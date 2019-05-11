АЛМА-АТА, 11 мая — ПРАЙМ. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил учредителю компании USM Holdings Алишеру Усманову орден "Достык" (Дружба), сообщила пресс-служба первого президента.

"Елбасы (лидер нации – ред.) Нурсултан Назарбаев вручил Алишеру Усманову орден "Достык" І степени за значительный вклад в укрепление дружбы и развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией", — говорится в сообщении.

Указ о награждении Усманова по случаю Дня независимости Казахстана Назарбаев подписал в декабре 2018 года.