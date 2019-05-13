ИРКУТСК, 13 мая — ПРАЙМ. ООО "АкваСиб", которое на 99% принадлежит китайской компании, подало апелляцию на решение о приостановке строительства завода по розливу воды из Байкала, сообщил РИА Новости представитель Иркутского областного суда.

В марте Кировский районный суд Иркутска приостановил строительство завода по розливу байкальской воды в поселке Култук Слюдянского района. Положительная экологическая экспертиза, на основании которой начали возводить объект, признана незаконной.

"Апелляционная жалоба от ООО "АкваСиб" поступила в Кировский районный суд, но в областной суд она пока не поступила", — сказал собеседник агентства.

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура также оспаривает законность выделения администрацией Култукского муниципального образования участка под строительство завода. Арбитражный суд Иркутской области назначил очередное судебное разбирательство на 27 мая.

Строительство завода по розливу воды вблизи поселка Култук Иркутской области началось в январе 2019 года. Проектная мощность предприятия — 190 миллионов литров воды год. Основным инвестором проекта является Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью "Озеро Байкал", зарегистрированная в Китае. Ее интересы в регионе представляет ООО "Аквасиб".