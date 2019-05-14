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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Нет хлора без добра — Россия впервые с начала года полностью выполнила свои обязательства по сделке ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Этому способствовало резкое снижение добычи "Сургутнефтегаза" в начале мая, которое на рынке связывают с проблемой загрязнения экспортной нефти хлорорганическими соединениями. Эксперты считают снижение временным: компания сможет его компенсировать после истечения срока соглашения о заморозке добычи в конце июня.

— "Вот, объявили врагов народа" — Фигурант дела о загрязненной нефти Роман Трушев о своей версии событий — По версии следствия, загрязнение нефти хлорорганическими соединениями произошло на частном узле слива нефти в Самарской области в результате попытки скрыть хищение нефти. Одним из обвиняемых по этому делу является Роман Трушев. Господин Трушев, ранее владевший этим узлом слива, рассказал "Ъ" свою версию происшедшего.

— Черноморский фронт — В Сочи прошли переговоры глав МИДов России и Китая Сергея Лаврова и Ван И. Оба министра заявили о высочайшем, "исторически рекордном" уровне сотрудничества двух стран, а также обвинили США в санкционном давлении и генерировании кризисов. Заявления прозвучали накануне встречи главы российского МИДа с госсекретарем США Майком Помпео, которая пройдет в Сочи сегодня.

— Госбанкам запретят вдаваться в частное — Стремясь повысить конкуренцию в банковском секторе, в Минэкономики решили на уровне закона запретить госбанкам покупать финансовые организации. Сейчас доля государства в банковском секторе, по экспертным оценкам, уже приближается к 70%. Однако законопроект не поддерживают как сами госбанки, считая ограничение нарушающим принцип равных возможностей, так и другие игроки, называя меру запоздалой. Тем более что при большом желании сделка по покупке госбанком другого игрока вполне реальна даже в рамках предложенного проекта.

— Сериальное чтиво — Русскоязычные сервисы электронных книг начинают тестировать новый формат — выпуск произведений по главам. "ЛитРес" запускает сервис, в котором книги так смогут публиковать сами авторы, а LitNet договорился о партнерстве с "Эксмо". В США и Китае этот сегмент уже заметен, а в России его объем в 2020 году может достигнуть около 400 млн руб., рассчитывают издатели.

— Цели нацпроектов предлагают переобсудить — На встрече с экспертным сообществом премьер-министр Дмитрий Медведев признал существование во властных структурах разногласий по поводу приоритетов бюджетных расходов, определенных нацпроектами. Позиция правительства в этом вопросе — отложить до разворачивания всей инфраструктуры нацпроектов любую коррекцию приоритетов. Впрочем, по крайней мере два направления коррекции уже очевидны: восстановление строительства идет медленнее, чем предполагает самый крупный жилищный нацпроект, а рост инвестиций в экономике сильнее, чем ожидал Белый дом, зависит от уровня госрасходов.

— Рост финрынка довел мелких должников до суда — Снижение общей суммы просроченной задолженности граждан перед кредитными организациями обернулось взрывным ростом исков по взысканию мелких — до 50 тыс. руб.— долгов. Граждане теряют возможность их реструктурировать — банки предпочитают сразу обращаться в суд. Такую тревожную тенденцию обнаружили аналитики Финансового университета при правительстве. В остальном финрынок стал, по их мнению, значительно лояльнее к потребителям — в особенности в страховой сфере, где споры, наоборот, стали реже и крупнее.

— Квоты наполнят деньгами — Российский бизнес может получить легальную возможность откупиться от необходимости брать на работу инвалидов в рамках установленной государством квоты. Вместо их трудоустройства компании смогут переводить в специальные фонды компенсационную плату в размере одного прожиточного минимума на каждого такого работника. Пока эта опция в порядке эксперимента обещана работодателям пяти регионов. Согласно законопроекту Минтруда, такая уступка бизнесу идет в комплекте с ужесточением наказания: штрафы за неисполнение квот или невыплату компенсаций будут сильно увеличены.

— Выбор настоящих "стратегов" — Минобороны может закупить дополнительную партию стратегических ракетоносцев Ту-160М2. Об этом Владимир Путин заявил при посещении Казанского авиастроительного завода. Это позволит обеспечить загрузку предприятия на ближайшие годы, а также приступить к обновлению парка дальней авиации. По данным "Ъ", ставка на приобретение больших партий Ту-160М2 может привести к тому, что военные начнут покупать перспективный авиационный комплекс дальней авиации в меньших объемах.

