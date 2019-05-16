МОСКВА, 16 мая /ПРАЙМ/. Telegram устранил сбой в работе мессенджера, который ранее произошел в Северной и Южной Америке, говорится в сообщении компании на ее странице в Twitter.

"Все вернулось (к работе – ред.)! Извините за ожидание. Некоторые небольшие проблемы могут сохраняться немного дольше (некоторые чаты не загружаются, кажется, что они были удалены и т.д.) — это пройдет очень скоро. Добро пожаловать в реальный мир", — говорится в сообщении.

Ранее в четверг компания сообщила, что пользователи в Северной и Южной Америке испытывали проблемы с подключением, сбой мог затронуть пользователей из других стран.

На сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, на сбои в работе Telegram сообщали пользователи из США, Перу, Канады, Бразилии, Швейцарии, Мексики, Колумбии.