МОСКВА, 14 мая /ПРАЙМ/. Россияне пересаживаются на электросамокаты, увеличивая продажи этой категории электротранспорта в разы по сравнению с прошлым годом, сообщили РИА Новости опрошенные ритейлеры.

"В апреле 2019 года продажи электросамокатов в магазинах сетей "М.Видео" и "Эльдорадо" выросли в 8 раз в деньгах и в 15 раз в штуках по сравнению с прошлым годом", — рассказали в пресс-службе группы "М.Видео–Эльдорадо".

Электросамокат гораздо проще в использовании, чем гироскутер, велосипед, ролики или моноколесо, пояснили в пресс-службе компании "Связной-Евросеть". Апрельские продажи этого вида транспорта в объединённой сети выросли почти в 8 раз в натуральном выражении.

Эксперты группы "М.Видео–Эльдорадо" связывают возросший интерес к электротранспорту с расширением доступного по цене ассортимента. Так, средняя стоимость электросамокатов за год снизилась на 35% — до 15 тысяч рублей.

По данным интернет-магазина Ozon, стоимость взрослых электросамокатов варьируется от 14 тысяч до 60 тысяч рублей, детские модели можно приобрести в диапазоне от 7 тысяч до 19 тысяч рублей. Однако в отличие от популярных в предыдущие 2-3 года гироскутеров, электросамокаты выбирают не дети, а взрослые как альтернативу городскому транспорту. В апреле продажи электросамокатов на Ozon утроились (в штуках) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем продаж этого вида транспорта на маркетплейсе goods.ru весной увеличился более чем в 20 раз по отношению к 2018 году.

Как отметили в пресс-службе "М.Видео–Эльдорадо", российский потребитель предпочитает модели в ценовом диапазоне 15-20 тысяч рублей, в сегменте "цена-качество". "Такие самокаты имеют несколько скоростных режимов, разгоняются до 25 км/ч и рассчитаны на вес до 100 кг. Они компактные и лёгкие, а ёмкость аккумулятора позволяет комфортно проезжать расстояние до 25 километров", — пояснили в компании. Более дорогие устройства (от 20 до 35 тысяч рублей) имеют большие колеса, систему амортизации для комфортной езды по плитке или брусчатке и дополнительную батарею, которая увеличивает время езды вдвое, добавили в группе.