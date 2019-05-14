ЯКУТСК, 14 мая /ПРАЙМ/. День японского инвестора пройдет в Якутске 14 мая, сообщили пресс-служба агентства инвестиционного развития республики.

В декабре прошлого года в Токио прошел третий инвестиционный семинар Якутии и Японии, по итогам которого власти республики и компания "Комаихалтек Инк." заключили меморандум о взаимопонимании по проведению технико-экономического исследования проекта строительства моста через реку Лена. Кроме того, меморандум был заключен и с компанией "Марубени Корпорейшн" по изучению проектов на территории региона.

"14 мая в Якутске пройдет День японского инвестора. В рамках мероприятия планируется презентация перспективных инвестиционных проектов, а также доклады японской стороны о дальнейшем сотрудничестве между Дальним Востоком России и Японией", — рассказали в агентстве.

Ожидается, что в мероприятии примет участие японская компания "Хоккайдо Корпорейшн". С 2016 года в Якутии в тесном сотрудничестве с данной компанией реализуется инвестпроект, в рамках которого в селе Сырдах Тулагино-Кильдямского наслега Якутска построен круглогодичный тепличный комплекс "Саюри". Продукция из теплиц поставляется в различные магазины города, а также в соцучреждения. Также на Дне японского инвестора будут участвовать японские компании "Сато Сангё", "Хокко" и другие.

Ранее сообщалось о том, что в рамках Восточного экономического форума компания "Русгидро", правительство Якутии и правительственная организация Японии заключили соглашение по разработке новых энергетических и промышленных технологий в сфере сотрудничества в энергетике (NEDO). Ветряная электростанция, построенная "Русгидро" совместно с японскими партнерами в поселке Тикси, продемонстрировала эффективность и надежность работы в зимних условиях Арктики. Электростанция должна повысить надежность энергоснабжения арктического поселка и снизить потребление в Булунском улусе дорогостоящего привозного дизельного топлива.