МОСКВА, 9 мая /ПРАЙМ/. Москва выступает за кардинальное ускорение запуска платежного механизма "Инстекс", надеется, что им смогут воспользоваться все торгующие с Ираном страны, в том числе Россия, говорится в комментарии МИД РФ.

"Необходимо кардинально ускорить запуск специального платежного механизма "Инстекс", призванного содействовать обслуживанию торговых сделок с Ираном", — говорится в комментарии департамента информации и печати, распространённом в четверг.

"Рассчитываем, что этим механизмом смогут воспользоваться все страны, продолжающие торгово-экономическое сотрудничество с Ираном, включая Россию", — отмечается в комментарии.