— Региональной политике предписали неопределенность — Федеральная власть этой весной оказалась перед выбором в отношении ротации губернаторского корпуса и региональной политики в целом, говорится в докладе фонда "Петербургская политика". С одной стороны, в руководстве регионов могут быть продолжены перестановки с переводом негативной повестки на уходящих глав, с другой — непопулярные губернаторы могут сохранить посты, получив добро на демонстрацию силы. Чередование этих сценариев вполне вероятно, говорит глава фонда Михаил Виноградов, "до тех пор пока не прояснится ситуация с динамикой рейтингов федеральной власти".

— "Русский марш" в Барвиху — Националист Дмитрий Демушкин стал и. о. главы администрации сельского поселения Барвиха Московской области. Он стал третьим за последний месяц и. о. главы администрации. Дмитрий Демушкин сказал "Ъ", что намерен разобраться "с созданием Одинцовского городского округа в обход местных депутатов и населения". Вскоре у Барвихи вообще не будет главы администрации: в июне по конкурсу будет избран глава Одинцовского округа, куда было включено сельское поселение. В Мособлдуме отмечают, что "нацизм не должен проявляться", в том числе на уровне органов местного самоуправления (МСУ).

— Неуважению к правам человека выписали штраф — Лидер "Яблока" Эмилия Слабунова внесла в заксобрание Карелии, депутатом которого она является, законопроект, предусматривающий штрафы для чиновников за неуважительное отношение к правам человека или публичное оправдание их нарушений. Госпожа Слабунова рассчитывает, что парламент Карелии внесет его в Госдуму. В ответ на "закон Клишаса", установивший штрафы за "неуважение к власти", депутаты от "Яблока" в парламентах Санкт-Петербурга и Псковской области уже предложили аналогичные поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и призвали последовать их примеру депутатов из других регионов. В Госдуме назвали несерьезным внесение законопроектов "в отместку".

— Борьба с курением попала под борьбу с наркотиками — Как стало известно "Ъ", московская таможня возбудила уголовное дело против сотрудников интернет-магазина "Виагра гуру", которые приобрели у индийской фармацевтической компании партию таблеток для борьбы с курением Unidep. Пересылку иностранного лекарства по почте вновь сочли "контрабандой наркотиков в особо крупном размере". Как и в деле жительницы Екатеринбурга Дарьи Беляевой, эксперты посчитали, что действующее вещество лекарства — бупропион — является "производным" запрещенного эфедрона. Трое обвиняемых согласны нести ответственность за нарушение правил торговли лекарствами, но категорически отрицают умысел на контрабанду наркотиков. Правозащитники считают, что уголовные дела из-за бупропиона показывают несовершенство российского антинаркотического законодательства.

— Братьям Магомедовым нашли сообщника на Псковщине — Как стало известно "Ъ", новый фигурант появился в уголовном деле совладельцев группы "Сумма" братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, обвиняемых в организации преступного сообщества. Им стал гендиректор ООО "Энергия-М" Юрий Петров. Предпринимателя из Великих Лук обвиняют в том, что он являлся соучастником махинаций, организованных руководителями компании "Глобалэлектросервис", входящей в "Сумму", в отношении Федеральной сетевой компании (ФСК). Сам господин Петров утверждает, что лишь поставлял электрооборудование дочерней компании "Суммы".

— Экологи занимают острова — Минприроды готовит к лицензированию Западно-Иркинский участок недр на Таймыре, на который, по данным "Ъ", претендует "Роснефть". Участок частично расположен на территории регионального заказника Бреховские острова, который находится под охраной Рамсарской конвенции. В "Гринписе России" заявляют, что разведка и добыча нефти на природоохранной территории может привести к сокращению численности краснокнижных птиц и негативному изменению водно-болотного угодья — таким образом Россия нарушит обязательства в рамках конвенции. В Минприроды обещают, что конкурсные условия по участку "будут учитывать необходимость соблюдения требований по экологической безопасности".

— В Нота-банке вскрылась корпоративная растрата — Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД предъявил обвинение в растрате 25 млрд руб. бывшему корпоративному директору, члену кредитного комитета Нота-банка Тимуру Исхакову. По версии следствия, им вместе с другими топ-менеджерами скандально известного банка была организована выдача невозвратных кредитов полсотне фирм-однодневок.

— Танкеры попали под удар — Ситуация в Персидском заливе оказалась на грани военного конфликта. Накануне четыре танкера, находившиеся вблизи территориальных вод ОАЭ, подверглись нападению со стороны неизвестных сил. За несколько дней до этого США предупредили о возможных иранских атаках на коммерческие и военные суда. Однако в Иране, как и в арабских странах региона, выразили обеспокоенность инцидентом. Через Ормузский пролив, при входе в который были совершены нападения, проходит около 30% морской торговли нефтью. На этом фоне цены на нефть резко возросли.

— Как перезапустить СНВ-3 — Зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов — о перспективах переговоров в области стратегических вооружений.

