Медведев обсудит планирование с экспертами по социально-экономическому развитию
МОСКВА, 13 мая /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретится с представителями экспертного сообщества по вопросам социально-экономического развития для обсуждения стратегического планирования, сообщает пресс-служба кабмина.
"Тринадцатого мая Дмитрий Медведев проведет встречу с представителями экспертного сообщества по вопросам социально-экономического развития, на которой обсудят направления стратегического планирования для достижения национальных целей развития", — говорится в сообщении.
В мероприятии также примет участие министр экономического развития Максим Орешкин, ректор РАНХиГС Владимир Мау и ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов.
https://1prime.ru/News/20190513/829965629.html