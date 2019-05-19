ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мая — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что не хотел бы возвращаться на работу в правительство, если в этом не возникнет серьезной необходимости.

"Сложно отвечать на этот вопрос, это зависит от ситуации. Если это не какая-то сверхэкстренная ситуация, то, конечно, нет. Я не мечтаю вернуться в правительство. Я считаю, что я много времени там провел. Есть много молодых людей, амбициозных людей, которые мечтают работать во власти. Это точно не я", — сказал Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, вернулся бы он в правительство.

"Но я допускаю, что если бы случилась какая-то экстремальная ситуация, и не важно, где бы мне сказали, что нужно работать, я бы пошел работать туда, где нужно. Но дай Бог, чтобы таких экстремальных ситуаций не случилось никогда", — добавил глава Сбербанка.

При этом он отметил, что после ухода со своего текущего поста хотел бы заняться предпринимательством. "Я хотел бы заняться предпринимательством, наверное, технологическим", — ответил он на соответствующий вопрос.

Греф возглавляет Сбербанк с 2007 года, до этого он занимал пост министра экономического развития и торговли РФ.