— Роберту Кочаряну вернули судью — В суде общей юрисдикции Еревана в понедельник началось рассмотрение дела экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого по делу о разгоне протестов в марте 2008 года. Несмотря на решимость нынешних армянских властей отправить господина Кочаряна за решетку, процесс будет непростым. Первым же шагом защиты стало ходатайство о самоотводе судьи Давида Григоряна, что привело к переносу заседания на сегодняшний день. Примечательно, что этот судья уже отказывался вести дело, но ему поручили вернуться к рассмотрению.

— Из-под Utair выбивают землю — Utair может продать свои доли в хендлинговой UTG и аэропорту Сургута. По информации "Ъ", на этом настаивают кредиторы, которым перевозчик не платит с конца прошлого года. Интерес к UTG уже проявили структуры совладельца Внуково Виталия Ванцева. Аналитики оценивают долю Utair в UTG в 750–850 млн руб., в аэропорту — в 800–850 млн руб. Но, отмечают эксперты, продажа активов может быть оспорена в случае банкротства авиакомпании.

— НПФ отошли на квартал от провала — После удручающих результатов прошлого года российские негосударственные пенсионные фонды (НПФ) начинают текущий год на подъеме. Доходности по пенсионным накоплениям в первом квартале выросли. Даже аутсайдеры 2018 года показали высокие результаты за счет улучшившейся конъюнктуры рынка. Впрочем, прошлый год для НПФ также начинался хорошо, что не стало залогом высоких доходностей для их клиентов по итогам двенадцати месяцев.

— 5G настраивают на импортозамещение — Концепция развития в России сетей связи 5G дополнилась расширенным блоком об импортозамещении. Власти будут требовать от операторов преимущественно использовать оборудование и софт российского происхождения и готовы предоставить льготы отечественным производителям. Пока комплексного российского оборудования для 5G нет, указывают операторы, готовые использовать его, если оно окажется конкурентоспособным.

— Фонды разменялись на биткойн — Стоимость биткойна обновила десятимесячный максимум, вплотную приблизившись к уровню $8 тыс. За три недели криптовалюта прибавила в цене более 50%. Такой динамике способствует высокий интерес со стороны институциональных инвесторов, которые от слов перешли к делу — регистрируют крипто-ETF, а также развивают инфраструктуру для работы с такими активами. Впрочем, информация о раздутых оборотах криптобирж может в перспективе негативно повлиять на курсы виртуальных валют.

— Юникредит-банк обновит розницу — Новым главой розничного бизнеса Юникредит-банка вместо покинувшего банк Ивана Матвеева станет Михаил Повалий, ранее работавший в Альфа-банке и Visa. Сейчас UniCredit Group готовит новую стратегию, и в ней значительное место будет уделено развитию розницы. В последние годы в России бизнес Юникредит-банка в этом сегменте стагнировал, отмечают эксперты.

— Контрольный директор — Основной акционер банка "Восточный" — фонды Baring Vostok — решил установить контроль над советом директоров кредитной организации. Для этого независимого директора, соблюдавшего баланс интересов фондов и второго крупного акционера банка, Артема Аветисяна Baring Vostok решили заменить на своего человека. Эти действия являются нарушением либо акционерного, либо джентельменского соглашения фондов с господином Аветисяном.

— На авторынок обрушился японский год — Авторынок смог выйти в плюс лишь на месяц после первого за два года падения в феврале и вернулся к отрицательным значениям в апреле из-за фейковых продаж в преддверии закрытия финансового года японских концернов и сокращения господдержки спроса, считают эксперты. Как узнал "Ъ", часть банков уже перестала предоставлять автокредиты с господдержкой, а средства по программе в целом будут исчерпаны в ближайшие недели. На этом фоне, а также из-за длинных майских праздников и близящегося летнего сезона продажи машин вернутся к росту не раньше осени, полагают на рынке.

— "Сибмост" не выдержал — В деле о банкротстве одной из крупнейших в Сибири генподрядной компании "Сибмост", где совладельцами являются АФК "Система" Владимира Евтушенкова и структура Сбербанка, возник неожиданный поворот. Суд ввел в компании наблюдение, хотя один из основных кредиторов Экспобанк был готов заключить мировое соглашение. Теперь, отмечают эксперты, под вопросом может оказаться реализация "Сибмостом" госконтрактов по строительству инфраструктурных объектов в Новосибирске, Красноярске, Хакасии.

— Пиццу проверяют на готовность к инвестициям — На фоне проблем Domino"s Pizza в России с франчайзи компанией заинтересовались новые инвесторы. Как стало известно "Ъ", покупку доли в Domino"s Pizza Eurasia, которая владеет правами и на развитие сети в РФ, изучает американский фонд Kora Management, владеющий, в частности, акциями "Яндекса". Стоимость сделки по покупке до 5% компании оценивается в $8,5 млн. Средства могут пойти на экспансию Domino"s Pizza в российских регионах, которая оказалась под вопросом из-за конфликта с партнерами.

