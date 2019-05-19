МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что он не является сторонником социальных рейтингов. По его мнению, они не соответствует российской ментальности.

Такую точку зрения глава Сбербанка высказал в анонсе программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

Комментируя вводимую Китаем систему социального рейтинга, банкир подчеркнул, что опыт Пекина является спорным, так как подобную систему надо "накладывать на ментальность каждой страны".

Греф напомнил, что Сбербанк также рейтингует клиентов. "Мы знаем про каждого клиента его историю и понимаем, чего от него можно ожидать", — заявил глава Сбербанка.

Также он сообщил, что мог бы выделить три вида общения в социальных сетях: публичный, групповой и персональный. Сам он пользуется соцсетями, однако больше следит за происходящим в Интернете, нежели размещает контент.

Греф признался, что причисляет себя к первому или второму типу общения.

В Китае система социального рейтинга будет введена к 2020 году. Население с низким рейтингом может попасть под санкции, в частности, могут отказать в работе. Таким образом, китайцы будут набирать баллы, которые сформируют их рейтинг. За проступки и несоблюдение закона баллы будут вычитать.