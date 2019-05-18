МОСКВА, 18 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ в новом составе работает уже год: все силы кабмина сосредоточены на работе над новыми национальными проектами, которые должны улучшить не только экономические показатели страны, но качество жизни россиян. Для достижения обозначенных целей был принят ряд знаковых решений: повышение НДС с 18% до 20%, налоговый маневр в нефтяной отрасли, запуск "мусорной реформы" и упрощение норм регуляции бизнеса, получившее название "регуляторная гильотина".

В основу новых 12 национальных проектов, направленных на развитие самых разных отраслей – от цифровой экономики и экологии до культуры и поддержки малого и среднего бизнеса, лег новый майский указ президента РФ Владимира Путина, который тот подписал в день инаугурации, 7 мая 2018 года. К годовщине формирования нового кабмина, десять дней назад, 8 мая, премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил единый план по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года.

НОВИЧКИ И СТАРОЖИЛЫ

Прежний кабмин во главе с Медведевым ушел в отставку 7 мая, в день инаугурации Путина. Глава государства снова предложил кандидатуру Медведева на пост премьер-министра, которому понадобилось меньше двух недель для формирования новой команды. Состав и структура нового кабинета министров были утверждены 18 мая. Правительство обновилось почти наполовину.

Новичками в кабмине стали выходцы из регионов, администрации президента и финансовой сферы, возглавившие МЧС, министерства сельского хозяйства, транспорта, ЖКХ, природных ресурсов, цифрового развития, Минкавказа и Минвостокразвития. Кроме того, ряды женщин в кабмине в качестве вице-премьера — куратора социального блока — пополнила экс-глава Счетной палаты Татьяна Голикова, уже работавшая ранее в правительстве на посту министра.

При этом структура кабинета изменилась мало. Так, министр финансов Антон Силуанов не только сохранил за собой это кресло, но и получил портфель первого вице-премьера. Минобрнауки было разделено на два ведомства: министерство просвещения и министерство высшего образования и науки. Последнее возглавил Михаил Котюков, пришедший из упраздненного Федерального агентства научных организаций (ФАНО).

Премьер Дмитрий Медведев, несмотря на множество слухов о возможной отставке, которые ходили в преддверии формирования нового кабмина, свой пост сохранил. А вот пресс-секретарь у главы правительства все же сменился: бессменная на протяжении многих лет Наталья Тимакова ушла в ВЭБ, на ее место был назначен первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Олег Осипов.

ПЕРЕЕЗД В СИТИ

Изменения коснулись и отдельных министерств. Сотрудники центральных аппаратов Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи, а также подведомственных им организаций — всего около 5 тысяч человек — начали переезд в новые офисы в комплексе "Москва-Сити".

Правительственный 41-этажный комплекс расположился в офисной башне "IQ-квартал".

Кабинеты министров расположились на одном этаже, а их заместители и руководители подведомственных учреждений заняли 37-39 этажи. Каждый этаж правительственного комплекса оснащен несколькими переговорными комнатами, кухней, гардеробными и зонами неформального общения, а рабочее пространство представляет собой open-space.

Все здание оборудовано системой идентификации по отпечаткам пальцев.

Медведев остался доволен новым зданием и даже присмотрел там кабинет для совещаний — ситуационный центр на 41 этаже. Просторный кабинет с панорамными окнами, видом на Москву оборудован экранами, обеспечивающими возможность проведения телемостов, а также спецсвязью.

НЕПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ

Переезд позволит не только сэкономить бюджетные средства, но и оптимизировать работу, что становится актуальным фактором с учетом задач, стоящих перед министерствами.

Одна из главных целей работы правительства, которую обозначил президент в новом майском указе — Россия за шесть лет должна войти в число пяти крупнейших экономик мира, а для этого ВВП РФ должен расти темпами выше среднемировых, то есть более 3% в год.

По итогам 2018 года рост российской экономики оказался рекордным за шесть лет и составил 2,3%, но это произошло не из-за действий нового правительства, а благодаря реализации лишь одного крупного проекта — "Ямал-СПГ". В текущем году Минэкономразвития ожидает замедления роста до 1,3%. Глава министерства Максим Орешкин говорил, что процент может быть и выше, но прогноз менять не стал из-за слишком высоких рисков для экономики.

Чтобы добиться ожидаемого министерством прироста в 2% ВВП в 2020 году, 3% ВВП в 2021 году и ежегодных 3,2% ВВП начиная с 2022 года, по признанию Орешкина, правительству предстоит очень постараться. Причем начать экономическому блоку пришлось с самых непопулярных мер: повышения НДС с 18% до 20%, пенсионной реформы и налогового маневра в нефтянке.

Самой ожидаемой мерой, которую власти пока только начали готовить, является реформа контрольно-надзорной сферы — так называемая "регуляторная гильотина". Она призвана резко сократить проверки и требования к бизнесу, что, по оценке Российского союза промышленников и предпринимателей, ускорит рост экономики как минимум на 1 процентный пункт в год.

Но достичь заявленного роста правительство сможет, если справится с задачами, которые не имеют простых решений: это увеличение инвестиций, повышение производительности труда и реальных доходов граждан. Для этого принято решение сконцентрировать все ресурсы на 12 национальных проектах.

