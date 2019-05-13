МОСКВА, 13 мая /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретится с представителями экспертного сообщества по вопросам социально-экономического развития для обсуждения стратегического планирования, сообщает пресс-служба кабмина.

"Тринадцатого мая Дмитрий Медведев проведет встречу с представителями экспертного сообщества по вопросам социально-экономического развития, на которой обсудят направления стратегического планирования для достижения национальных целей развития", — говорится в сообщении.

В мероприятии также примет участие министр экономического развития Максим Орешкин, ректор РАНХиГС Владимир Мау и ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов.