ПЕКИН, 5 мар /ПРАЙМ/. Экономика Китая столкнется в 2019 году с еще более серьезными рисками и вызовами, поэтому всем нужно быть готовыми к "жесткой борьбе", заявил во вторник премьер Ли Кэцян, выступая с докладом на ежегодной сессии парламента страны – Всекитайского собрания народных представителей.

"Полный анализ ситуации внутри и за пределами Китая показывает, что мы столкнется с еще более серьезными и сложными условиями при реализации целей развития, как и с еще большим числом рисков и вызовов. Мы должны быть полностью готовы к жесткой борьбе", — заявил Ли Кэцян.

Китайский премьер подчеркнул, что сложности, с которыми сталкивается экономика страны, не нужно недооценивать. При этом он отметил, что основа китайской экономики устойчивая и будет оставаться такой еще долгое время.

За последние 40 лет Китай смог добиться экономического чуда, превратившись из отсталого аграрного государства во вторую экономику мира. Массивные меры поддержки в ответ на мировой финансовый кризис десятилетие назад помогли спасти мировую экономику. Однако проблемы, вызванные китайской моделью — расширяющийся разрыв в доходах, излишки промышленного производства, неэффективные траты на строительство инфраструктуры и недостаточное финансирование частного сектора — вышли на первый план под давлением торгового конфликта с США.

Темпы роста ВВП Китая по итогам 2018 года замедлились до минимума с 1990 года на фоне ослабления внутреннего спроса и под давлением торгово-экономического спора с США. Внутренний валовой продукт Китая в 2018 году составил 90,03 триллиона юаней (около 13,28 триллиона долларов), на 6,6% больше, чем в прошлом году. Показатель оказался несколько лучше официального прогноза ("около 6,5%"). В 2019 году власти Китая ожидают, что экономика страны вырастет на 6-6,5%.