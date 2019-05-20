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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Вступление в сложность президента Украины — После инаугурации Владимира Зеленского ждет непростое противостояние с Радой — В понедельник в Киеве в стенах Верховной рады пройдет инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. Накануне церемонии, в ходе которой команда нового лидера пообещала отойти от протокола, выяснилось: первое сражение ждет Владимира Зеленского сразу после вступления в должность. Многие депутаты полны решимости лишить нового президента возможности инициировать роспуск Рады.

— Вкладчикам "Югры" изменят меру отсечения — Суммы сверх страховки готова взять на себя компания, связанная с Алексеем Хотиным — Связанная с бенефициаром банкротящегося банка "Югра" Алексеем Хотиным компания предложила вкладчикам, чьи средства в банке превышали застрахованный государством максимум в размере 1,4 млн руб., выкупить их требования. Речь идет об остатках вкладов примерно 35 тыс. человек на сумму около 16 млрд руб.

— Мошенники взяли тайм-аутом — Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения — Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов. Алгоритм мошенничества прост: злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит. Терминал дает на завершение операции 90 секунд, и если в этот период свою карту вставит следующий клиент, то с нее и будут списаны средства по запросу предыдущего.

— Как успеть в первый караван — Реформы в Узбекистане резко увеличили его инвестиционный потенциал — Потенциал по приему прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Узбекистан в ближайшие десять лет составит около $65 млрд, из которых на несырьевые сектора приходится $20 млрд, указывает в майском страновом инвестобзоре BCG.

— ВВП ожидаемо упал — Его снижение в первом квартале поддержал спад оптовой торговли — В годовом выражении в первом квартале 2019 года экономика выросла лишь на 0,5%, оценил Росстат. Это ниже всех оценок на рынке. С учетом сезонности ВВП за квартал снизился на 0,7% — впервые с четвертого квартала 2017 года.

— Американские пошлины уходят с континента — США сняли ограничения на поставки стали и алюминия из Канады и Мексики — США отменили действие защитных пошлин на импорт стали и алюминия из Канады и Мексики, сняв таким образом основное препятствие для ратификации обновленного соглашения о свободной торговле USMCA в Северной Америке.

— Бюджет привыкает к профициту — Мониторинг государственных финансов — По итогам первой трети 2019 года федеральный бюджет РФ исполнен с профицитом в 2,1% ВВП, или 683 млрд руб., сообщил в пятницу Минфин. Такой показатель лучше прошлогоднего: по итогам четырех месяцев 2018 года профицит сложился на уровне 181 млрд руб., или 0,6% ВВП.

— "Деловая Россия" пойдет по отцовской линии — Ее руководителем может стать Павел Титов — Как стало известно "Ъ", у одного из крупнейших объединений работодателей — "Деловая Россия" — в ближайшее время может появиться новый руководитель. По словам источников "Ъ", президентом организации по итогам съезда может стать председатель совета директоров ОАО "Абрау-Дюрсо" Павел Титов — сын уполномоченного по защите прав предпринимателей и одного из основателей "Деловой России" Бориса Титова. Павел Титов подтвердил "Ъ", что "фигурирует как кандидат" на эту должность.

— Заключенные смогут пожаловаться на пытки в суд — Правительство пересматривает права содержащихся под стражей — Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому заключенные получат право на денежную компенсацию, если в тюрьме или следственном изоляторе будут нарушены международные нормы содержания под стражей, включая запрет на пытки.

— Подсудимые обвинили потерпевшего в попытке подкупа — Бывший замполпреда Александр Дацышин выступил в суде — Московский райсуд Санкт-Петербурга допросил следователя по особо важным делам Следственного комитета РФ (СКР) Андрея Кошелева и оперуполномоченного ФСБ Ивана Барана по делу о вымогательстве $50 тыс. у главы управления СКР по Калининградской области Виктора Леденева.

— Бывшего пограничника настигло предостережение ФСБ — Суд поверил, что он намеревался сотрудничать с ЦРУ — В Краснодаре суд отказал бывшему сотруднику пограничного управления (ПУ) УФСБ Денису Константинову, который просил признать незаконным предостережение ФСБ о недопустимости его попыток выйти на контакт с представителями ЦРУ.