— "Аврору" поделили на троих — "Ростелеком" выбрал поставщиков первых 300 тыс. смартфонов на отечественной операционной системе "Аврора" для госорганов. Ими станут три компании: разработчик телекоммуникационного оборудования Qtech, ранее не выпускавший смартфонов, а также дистрибуторы производящихся в Китае российских брендов Jinga и Inoi — RDC Group и VVP Group соответственно. Они почти в равных частях поделят контракт на 2,9 млрд руб.

— В "Петровском дворике" начался спор — Бывший владелец уже не существующей сети супермаркетов "Седьмой континент" Александр Занадворов, которому принадлежит торгцентр "Охотный ряд" рядом с Кремлем, может войти в отельный бизнес. Структура бизнесмена пытается отсудить гостиничный комплекс "Петровский дворик" в Подмосковье, под Сергиевым Посадом. Но есть нюанс: объект находится в залоге у Федеральной налоговой службы по мировому соглашению с его владельцем — ЗАО "Экономист".

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Как переизбрать губернатора — Больше всего шансов на победу у варягов в регионах с растущими доходами населения — Снижение реальных доходов населения резко повышает риски кандидатов Кремля на губернаторских выборах, утверждают политолог Мария Снеговая и электоральный аналитик Владимир Козлов в исследовании "Факторы конкурентности на выборах глав регионов в 2012–2018 гг.".

— Госкомпаниям придется быстрее расплачиваться с поставщиками — Правительство поддержало законопроект, ограничивающий 30 днями срок оплаты по контрактам госкомпаний. "Ведомости" ознакомились с копией его отзыва, подлинность подтвердил представитель аппарата правительства. Пока в 30-дневный срок госкомпании должны укладываться только при расчетах с малым и средним бизнесом. А у крупных промышленных предприятий возникает огромный кассовый разрыв – они платят своим поставщикам, а денег от госкомпаний не получают, говорится в пояснительной записке к законопроекту, внесенному в Госдуму Самарской губернской думой в феврале.

— Депутат Госдумы попросил суд приостановить принятие закона об интернет-голосовании — Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин подал в Верховный суд иск с требованием признать незаконным постановление Госдумы о принятии в первом чтении законопроекта о проведении эксперимента по дистанционному электронному голосованию на осенних выборах в Мосгордуму. По его мнению, законопроект противоречит требованиям законодательства, а его применение приведет к нарушению прав граждан – в частности, порядок эксперимента не гарантирует обеспечение тайны голосования и отсутствие принуждения к голосованию.

— Путин посетил завод по производству стратегических бомбардировщиков — Проводимые раз в полгода совещания по выполнению госпрограммы вооружений перешли в новый формат: в понедельник Владимир Путин посетил Казанский авиазавод им. Горбунова (КАЗ) – головное предприятие по созданию самолетов для дальней авиации. Ему показали модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-160М, Ту-22М3М и Ту-95МСМ, пассажирский авиалайнер Ту-214 для спецавиации Минобороны, а также вертолеты производства Казанского вертолетного завода, включая новый Ми-38Т – медицинский вариант легкого вертолета "Ансат".

— Госинвестиции развивающихся стран снизились до исторического минимума — Чистые госинвестиции развивающихся стран, по данным Международного валютного фонда (МВФ), впервые за все время сбора данных упали в 2018 г. ниже 1% ВВП. Общие расходы стран на образование, здравоохранение, инфраструктуру за вычетом амортизации существующих основных фондов сократились до рекордно низких 0,9% ВВП (еще в 1997 г. на долю таких инвестиций приходилось 3,3% ВВП развивающихся стран).

— Китай объявил ответные меры в торговой войне с США — С 1 июня Китай повысит и введет пошлины на американские товары на $60 млрд в ответ на такое же решение США. Об этом в понедельник объявил комитет по таможенным тарифам госсовета КНР.

— "Роснефть" не будет строить гигантский нефтехимический комплекс на Дальнем Востоке — "Мы рассчитываем, что ближе к осени, я думаю, окончательно определимся с конфигурацией ВНХК [Восточного нефтехимического комплекса]", – говорил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин в марте прошлого года. Спустя год и два месяца компания определилась. "Роснефть" исключила ВНХК из инвестиционной программы, это связано с налоговым маневром в нефтяной отрасли, заявил 13 мая первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров.

— Сеть коворкингов WeWork может арендовать 25 000 кв. м в комплексе Neva Towers — Сеть коворкингов WeWork ведет переговоры с турецким холдингом Renaissance Development об аренде 25 000 кв. м в офисной части многофункционального комплекса Neva Towers, рассказали "Ведомостям" три консультанта, знающих это от участников возможной сделки. Информацию подтвердил и человек, близкий к одной из сторон переговоров, но предупредил, что компании пока не подписали никаких обязывающих документов о сделке, так как ее условия еще не согласованы.

