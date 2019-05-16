МОСКВА, 16 мая /ПРАЙМ/. Совфед 22 мая рассмотрит закон о третьем этапе амнистии капиталов для тех, кто возвращает свои деньги в Россию и перерегистрирует бизнес в специальных административных районах РФ (САР).

Документ продлевает до 1 марта 2020 года срок добровольного декларирования гражданами активов и счетов в банках с сохранением всех установленных ранее гарантий, но при условии репатриации ими денежных средств и госрегистрации в рамках смены юрисдикции подконтрольных им иностранных компаний в САРах на территориях Калининградской области и Приморского края.

Подать декларацию по третьему этапу амнистии можно будет с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года.

Также сенаторы обсудят закон, который освобождает от уголовной ответственности лиц, подавших специальные декларации в ходе третьего этапа амнистии капиталов — с 1 мая 2019 года по 29 февраля 2020 года.