— "Катынское дело" готовят к эксгумации — В деле расстрела польских граждан сотрудниками НКВД появляются не публиковавшиеся ранее документы — Российская межведомственная группа по увековечению памяти жертв политических репрессий сегодня посетит мемориальный комплекс "Катынь" под Смоленском. В программе визита нет специальных обсуждений "катынского дела", но возвращения к этой теме хотели бы польская сторона и международное общество "Мемориал".

— Об аресте банкира попросили в его отсутствие — Следствие ищет фигуранта дела банка "Транспортный" — Как стало известно "Ъ", следователи МВД России обратились в Тверской райсуд Москвы с ходатайством о заочном аресте ранее объявленного в розыск бывшего совладельца рухнувшего четыре года назад КБ "Транспортный" Александра Мазанова. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве почти на 21 млрд руб.

— Голосование поднятием "сильной руки" — Премьер Индии намерен добиться переизбрания и продолжить борьбу с терроризмом — В Индии завершились всеобщие выборы, по итогам которых будет избрана нижняя палата парламента и сформировано новое правительство. Самое масштабное в мировой истории голосование, в котором приняли участие более полумиллиарда человек, фактически стало референдумом о доверии действующему премьеру Нарендре Моди.

— Жена Михаила Саакашвили вышла на выборы за мужа — Сандра Рулофс может стать мэром "прифронтового" Зугдиди — В воскресенье в ряде городов и районов Грузии состоялись промежуточные выборы в парламент страны по мажоритарным округам, а также выборы глав администраций городов. Наибольший интерес вызывало противостояние в городе Зугдиди недалеко от границы с Абхазией, где оппозиционная партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" выдвинула на пост мэра супругу экс-президента, уроженку Нидерландов Сандру Рулофс.

— Силовикам оплатят взлет-посадку — Минфин готов погасить долги за аэропортовое обслуживание госавиации — Минфин увеличит расходы бюджета на 1,66 млрд руб. в этом году для компенсации аэропортам выпадающих доходов от обслуживания самолетов силовых структур. Суммы хватит на погашение почти всего долга, накопленного государством перед операторами с 2015 года.

— Аналоги лекарств ищут союзников в Госдуме — Фармпроизводители просят защиты от патентообладателей — Омбудсмен по защите прав предпринимателей Анатолий Семенов призывает законодательно поддержать российские фармкомпании, выпускающие аналоги инновационных лекарств, в спорах с зарубежными конкурентами. Он просит депутатов Госдумы заняться проблемой отсутствия четких критериев, по которым Роспатент должен регистрировать разработки с истекающими сроками патентов.

— McDonald`s переходит на темную сторону кухни — Сеть может открыть рестораны dark kitchen — Активный рост числа заказов через сервисы доставки стимулирует интерес сетей быстрого питания к открытию заведений, работающих только в этом сегменте. Объекты формата dark kitchen планирует открыть McDonald`s, для которого популярность доставки уже обернулась сложностями с сервисом и скоростью обслуживания в ресторанах.

— Биржа расплатилась за украденное зерно — Ее прибыль упала почти на 30% — Чистая прибыль Московской биржи в первом квартале 2019 года сократилась до шестилетнего минимума, составив 3 млрд руб. К такому результату привел форс-мажор — необходимость создания резерва из-за пропажи зерна, выступавшего обеспечением по сделкам на товарном рынке. Эти отчисления могут сказаться и на годовых итогах работы биржи, сократив ожидаемую прибыль на 10%.

— Пенсионные фонды стянули резервы — Общая сумма РОПС превысила 60 млрд рублей — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) сконцентрировали более 60 млрд руб. резервов по обязательному пенсионному страхованию (РОПС) в рамках запущенной в 2015 году системы. Эти отчисления уменьшают доходности граждан, а на их инвестировании зарабатывают сами фонды.

— "Амурсталь" меняет сырье — Отказ от лома обойдется заводу в 7,5 млрд рублей — Единственный на Дальнем Востоке металлургический завод "Амурсталь" в условиях дефицита и высоких цен на металлолом думает о переходе на перворудное сырье, для чего нужна модернизация стоимостью 7,5 млрд руб. Региональные власти обещали льготы при условии строительства абсолютно нового предприятия.

