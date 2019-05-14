ДОХА, 14 мая — ПРАЙМ. Саудовская государственная нефтяная компания Aramco для оценки ущерба и ремонта прекратила подачу нефти в трубопровод на востоке страны из-за атаки беспилотников со взрывчаткой, сообщил во вторник министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Во вторник утром принадлежащий шиитским мятежникам из движения "Ансар Алла" (хуситы) телеканал "Аль-Масира" заявил о серии атак беспилотников с территории Йемена на объекты жизнеобеспечения в Саудовской Аравии.

"Aramco приостановила подачу нефти в трубопровод, чтобы провести оценку ущерба и починить станцию для возобновления работы трубопровода и подачи нефти в нормальном режиме", — сказал аль-Фалих, чьи слова приводит саудовское агентство новостей SPA.

"Это трусливое нападение, теракт и диверсия, направленное против объектов жизнеобеспечения, оно не только нацелено на королевство, но и на безопасность путей доставки энергии, мировой экономики, говорит о необходимости противостоять всем террористическим группировкам, устраивающим такие диверсии, включая хуситов в Йемене, поддерживаемых Ираном", — добавил он.

По его словам, Саудовская Аравия не прерывала нефтедобычу и экспорт нефти из-за атаки беспилотников со взрывчаткой с территории Йемена на трубопровод, поставляющий нефть с месторождений в Восточной провинции в порт на западном побережье.

"Добыча сырой нефти и экспорт саудовской нефти и нефтепродуктов продолжается без перерыва", — сказал министр.