— Baring Vostok подал иск к банку "Восточный" — Инвестфонд Baring Vostok подал в Арбитражный суд Амурской области иск к банку "Восточный", говорится в картотеке арбитражных дел. Подконтрольная фонду компания Evison Holdings (владеет 51,6% банка) хочет обязать "Восточный" созвать внеочередное собрание акционеров и утвердить список кандидатов в совет директоров.

— Рынок автомобилей в России в апреле сократился — Легковых и легких коммерческих автомобилей в России в апреле продано 148 296 – это на 2,7% меньше, чем в апреле 2018 г., сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) 13 мая. Рынок стагнирует: в марте он вырос, в феврале – снизился, и это было первое снижение за два года беспрерывного роста продаж. За четыре месяца 2019 г. продано 539 946 машин, это на 1% меньше, чем за четыре месяца 2018 г., сообщает АЕБ.

— "Росатому" пришлось дважды переделывать фундамент под первым энергоблоком турецкой АЭС — В июле прошлого года Турецкое агентство по атомной энергии (ТАЕК) обнаружило трещины в залитом бетоном фундаменте АЭС "Аккую", которую строит принадлежащая "Росатому" "Аккую нуклеар", сообщил РБК со ссылкой на турецкое издание Haberturk. По данным турецкого издания, зона фундамента была разделена на участки, в которые залили бетон. Однако на некоторых из них, как позднее обнаружило ТАЕК, появились трещины. Проблемные участки фундамента были сломаны, бетон перезалили. После этого регулятор вновь нашел трещины, и компании вновь пришлось переделывать конструкцию. Сейчас работы по заливке фундамента, на котором будет расположен реактор, завершены, пишет Haberturk.

— ВТБ заинтересовался операционной системой "Ростелекома" для смартфонов — В начале мая банк ВТБ объявил конкурс на разработку прототипа мобильного приложения для российской операционной системы Sailfish Mobile ("Аврора"). Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Подвести итоги конкурса ВТБ планирует 21 июня, разработчикам он готов заплатить до 2,4 млн руб. Приложение должно показывать список банкоматов банка, курсы валют, рекламу банковских продуктов, давать авторизованным пользователям доступ к информации о его финансовых продуктах: счетам, картам, кредитам.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Венские аргументы — Отношения между Москвой и Веной традиционно очень хорошие и имеют долгую историю, считает президент Австрии Александер Ван дер Беллен. "Я рад приехать в Россию по ряду причин", — рассказал он в интервью "РГ" накануне визита.

— За чистоту эксперимента — С началом экологической реформы в российских регионах стали появляться новые оригинальные технологии для сбора, переработки и сортировки бытовых отходов. "РГ" собрала шесть самых интересных способов решения мусорной проблемы.

— Счет за праздник — Длинные майские праздники не наносят ущерб экономике, считают опрошенные "РГ" эксперты. В целом допустимо оценивать их влияние на объемы внутреннего валового продукта в "околонулевой" зоне".

— В начальники — по завещанию — В России зафиксировано 556 завещаний, предусматривающих создание наследственного фонда. Изначально предполагалось, что такой возможностью воспользуются единицы. О том, в чем преимущество нового инструмента, — в материале "РГ".

— Кредит под ключ — Госдума рассмотрит вопрос снижения ипотечных ставок до восьми процентов. Сокращение стоимости кредитов благоприятно повлияло бы на рынок жилья, отмечают эксперты. Впрочем, часть изменений, которые должны сделать ипотеку комфортнее для заемщика, уже приняты.

— С контролем на местах — Зампреды правительства должны глубже погружаться в нюансы реализации национальных проектов в регионах, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, внимание особенно требуется региональному уровню.

— Кто следующий на прием — Правительственная комиссия определила список регионов, которые перейдут на цифровое телевизионное вещание в рамках третьей и четвертой волны 3 июня и 14 октября. Новый план-график отключения аналоговых передатчиков опубликовала Минкомсвязь.

— Водителей реже лишают прав — Количество лишенных прав водителей за управление в нетрезвом виде значительно сократилось. Об этом свидетельствует статистика Судебного департамента при Верховном суде.

— За туриста назначена награда — За каждого привлеченного в Россию интуриста из "целевых стран" российским туроператорам заплатят по 1,2 тысячи рублей. Правила предоставления субсидий утвердило правительство.

— Две судьбы — В Москве после долгого перерыва встретились главы двадцати российских регионов и восьми японских префектур. Совет губернаторов двух стран прошел в Петровском путевом дворце.