— Модернизацию ТЭС поставили под сомнение — Покупатели энергии просят изменить параметры отборов — Потребители электроэнергии недовольны результатами первых отборов в рамках модернизации ТЭС примерно на 60 млрд руб., поскольку, по их мнению, победившие проекты не направлены на рост выработки электроэнергии и во многих случаях эквивалентны простым капитальным ремонтам. Потребители предлагают серьезно изменить правила будущих отборов — в частности, повысить требования к КПД оборудования и снизить базовую доходность с 14% до 10%. Но генераторы и Минэнерго не видят необходимости в изменениях.

— АЕОН кружит вокруг Актобе — Группа интересуется аэропортами в Казахстане — АЕОН Романа Троценко рассматривает участие в модернизации аэропорта Актобе в Казахстане стоимостью около $50 млн. Также бизнесмен может войти в капитал аэропорта Нур-Султана. По мнению экспертов, интерес АЕОН к казахским активам логичен, учитывая схожую с РФ структуру экономики, хороший инвестклимат и связи Романа Троценко с местными партнерами.

— "Совкомфлот" причалил к "Арктик СПГ" — Компания получит контракты на пять газовозов — "Совкомфлот" вне тендерной процедуры получит контракты на еще четыре газовоза Arc7 для проекта НОВАТЭКа "Арктик СПГ 2". По данным "Ъ", контракты с верфью "Звезда" будут подписаны летом, строительство будет финансировать ВЭБ по механизму лизинга.

— Частота пятого поколения — Операторам могут разрешить новые тесты 5G — Минкомсвязь предлагает в конце 2019 года возобновить тестирование связи 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц. Заявки на проведение опытов подали МТС, "Вымпелком", "МегаФон", "Ростелеком" и Tele2, но до сих пор против выступали силовики. Обсуждение вопроса конверсии частот вице-премьером Максимом Акимовым и президентом РФ Владимиром Путиным могло повысить шансы операторов получить желаемый диапазон, полагают эксперты.

— Сим-карты становятся виртуальными — На eSIM протестируют услугу сохранения номера — Российские сотовые операторы продолжают готовиться к внедрению виртуальных сим-карт eSIM. Tele2 вместе с "Ростелекомом" протестирует возможность переноса абонентского номера при подключении по этой технологии. Минкомсвязь не нашла нарушений в модели, предложенной Tele2 для продажи таких сим-карт, и будет готовить нормативную базу для удаленной идентификации абонентов.

— ТНТ вскрывает консервы — Телеканал судится за бренд "Универ" — Телеканал ТНТ судится с консервным заводом бывшего мэра Волгограда и экс-депутата Госдумы Евгения Ищенко за права на товарный знак "Универ". Сериал с таким названием шел в эфире ТНТ десять лет, но производители консервов зарегистрировали бренд раньше. Теперь это мешает каналу полноценно на нем зарабатывать.

— Покупатели рассмотрели китайские телевизоры — Доля брендов из КНР на российском рынке удвоилась — Китайские бренды телевизоров, включая Haier, TCL, Hisense и Skyworth, за год увеличили долю в продажах в России в два раза, следует из данных ритейлеров. Участники рынка связывают это с переходом на цифровое телевещание и десятилетним циклом обновления телевизоров. Угрозы со стороны китайских производителей крупнейшим брендам на рынке — LG и Samsung — эксперты пока не видят.

— США оценили российскую пшеницу — Она дорожает на фоне проблем с американским зерном — Вопреки ожиданиям аналитиков, российская пшеница нового урожая начала дорожать. Котировки в среднем выросли с $180–185 до $185–187 за тонну. Увеличению цен способствуют проблемы с посадкой кукурузы в США и негативные прогнозы по качеству американской озимой пшеницы. На этом фоне к началу июля российское зерно может преодолеть планку и $190 за тонну, но факторы роста цен неустойчивы и могут быть кратковременными, предупреждают аналитики.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— В России может появиться виртуальная экономическая зона — Минэкономразвития предлагает для нее множество льгот — Минэкономразвития предложило способ выполнить наказ президента и увеличить несырьевой экспорт с $149,8 млрд в 2018 г. до $250 млрд к 2024 г. По идее министерства, один из ключей к успеху – развитие IT-сектора, которому поможет создание экстерриториальной свободной экономической зоны для IT-компаний, ориентированных на экспорт.