Общий бюджет нацпроектов за 6 лет составит 25,7 триллиона рублей, а отвечать за их реализацию профильные министры и вице-премьеры будут лично.

ОТЧЕТ ПЕРЕД ГОСДУМОЙ

В апреле Медведев представил парламентариям отчет о работе за год, значительная часть которого была посвящена улучшениям в социальной сфере. Он заявил, что одной из ключевых задач властей является борьба с бедностью. Медведев также заверил в готовности правительства увеличить с 2020 года пособие по уходу за ребенком после полутора лет и поддержал инициативу депутатов от "Справедливой России" об использовании средств материнского капитала на строительство жилого дома на дачном участке.

Премьер заявил, что текущая задача по улучшению жилищных условий россиян, которую властям РФ предстоит решить в ближайшие годы, сопоставима с масштабным решением квартирного вопроса в СССР в 1950-60 годы, и озвучил план правительства по созданию отдельной программы по развитию индивидуального жилищного строительства.

Часть отчета была посвящена вопросам улучшения условий для ведения бизнеса. Медведев отметил, что количество обязательных требований к бизнесу в России должно быть снижено в разы, а принципы их установления — измениться. Глава правительства пообещал продолжить работу над проблемой декриминализации "предпринимательских" преступлений и рассказал, что в ближайшие 6 лет власти не планируют увеличения налоговой нагрузки.

В ходе выступления в Госдуме Медведев озвучил еще одно решение – продлить "дачную амнистию" до 1 марта 2020 года.

В марте 2018 года вступил в силу федеральный закон об очередном продлении сроков действия дачной амнистии в отношении объектов индивидуального жилищного строительства до 1 марта 2020 года. Амнистия предусматривала упрощенные правила оформления гражданами земельных участков и расположенной на них бытовой недвижимости: жилых, дачных, садовых домов, бань, гаражей.

Однако в августе 2018 года сложилась противоречивая ситуация: вступили в силу поправки в Градостроительный кодекс, которые, помимо прочего, сократили срок действия амнистии на год, и по факту она закончилась в марте этого года.

По мнению гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, в своем выступлении Медведев сделал упор на нацпроекты и их реализацию при взаимодействии с депутатским корпусом, тем самым фактически обезоружив парламентариев. Старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин, проанализировав вопросы парламентариев, сделал вывод о том, что они пока весьма сдержанно оценивают деятельность нового кабмина. Политолог Александр Коньков остался недоволен тем, что премьер так и не прояснил, каким образом нацпроекты станут "подлинно национальными", а сосредоточился на достижениях по прежде взятым обязательствам правительства.

РЕФОРМА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ

Среди прежних обязательств – работа по ликвидации мусорных свалок в России. О необходимости перехода к современной форме переработки мусора в последние годы на высшем уровне говорилось неоднократно: нужно было решать проблему мусорных полигонов, на которую, по словам Медведева, долгое время закрывали глаза. Чтобы исправить ситуацию в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, правительство приняло целую программу, которая предусматривает переработку или утилизацию твердых бытовых отходов, а не их захоронение.

Реформа в сфере обращения с отходами стартовала в России 1 января 2019 года. Мероприятия в рамках реформы направлены на улучшение экологической обстановки в России и призваны сократить число несанкционированных свалок, сделать рынок мусоропереработки прозрачным и цивилизованным. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте "Экология": доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого – с 7% до 36%.

Медведев также пообещал проработать вопрос о стимулировании граждан к раздельному сбору мусора, поскольку, как отметил премьер, работа по ликвидации свалок в России невозможна без участия и контроля общества, поэтому власти возлагают надежду на экспертов и активистов "на местах".

БЕЗ ПРОРЫВОВ, НО В ЦЕЛОМ УСПЕШНО

Опрошенные РИА Новости политологи в преддверии "дня рождения" нового кабмина в целом оценили его работу как вполне удовлетворительную, отметив, что прогнозы скептиков не сбылись. Хотя и о каких-то успехах или прорывах в экономике говорить, по их мнению, пока рано. Больше всего споров и у населения, и у институтов власти вызывает работа финансового блока правительства, однако отставок сейчас ждать не следует, убеждены эксперты.

Руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев отметил, что российское правительство достаточно консервативно, оно "как старый конь, который борозды не испортит и глубоко не вспашет". По его словам, многие предполагали, что в первый год рейтинги правительства просто рухнут, но этого не произошло, даже несмотря на некоторые непопулярные решения.

По мнению руководителя Центра экономических и политических реформ Николая Миронова, правительство вполне эффективно контролирует ситуацию в стране, реализует национальные проекты. На данном этапе работу по выполнению национальных проектов эксперт оценил как вполне эффективную. Вместе с тем, принятие непопулярных социальных решений, рост цен вызвали серьезное недовольство у населения и ударили по рейтингу правительства, считает Миронов. По его оценке, больше всего непопулярен у граждан финансовый блок кабмина.

При этом в экспертной среде не ожидают каких-то серьезных перестановок в кабмине в ближайшее время. Миронов полагает, что нынешний состав вполне может проработать до думских выборов в 2021 году.