— Вольному – море — Содержащихся в центре адаптации косаток и белух могут выпустить на волю в начале лета, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко. "Сейчас мы ждем финального решения ученых, когда и каким способом выпускать мормлеков из вольеров", — отметил он.

— Поедут с "Мехкари" — На улицах Грозного появилось первое такси с водителями-женщинами, которое не будет принимать заявок от мужчин. Пока на линию вышли пять машин, с увеличением спроса их число возрастет до 20.

— Цена смерти в полете — Верховный суд РФ объяснил, как по закону надо делить деньги, которые авиаперевозчик в случае крушения выплачивает родственникам жертвы. Поводом для разъяснения послужил иск сына мужчины, разбившегося в вертолете, к его вдове.

— Знаки преткновения — Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к росту количества аварий, считают в МВД России. С 1 мая в стране начал действовать новый ГОСТ, который позволяет устанавливать знаки уменьшенных размеров.

— Исключительный случай — В понедельник глава МИД Сергей Лавров встретился в Сочи с коллегой из Китая. Во вторник у него запланирована встреча с госсекретарем США Майклом Помпео, который впервые посетит Россию.

— Раскол в расколе — В Киеве очередной скандал. Православная церковь Украины, не признанная ни одной из поместных православных церквей, из-за внутренних распрей оказалась на грани раскола и прекращения юридического существования.

— Кому мы должны, мы всех прощаем — Варшава в очередной раз озвучила свои финансовые претензии к Германии, потребовав компенсацию за понесенный в ходе Второй мировой войны ущерб. В то же время польские власти отказались от встречи с делегацией Израиля, которые намеревались обсудить вопрос о реституции собственности евреев.

— Ваше право на ремонт продано — Страховщики и автосервисы придумали новую уловку, чтобы недоплатить автовладельцу, пострадавшему в аварии. Водителю могут подсунуть договор, по которому он переуступает права на выплаты. Иногда документы просто подделывают.

— Цифра долга — Юристы проанализировали законопроект, разрешающий финансовым организациям переводить деловые документы в электронный вид и уничтожать после определенного срока бумажные оригиналы. Некоторые нормы нужно доработать, отмечают они.

— Подтвердите, что не виновны — МВД разработало регламент по выдаче справок о наличии или отсутствии судимости и факта уголовного преследования. Если заявитель предоставит все необходимые документы, справку должны будут выдать в течение 30 дней.

— Ненужный хлам: можно ли на нем заработать в степной глубинке?— В Калмыкии предложили перерабатывать мусор по новой технологии. Идея в том, что специальный аппарат будет измельчать мусорную массу, после чего полученную пыль будут направлять в специальную центрифугу, которая позволит быстро рассортировать ее по материалам.

— Дела на миллион — Россия одержала первые победы во Всемирной торговой организации, в том числе в споре об украинском транзите. О перспективах дел с участием РФ в ВТО в интервью "РГ" рассказала глава Департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова.

— Мозг взял управление на себя — Универсальный нейроинтерфейс, который позволяет "прямо из мозга" человека управлять любыми внешними устройствами, намерен вывести на мировой рынок концерн "Автоматика". Американская нейрогарнитура стоит примерно в 3 раза дороже.

— Деньги или красота?— В Московском архитектурном институте студентов учат, как построить лунный город и арктический поселок. Зачем нужны такие дисциплины и воплотятся ли мечты творцов в реальность, в интервью "РГ" рассказал ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Портал в небо — Возможность бронирования и покупки льготных авиабилетов на субсидируемые маршруты через портал госуслуг обсуждают в Минтрансе. Создание системы ведомство прорабатывает с авиакомпаниями, сообщили "Известиям" в министерстве. Сейчас приобрести проездные документы в Крым, Калининград и на Дальний Восток можно только в кассах, из-за чего людям приходится стоять в очередях сутками. В 2019 году такими билетами воспользуются порядка 1 млн пассажиров. Для организации продаж с использованием сайта госуслуг придется доработать не только законодательство, но и сам портал — для этого потребуется почти год, отмечают участники рынка и эксперты. Авиакомпании пока пытаются решить проблему ажиотажного спроса своими силами. Правда, на сайтах некоторых перевозчиков дешевые билеты могут купить пока только пенсионеры и студенты.

— "В Москве принимают к сведению результаты украинских выборов" — Москва хочет нормализации отношений с Киевом в полном объеме, но для этого новые украинские власти должны принять меры по устранению искусственно созданных за последние пять лет барьеров. Об этом в интервью "Известиям" заявил статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин. В преддверии инаугурации новоизбранного лидера Украины замглавы МИДа рассказал о планах России по признанию выборов и надеждах украинцев на перемены к лучшему. Он также посоветовал новому президенту страны не уклоняться от прямого диалога с жителями Донбасса, поскольку именно в этом состоит залог успеха в мирном урегулировании. По мнению Григория Карасина, от готовности Владимира Зеленского отойти от принципа "ломать — не строить" зависит будущее российско-украинского сотрудничества.

— Плодово-выгодное хозяйство – В августе цены пойдут на спад, несмотря на повышение налоговых ставок с начала года, сообщили "Известиям" в Минэкономразвития. Впрочем, резкого снижения в ведомстве не ожидают — темп дефляции составит примерно 0,1 процентного пункта по сравнению с июлем. Такую динамику в МЭР объясняют типичным для последнего месяца лета сезонным удешевлением плодоовощной продукции. Однако в экспертном сообществе ожиданий ведомства не разделяют. В РЭУ им. Г.В. Плеханова уверены, что летом цены понижаться не будут. В макропрогнозе университета сообщается, что повышение НДС, рост потребкредитования и ослабление рубля не позволят товарам стать дешевле.

— Дважды в один саммит — Финляндия готова организовать переговоры президентов России и США. Об этом "Известиям" рассказали два источника в финских дипломатических кругах. При этом оба собеседника подчеркнули, что многое зависит от политической воли сторон и их настроенности на диалог. С учетом того, что в начале мая лидеры провели телефонные переговоры, а госсекретарь США Майк Помпео 14 мая посетит Сочи, вероятность встречи на высшем уровне увеличивается. Вместе с тем, как заявил "Известиям" глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, торопиться с организацией очередного саммита не стоит — подготовка к нему должна вестись обстоятельно.

— "Пока такого оружия в мире нет ни у кого" — Повышение контроля над воздушным пространством — основная задача Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом заявил президент Владимир Путин, открывая 13 мая в Сочи очередную серию совещаний по вопросам военного развития. Ранее в этот же день глава государства посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова, где ознакомился с образцами современной авиатехники. Отвечая на вопросы работников предприятия, Верховный главнокомандующий не исключил появления дополнительных заказов на стратегический бомбардировщик Ту-160. Модернизация этой модели значительно повысит боевой потенциал российских ВКС, считают опрошенные "Известиями" эксперты.

— Встать в блок — Расколовшийся недавно "Оппозиционный блок" перед выборами в Верховную раду начинает объединяться вокруг кандидата в президенты Юрия Бойко. Сейчас он один из лидеров "Оппозиционной платформы". Об этом "Известиям" рассказали источники в партиях, информацию подтвердил депутат Евгений Балицкий. По словам собеседников, если до выборов политикам, опирающимся на избирателей юго-востока Украины, удастся воссоединиться, то эта сила вполне способна занять второе место после "Слуги народа" Владимира Зеленского. Согласно последнему опросу, за партию Зе намерены проголосовать 25,9%, а за "Оппозиционную платформу" — 15,7%. Сейчас "оппозиционеры" опережают "Блок Петра Порошенко" и "Батькивщину" Юлии Тимошенко.

— Музыкальный шалом — Мэрия Тель-Авива потратила из бюджета почти $8,5 млн на проведение "Евровидения", рассказала "Известиям" советник главы города Илана Михаэли. В общей сложности конкурс обошелся Израилю в $42 млн, десятая часть из них пошла на обеспечение безопасности. Перемирие, достигнутое на прошлой неделе между Израилем и сектором Газа, позволяет провести это престижное международное мероприятие в относительно спокойной обстановке. Но это не спасает конкурс от других перипетий политического свойства.

— "Говорить, что культура страхования сформировалась, преждевременно" — В апреле компания "Тинькофф Страхование" запустила собственную агентскую сеть продаж и открыла страховым агентам доступ к онлайн-платформе, через которую они смогут предлагать услуги клиентам и получать вознаграждение за заключенные сделки. К концу года число агентов на этой платформе должно достичь 5 тыс. человек, рассказал "Известиям" генеральный директор компании Иван Мироненко. Во время беседы он оценил целесообразность реформы ОСАГО и необходимость введения обязательных видов страхования, а также назвал факторы, мешающие развитию страхового рынка в нашей стране.

— Нескользкий тип — Мотоциклисты просят ГИБДД и власти столицы сделать дорожную разметку менее скользкой. С инициативой выступили активисты движения "МотоМосква". Прерывистые линии, пешеходные "зебры" и "вафли" на перекрестках выполняются из гладкого пластика. При наезде на него в мокрую погоду ведущим колесом мотоцикл мгновенно теряет управление. По оценкам экспертов, так происходит 25% всех неконтактных ДТП.