— В России поднимается третья волна регионального патриотизма — Но воспользоваться этим подъемом пока не удается ни власти, ни оппозиции — В российском обществе созрел тренд на подъем регионального патриотизма, но воспользоваться этим пока не удается ни власти, ни оппозиции. Об этом говорится в докладе фонда "Петербургская политика", представленном в пятницу на конференции экспертной сети "Давыдов. Индекс".

— России дали шанс остаться в Совете Европы — Но компромиссное решение комитета министров еще могут заблокировать оппоненты России в ПАСЕ — Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) принял в пятницу заявление о равенстве всех делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). "Мы согласились с тем, что России следует остаться в ПАСЕ, в частности, поскольку это сохранит право миллионов россиян обращаться в ЕСПЧ", – приводит МИД Германии в своем твиттере слова министра Хайко Мааса.

— Скандал вокруг вице-канцлера Австрии нанес удар по европейским ультраправым — Хайнц-Кристиан Штрахе играл ключевую роль в координации их усилий на выборах в Европарламент — В Австрии в сентябре пройдут выборы в Национальный совет (нижнюю палату парламента), сообщили в воскресенье канцлер Себастьян Курц и президент страны Александер ван дер Беллен. Поводом для этого стал громкий скандал вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

— Россия меняет стратегию посткрымских арбитражных разбирательств с Украиной — Москва отправит представителей даже в те суды, чьей юрисдикции по этим делам не признает — Россия обжаловала два решения международного арбитража в Гааге по искам украинских заявителей и в будущем намерена принимать участие даже в спорах, по которым не признает юрисдикцию этого органа. Об этом заявил в пятницу министр юстиции Александр Коновалов.

— Государство подсчитает интернет-зрителей — Онлайн-кинотеатры обяжут отдавать данные в единую систему учета кинобилетов — Сайты и интернет-сервисы, которые показывают фильмы, должны будут передавать информацию о показах и зрителях в единую государственную систему учета кинобилетов (ЕАИС), сказано в поправках в закон о поддержке кинематографии, которые подготовило Министерство культуры. Сейчас информацию в ЕАИС передают только обычные кинотеатры.

— Экономика России близка к рецессии — Рост ВВП в I квартале оказался хуже всех прогнозов — Судя по предварительным данным Росстата, экономика на грани рецессии, предупреждает директор аналитического департамента "Локо-инвеста" Кирилл Тремасов: по итогам I квартала ВВП вырос всего на 0,5% в годовом выражении – после увеличения на 2,3% за 2018 г.

— "Вертолеты России" начинают поставки новейшего вертолета среднего класса Ми-38 — Новинка оказалась вдвое дороже ее аналога – Ми-8 — В этом году холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") поставит первый гражданский вертолет Ми-38, его оператором будет компания "Русские вертолетные системы" (РВС), рассказали "Ведомостям" федеральный чиновник и человек, близкий к Минтрансу.

— "Ростех" оценил экономический эффект от промышленного интернета вещей в 5 трлн рублей — Инвестиций эта технология потребует кратно меньше — "Ростех" подготовил дорожную карту сквозной технологии "Промышленный интернет" по нацпроекту "Цифровая экономика". "Ведомости" ознакомились с презентацией документа, подлинность содержащихся в ней сведений подтвердил видевший документ знакомый менеджеров "Ростеха".

— X5 рассказала о новой концепции "Пятерочки" — Ритейлер снова обновляет магазины у дома — Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group начал тестировать изменения в своем основном формате – магазинах у дома "Пятерочка". Он открыл две точки, чтобы понять, как должна выглядеть новая концепция всей сети. Одна из обновленных "Пятерочек" открылась в пятницу, 17 мая, в Зеленограде.

— ГК "Самолет" поможет мелким девелопером обойти новые правила долевого строительства — Она предлагает застраивать их земли совместными усилиями — ГК "Самолет" запускает новую партнерскую программу, в рамках которой она предлагает владельцам участков (от 10 га) и небольшим девелоперам помощь с реализацией строительных проектов в Московском регионе и Санкт-Петербурге, рассказал "Ведомостям" член совета директоров группы Антон Елистратов.

