НУР-СУЛТАН, 14 мая /ПРАЙМ/. Рост ВВП в Казахстане в январе-апреле составил 4%, сообщил во вторник министр национальной экономики Руслан Даленов.

"В январе–апреле рост ВВП ускорился до 4%. В январе–марте он составлял 3,8%. Динамика обеспечена ускорением в обрабатывающей промышленности, сфере услуг, а также стабильными темпами в строительстве и сельском хозяйстве", — сказал Даленов на заседании правительства.

В марте Даленов сообщал, что рост ВВП по итогам текущего года прогнозируется на уровне 3,8%.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает, что рост ВВП Казахстана в 2019 году замедлится до 3,5% в сравнении с ростом на уровне 4,1% в 2018 году, заявил в конце февраля главный экономист ЕБРР по Центральной Азии Ханс Хольцхаккер.