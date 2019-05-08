МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Минэкономразвития РФ подготовил законопроект об улучшении методик расчета показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ, сообщается на официальном сайте нормативных правовых актов.

"Проект постановления направлен на совершенствование системы оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации", — отмечается в пояснительной записке к документу.

Проектом этого постановления утверждаются методики расчета показателей за отчетный период (прошедший год) и на период до 2024 года.

В частности, законопроектом предлагается утвердить методики расчетов следующих показателей: "Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики", "Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей", "Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики", "Уровень реальной среднемесячной заработной платы", "Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета".

Также предлагается утвердить еще ряд методик — по таким показателям, как "Уровень бедности", "Ожидаемая продолжительность жизни при рождении", "Естественный прирост населения", "Количество семей, улучшивших жилищные условия", "Уровень доступности жилья", "Доля городов с благоприятной городской средой", "Качество окружающей среды", "Уровень образования" и "Доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности".