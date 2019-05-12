ДАМАСК, 12 мая — ПРАЙМ. Ливан намерен с помощью США в качестве посредников возобновить обсуждение с Израилем разграничения территориальных вод для сохранения прав на ресурсы в них, в том числе месторождения нефти и газа, сообщает панарабская газета al-Sharq al-Awsat со ссылкой на уполномоченного ливанского чиновника.

Особо Ливан заинтересован в сохранении контроля над блоком нефтегазовых месторождений 9, расположенном на юге страны.

Правительство Ливана ранее одобрило выдачу лицензий на разработку нефтяных и газовых месторождений на этих шельфовых блоках. Контракты на блоки 4 и 9 были подписаны с российской газовой компанией "Новатэк", французской Total и итальянской Eni. Согласно договоренностям, компании смогут начать пробное бурение в 2019 году.

Газета отмечает, что вопрос обсуждался в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Бейрут. Ливанские чиновники сомневаются в успешности миссии США, если чиновником для посредничества назначат замгоссекретаря Дэвида Саттерфилда, который, как пишет газета, симпатизирует скорее Израилю.

"Пока рано гадать, на кого из американцев будет возложена роль "честного посредника", но ясно, что этот посредник будет учитывать ситуацию с безопасностью, которая разгорится, если Израиль начнет геологоразведку и будет покушаться на природные ресурсы Ливана, оцениваемые экспертами в несколько миллиардов долларов", — заявил газете чиновник.

По данным газеты, в пятницу соответствующие консультации по вопросу провели спикер парламента Ливана Набих Берри и министр иностранных дел Джебран Басиль. Они обсуждали в том числе предложения, переданные президентом Ливана Мишелем Ауном послу США в стране Элизабет Ричард.

Издание отмечает, что Ливан предложил США выступить посредником в непрямых переговорах с Израилем, так как Бейрут выступает против проведения прямых переговоров. Ливан намерен добиваться признания полного своего контроля над территориальными водами.

В конце января 2018 года министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что блок 9 на шельфе Средиземного моря принадлежит еврейскому государству. Он предупредил, что компании, собирающиеся его разрабатывать, совершают "большую ошибку".

Ливанское руководство выступило тогда с резкими заявлениями в адрес Тель-Авива, назвав подобные заявления посягательством на суверенитет республики. Командование ливанской армии оставило за собой право защищать свою территорию, в том числе месторождения, всеми возможными методами.

Переговоры по определению сухопутной и морской границы между Ливаном и Израилем идут в поселении Накура в южном Ливане с 1996 года на основании меморандума о взаимопонимании под эгидой ООН и посредничестве США. До сегодняшнего дня никаких договоренностей по пограничным спорам достигнуто не было. Пробная добыча нефти на блоках в прибрежных водах южного Ливана запланирована до конца 2019 года.