. Как рассказали "Известиям" ветеринары и специалисты по морским млекопитающим, судя по пятнам, появившимся на коже животных, они могут быть заражены оспой, герпесом и другими инфекциями, а также грибковыми заболеваниями

— Обошли вирус — Во время эпидемии гриппа россиян спасли прививки, витамины и чеснок — Этой зимой не болели гриппом 72% россиян. По их словам, чтобы не заразиться, они сделали прививки, принимали витамины, ели чеснок и проводили другие профилактические мероприятия. Об этом сообщает ВЦИОМ в своем опросе "Грипп и ОРВИ: как победить пандемию?", с результатами которого ознакомились "Известия".

— Скриптовалюта — Банкам пропишут, что можно и нельзя говорить клиентам — Для банков разрабатывают единый стандарт по продаже услуг гражданам. Об этом "Известиям" сообщил Василий Заблоцкий, президент Национальной финансовой ассоциации (НФА, саморегулируемая организация, в которую входят крупнейшие банки).

— Вечный почет — Павших защитников занесут в единый реестр — Павших защитников Отечества увековечат по специальным правилам. Минобороны разработало порядок контроля за воинскими захоронениями и мемориалами. Все известные места, где упокоились погибшие воины, будут сведены в единый реестр, там же будут указаны их имена.

— Возьмут с собой в разведку — Десантников обеспечат новой бронемашиной — Специально для разведподразделений ВДВ разрабатывается новая боевая техника, которая в разы увеличит их возможности, сообщили "Известиям" в Минобороны. В настоящее время боевая машина разведки (БРМ) находится в стадии создания прототипа, уточнили в военном ведомстве.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Академгородок сжимается до 18 квартир — Правительство оставит сибирскому отделению РАН только 22 из 378 объектов новосибирского Академгородка, которыми оно управляло ранее. Общежития, лес и стадионы планируется передать Минобрнауки, выяснил РБК.

— Диалог без шор — "Тройка диалог" работала с сетью из более 70 компаний в офшорах, через которую выводились деньги из России. Часть источников денег, по мнению журналистов из OCCRP, могла классифицироваться как подозрительная.

— Янтарное помутнение — Следственное управление СКР по Калининградской области предъявило обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК, до четырех лет лишения свободы), краже (ч. 4 ст. 158, до десяти лет) и воспрепятствовании предпринимательской деятельности (ч. 2 ст. 169, до трех лет) четверым оперативникам МВД, которые изъяли в одном из магазинов Калининграда 41 кг янтаря, узнал РБК.

— Сбербанк встает на куриные ножки — Сбербанк стал владельцем почти 10% в компании — франчайзи ресторанов KFC, которую развивают владельцы сети "Шоколадница". Благодаря инвестициям нового партнера франчайзи намерен увеличить количество заведений минимум втрое.

— "Мир" подвинул мировые платежные системы — Карты "Мир" после перевода на них бюджетников отобрали у VISA 5,5% рынка по числу активных клиентов, у MASTERCARD — 6%, подсчитали в ФАС. Их владельцы оплатили товары и услуги на 2,7 трлн руб. при общем объеме рынка 22 трлн руб.

— Главу департамента добычи нашли на Ямале — Один из ключевых департаментов "Газпрома" — по добыче газа и газового конденсата—возглавит Сергей Меньшиков, который руководил "Газпром добыча Надым" на Ямале. На "Газпром" приходится 12% мировой добычи газа.

— Промсвязьбанк выбил семь из десяти — За Промсвязьбанком планируется законодательно закрепить обслуживание не менее чем 70% контрактов по гособоронзаказу. Соответствующие поправки обсуждаются в правительстве. На работу с оборонными контрактами претендует не только ПСБ.

— 33 вебнесчастья — Доля веб-приложений с уязвимостями, которые могут привести к краже данных пользователей, за год увеличилась с 70 до 79%. Количество разрабатываемых приложений растет быстрее, чем количество квалифицированных программистов.

— IPO — один из вероятных путей развития — Глава попавшего в портфель "токсичного" банка девелопера "Интеко" Александр Николаев рассказал РБК о начале подготовки к IPO, выходе из капитала компании структуры Сбербанка и о том, как влияет на работу квазигосударственный статус.