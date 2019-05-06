МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Башнефти" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по результатам 2018 года в размере 158,95 рубля на обыкновенную акцию и привилегированную акцию типа "А", сообщается в материалах компании.

Всего на выплату дивидендов по обыкновенным акциям может быть направлено, таким образом, 23,5 миллиарда рублей, по привилегированным акциям типа "А" — 4,735 миллиарда.

Годовое собрание акционеров компании состоится 11 июня, дата закрытия реестра для участия в нем — 8 июня. Реестр на получение дивидендов рекомендуется закрыть 24 июня.

"Башнефть" (дочернее общество "Роснефти") обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации компании находится более 180 месторождений.