— Деловой поход — Региональных чиновников обяжут выявлять у граждан "ген бизнеса", следует из пояснительной записки к указу президента о Годе предпринимательства, за организацию которого отвечает Минэкономразвития. Для этого федеральное правительство разработает специальную модель поиска и передаст ее на уровень местных властей. Она будет включать тестирование способностей россиян к открытию своего дела, а также проведение конкурсов бизнес-идей и проектов, уточнили "Известиям" в МЭР. Сейчас даже имеющие коммерческую жилку не испытывают тяги к бизнесу, уверены эксперты. По их мнению, из-за нестабильности ситуации и курса на огосударствление экономики граждане скорее стремятся стать чиновниками или служащими крупных госкомпаний.

— "Мы сделали ЭКО стопроцентным" — Всемирно известный ученый Шухрат Миталипов — о чудесах генного редактирования и революции в борьбе с бесплодием — Влаборатории Шухрата Миталипова был впервые разработан и опробован метод зачатия ребенка от трех родителей, позволяющий избавиться от редких заболеваний. В его же лаборатории появились первые на нашей планете отредактированные эмбрионы человека. Уехавший в 1990-е годы из России ученый стал одним из самых известных американских биологов, он возглавляет Центр эмбриональной клеточной и генной терапии при Орегонском университете науки и здоровья в Портленде. "Известия" узнали у Шухрата Миталипова, как генная терапия может полностью ликвидировать рак и генетические болезни, а также сделать ЭКО стопроцентно удачным.

— Остаться с электронным носом: создан прибор для распознавания запахов — Диагностировать болезни, определять свежесть продуктов и даже находить опасные вещества по запаху сможет уникальный биоэлектронный нос — его разрабатывают российские ученые. Прибор состоит из микрочипов, оснащенных нанодетекторами, которые способны распознать единичный запах из газовой смеси. В дальнейшем устройство будет способно найти любые соединения.

РБК daily

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— Потеря в Находке – "Роснефть" отказалась от масштабного нефтехимического проекта ВНХК на Дальнем Востоке стоимостью около 1 трлн руб. В условиях большого налогового маневра и заморозки цен на топливо он стал нерентабельным.

— Россияне не сочли работу за труд — Подавляющему большинству россиян нравится их работа, и даже без финансовой необходимости они продолжили бы трудиться на прежнем месте. Респонденты ВЦИОМА не связывают качество работы с уровнем зарплаты.

— Пять безболезненных килограммов — Вслед за Национальной мясной ассоциацией Минсельхоз выдвинул свой вариант ограничений на ввоз мясных продуктов для личных целей: можно привезти до 5 кг на человека, но из тех стран, где не зафиксированы заразные болезни животных.

— Минпромторг потянулся к настойкам — Минпромторг предложил запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства валокордина, корвалола и ряда настоек. Это приведет к росту цен на эти популярные и недорогие лекарства.

— Археологическая находка у Керчи обошлась бюджету в 3 млрд — Минэкономразвития предложило увеличить расходы на строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту на 3,4 млрд руб, до 31 млрд руб. Основная причина—необходимость обойти древний город Манитра.

— От Сочи—к Осаке — Накануне прилета в Сочи госсекретаря США Майка Помпео стало известно, что Вашингтон предлагает организовать в Японии в июне переговоры российского и американского лидеров. В центре внимания сторон—иранская проблема.

— Российские деньги застряли на Кипре — Иностранные инвестиции в российскую экономику упали в 2018 году до минимума за десять лет, сообщил Банк России. Аналитики ЦБ связывают это с прекращением многолетней тенденции, когда капиталы возвращались в экономику через офшоры.

— Кабинет вложился в фаворита — Чиновников правительства попросили скинуться на установку памятника князю Потемкину в Севастополе, рассказали источники РБК. С такой просьбой ранее к премьеру обращались коммунисты, в итоге в правительстве собрали 2,7 млн руб.

— Связь-банк становится секретным оборонным активом — Госдума 14 мая рассмотрит с х е м у передачи санировавшегося десять лет Связь-банка от ВЭБа к оборонному Промсвязьбанку. Она предполагает участие Росимущества, обмен акций Связь-банка на акции ПСБ и выкуп бумаг у миноритариев.

— Государство оберегает частные банки от себя — МЭР разработало законопроект о запрете госбанкам покупать частные. В ряде случаев запрет можно будет обойти. Ситуацию на рынке, где доля госбанков 70%, новый закон не изменит, но позволит не усугубить положение, говорят эксперты.

— "Газпром" разменял один департамент на три — В ходе корпоративной реорганизации "Газпрома" вместо одного департамента, курирующего закупки более чем на 1 трлн руб., создадут три новых. Их функционал будет расширен, а численность сотрудников увеличится вдвое.

— Мобильные игры — Двое предпринимателей создали сервис Mobifitness, который позволяет фитнес-центрам быстро и дешево сделать собственное приложение. Сейчас его услугами пользуется каждый шестой клуб в России.