— На проблемный Антипинский НПЗ нашелся претендент — "Сибнефтегазпереработка" готова выкупить НПЗ вместе с долгом перед Сбербанком — В пятницу, 17 мая, компания "Сибнефтегазпереработка" заявила о готовности купить Антипинский НПЗ (входит в New Stream Дмитрия Мазурова) вместе с долгом за собственные и "привлеченные у европейских партнеров деньги", следует из письма гендиректора этой компании Ильи Гилева президенту Сбербанка Герману Грефу.

— Вагоностроители переходят на контракты с плавающими ценами — Так они защищаются от удорожания комплектующих — С конца 2018 г. российские производители грузовых вагонов вместо стандартных договоров с фиксированной ценой продукции начали заключать преимущественно рамочные контракты с плавающей ценой – с формулой, привязанной к стоимости материалов и комплектующих на момент поставок. Об этом "Ведомостям" рассказали знакомый менеджеров вагоностроительных заводов и сотрудник одного из крупных железнодорожных операторов.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Разговор у глобуса — РГО предлагает изменить программы и учебники географии — Президент Русского географического общества, министр обороны России Сергей Шойгу считает, что в учебниках по географии много фактических ошибок. Шойгу фактически вынес приговор учебникам географии, когда заметил, что "их уровень слишком низкий для решения государственных задач".

— Куда падает Волга?— Почему катастрофически мелеет самая большая река Европы — Рекордно низкий уровень воды установился на Куйбышевском водохранилище. Федеральное агентство водных ресурсов, ориентируясь на прогнозы Гидрометцентра по поводу возможного сильного паводка из-за снежной зимы, решило подстраховаться и прибегло к более интенсивному сбросу воды. Если средний уровень в последние несколько лет держался на отметке 52-53 метра, то сегодня он составляет 50,2 метра, сообщил руководитель ФГУ "Средволгаводхоз" Фоат Мухаметшин.

— Команда от Кусто — Известный океанолог призвал пересмотреть планы по выпуску млекопитающих рядом с "китовой тюрьмой" — Команда французского океанолога Жан-Мишеля Кусто, которая в апреле приезжала в Приморье, чтобы оценить состояние томящихся в неволе косаток и белух, считает, что нужно придерживаться разработанного экспертным сообществом плана.

— На языке науки — Владимир Путин пообещал поддержку молодым ученым — Новые научно-образовательные центры по всей стране будут открываться быстро и без бюрократии. Кроме того, в России нужно создавать условия для привлечения уехавших за рубеж ученых. С такими заявлениями Владимир Путин выступил в пятницу в Сочи на встрече с получателями мегагрантов и молодыми учеными.

— Боевой "Пересвет" — Владимир Путин заявил о важности лазерного оружия — Боевые лазерные комплексы будут определять потенциал Российской армии и флота на весь XXI век, заявил Владимир Путин.

— Проекты с плюсом — Валентина Матвиенко: Турция настроена на сотрудничество с Россией — Россия и Турция будут продолжать экономическое и военно-техническое сотрудничество, а парламентские связи выводить на новый качественный уровень. В этом спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко заверили руководители республики в ходе личных встреч в Анкаре и Стамбуле.

— Пособие гарантировано — Социальную защиту военнослужащих Росгвардии усилят — Росгвардия подготовила законопроект об усилении правовой и социальной защиты лиц, участвующих в борьбе с терроризмом. Сейчас документ, который предлагает внести ряд изменений в статью 21 Федерального закона "О противодействии терроризму", выносится на общественное обсуждение.

— В Симферополь — по прямой — Готовность крымской трассы "Таврида" министр транспорта РФ оценил в 60 процентов — Министр транспорта РФ Евгений Дитрих проинспектировал строящуюся в Крыму 250-километровую трассу "Таврида" Керчь — Симферополь — Севастополь, которая с конца 2018 года на некоторых участках уже начала запускаться в эксплуатацию в двухполосном исполнении. А концу 2020-го главная транспортная артерия полуострова порадует автомобилистов четырьмя полосами отличного асфальта на всем протяжении.

