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КИЕВ, 13 мая /ПРАЙМ/. Национальный банк Украины проиграл апелляцию по иску экс-совладельца Приватбанка Игоря Коломойского, намерен подать кассационную жалобу, сообщила в понедельник пресс-служба регулятора.

"Национальный банк Украины намерен подать кассационную жалобу на решение судов, которыми отменено распоряжение НБУ о проведении инспекционной проверки в Приватбанке накануне его вывода с рынка. Тринадцатого мая 2019 года Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу Национального банка на решение Окружного административного суда Киева от 2 марта 2018 года, которым был удовлетворен иск бывшего акционера Приватбанка кипрской компании Triantal Investments Ltd", — говорится в сообщении регулятора в Facebook.

Нацбанк настаивает, что имел основания для проведения инспекционной проверки Приватбанка в 2016 году, ведь согласованная с бывшими акционерами и топ-менеджментом программа финансового оздоровления банка не была выполнена, что подтверждается письменным обращением экс-акционеров в адрес НБУ и доказывает факт несоблюдения ими взятых на себя обязательств.

"По результатам инспекционной проверки Приватбанка накануне признания его неплатежеспособным и вывода с рынка с участием государства было установлено, что план реструктуризации банком не выполнялся, капитал банка был недостаточным для соблюдения требований относительно нормативов капитала и покрытия кредитных рисков", — говорится в сообщении.

В Нацбанке считают, что обжалование решения регулятора о проведении инспекционной проверки в Приватбанке является частью процесса, направленного на обжалование бывшими совладельцами банка всей процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка.

Ранее суд в Киеве признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску бизнесмена Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года. Кроме того, суды приняли еще несколько решений по делу Приватбанка в пользу Коломойского. Минфин и Нацбанк готовятся все их обжаловать. Позже стало известно о подаче Коломойским еще пяти исков — он оспаривает законность кредитов рефинансирования и свое личное поручительство по ним.