МИНСК, 12 мая /ПРАЙМ/. Белоруссия пока не ведет с Международным валютным фондом (МВФ) конкретных переговоров о программе сотрудничества, которая может быть поддержана кредитом, тема необходимости повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и приватизации госпредприятий больше не поднимается, сообщил министр экономики республики Дмитрий Крутой.

Ранее Белоруссия вела с МВФ переговоры о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит в размере около 3 миллиардов долларов под 2,28% годовых на десять лет. Однако стороны разошлись во взглядах относительно скорости реформ в Белоруссии, в частности, в вопросе повышения тарифов на ЖКУ и реформирования госсектора. В феврале 2018 года говорилось, что возобновить полномасштабные переговоры с МВФ о выделении Минску кредита могут в 2020–2021 годах.

"Как таковых конкретных переговоров по концепции будущей программы мы не проводили (во время визита белорусской делегации в Вашингтон в апреле на сессию МВФ — ред.)… Исходя из мандата МВФ, в период электоральных кампаний ни в одной из стран они соответствующую программу не согласовывают и не заключают, чтобы это не было истолковано как форма политического давления", — сказал Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье. По его словам, "в течение этого года нужно еще раз принципиально обсудить направления, по которым мы готовы сблизить свои позиции".

Министр отметил негативный опыт МВФ на Украине, "где резкое повышение тарифов (ЖКХ – ред.) породило сильный кризис неплатежей, который уже перевалил за несколько миллиардов долларов", поэтому в отношении Белоруссии вопросы повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и массовой приватизации госпредприятий "не обсуждаются и не будут применяться".

Согласно календарю на сайте ЦИК, выборы депутатов нижней палаты парламента должны пройти в Белоруссии не позднее 10 сентября 2020 года, президентские выборы — не позднее 30 августа 2020 года. В апреле, обращаясь с посланием к народу и парламенту, Лукашенко заявил, что президентские выборы в стране пройдут "в строгом соответствии с законом в установленные конституцией сроки", то есть в 2020 году. Что же касается парламентских выборов, Лукашенко предложил приурочить их к 7 ноября. Однако глава Центризбиркома Лидия Ермошина чуть позже заявила РИА Новости, что предложит Лукашенко провести выборы 17 ноября.