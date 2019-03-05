ПЕКИН, 5 мар /ПРАЙМ/. Китай продолжит выступать за многосторонний подход и твёрдо поддерживать открытость мировой экономики, говорится в докладе правительства, с которым выступит премьер Ли Кэцян на открытии сессии высшего законодательного органа Китая (ВСНП).

"Мы будем активно участвовать в реформировании и улучшении системы глобального управления и твёрдо поддерживать открытую мировую экономику", — говорится в докладе.

В нем также отмечается, что Китай продолжит идти по пути мирного развития и поддерживать международную систему, основанную на ООН.

Китай также намерен углублять отношения с соседними государствами и расширять взаимовыгодное сотрудничество с развивающимися странами, значится в докладе.

"Китай готов работать со всеми странами и делать вклад в международный мир и развитие", — говорится в документе.