ВАШИНГТОН, 8 мая /ПРАЙМ/. Президенты США и Аргентины Дональд Трамп и Маурисио Макри провели в среду телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы экономики и ситуацию в регионе, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Лидеры двух стран обсудили важные аргентинские экономические реформы, проведенные президентом Макри, а также региональные проблемы. Президент Трамп выразил решительную поддержку экономической повестке президента Макри, направленной на (экономический) рост, и шагам, которые он сделал по модернизации аргентинской экономики", — говорится в сообщении.

США входят в тройку основных экономических и торговых партнеров Аргентины. Последний раз президенты встречались во время саммита G20, который прошел в конце ноября – начале декабря прошлого года.

В настоящее время Аргентина переживает тяжелый экономический кризис. Инфляция в марте ускорилась до 4,7%, достигнув за первый квартал 2019 года 11,8%. Власти приняли решение заморозить цены на 60 различных продуктов, а также рост тарифов, ввели скидки для малоимущих слоев населения, пенсионеров и семей с детьми.

Осенью этого года в Аргентине пройдут президентские выборы. Действующий глава государства уже заявил о намерении переизбираться на новый срок.