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ВАШИНГТОН, 9 мая /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай "сорвал сделку" в ходе торговых переговоров.

"Вы видели (сообщения) про пошлины, которые мы вводим?", — сказал Трамп своим сторонникам во Флориде. "Потому что они сорвали сделку", — продолжил он.

Президент США заявил, что вице-премьер КНР будет в четверг в Вашингтоне. "Но они сорвали сделку. Они не могут так делать. Так что они заплатят. Мы будем увеличивать пошлины… и не отступим назад", — добавил он.

В минувшее воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что 10 мая увеличит пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, и не исключил введения пошлин на другие товары. После заявлений американкой стороны в СМИ появились опасения, что китайская сторона может отменить предстоящие торговые переговоры в Вашингтоне, однако во вторник министерство коммерции Китая сообщило, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит США 9-10 мая для продолжения консультаций, несмотря на угрозы Трампа.