— ОПЕК в плюсе — Мировому рынку нефти пропишут новый сценарий развития — Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и еще десять не входящих в картель государств, которые взяли на себя обязательства по регулированию нефтедобычи для балансировки мирового рынка, рассматривают несколько сценариев изменения этой сделки, и они оба связаны с наращиванием добычи.

— Вставки сделаны — Региональным каналам дадут пять часов цифрового эфира — Региональные телеканалы получат пять часов эфира в день на частоте "Общественного телевидения России" (ОТР). Такую информацию подтвердил "Российской газете" заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

— У леса на опушке — Получить древесину для строительства жилья станет проще — Члены Совета Федерации намерены скорректировать строительные нормы и за счет предоставления россиянам льготных лесоматериалов предполагают увеличить объем деревянного строительства в 2,5 раза.

— Активные годы — Кабмин направит на нужды старшего поколения почти 100 миллиардов рублей — Правительство займется разработкой программы для восстановления сети домов-интернатов для пожилых людей, которая за последние годы, признал премьер-министр Дмитрий Медведев, серьезно деградировала.

— Место про запас — Россияне отказываются от гаражей в пользу складов и кладовок — Личные вещи россиян "перекочевывают" из гаражей и с балконов на склады и в кладовки. Предложение помещений для индивидуального хранения выросло за год в два раза, выяснили эксперты "Авито Недвижимость". Увеличивается их площадь и заполняемость. Появляется и все больше жилых проектов с кладовыми помещениями в квартирах, подвалах и на подземных паркингах.

— Объявлена лунная гонка — Американцы через пять лет намерены высадиться на спутник Земли — НАСА выбрало 11 компаний, которые займутся созданием прототипов космических аппаратов для высадки на Луну. Они должны совершить мягкую посадку, доставить тонны различного оборудования и сразу несколько луноходов. Эти аппараты можно заправлять и использовать многократно. На их разработку отведено всего шесть месяцев.

— Супертаблетка — Фармацевтов призвали выходить на международный рынок — Стратегия развития фармацевтической отрасли до 2030 г. будет вынесена на утверждение правительства РФ до конца мая. Об этом заявил первый замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб на Петербургском международном юридическом форуме.

— Как стать миллионером — Банк России представил свою коллекцию публике — Банк России принял участие в акции "Ночь в музее".

— В точку ru — В 57 городах проходит диктант на знание цифровых технологий — Сомневаетесь в своей цифровой грамотности? Пройдите Digital Диктант, до 24 мая его можно написать на 67 площадках в 57 городах.

— Затянуть ремни — Azur Air отменяет питание пассажиров на рейсах до пяти часов — Авиакомпания Azur Air, которая является одним из крупнейших чартерных перевозчиков в России, отменяет питание на рейсах продолжительностью менее пяти часов, сообщили в компании.

— Пистолет на экспорт — Гражданская версия "Удава" появится в этом году — Гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Альберт Баков в обширном интервью информагентству РИА Новости сделал ряд интересных заявлений. В частности, по пистолетному оружию.

— Провокация под камеру — В Сирии готовят имитацию химатаки — Наши военные в Сирии сообщили о подготовке очередной провокации с химоружием в провинции Идлиб. Ее собираются организовать террористы из запрещенной в РФ группировки "Джабхат ан-Нусра".

— Метили в туристов — 17 человек пострадали при взрыве в Египте — Минимум 17 человек получили ранения в результате взрыва, прогремевшего неподалеку от Нового национального музея Египта, расположенного возле Великих пирамид Гизы на окраине Каира. Данных о погибших на момент подписания номера не было.

— Принесет "слуга" присягу — 20 мая Владимир Зеленский станет президентом Украины — 20 мая в Киеве пройдет инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. На церемонии будут присутствовать его предшественники на посту, включая Петра Порошенко и исключая Виктора Януковича. Но не приедет вице-президент США Майк Пенс, на которого в "команде Зеленского" рассчитывали.

— За выбор или за жизнь — Почему в США тема абортов может одних привести в Белый дом, а других — в тюрьму — Тема ограничений на аборты заняла центральное место на передовицах американских газет на минувшей неделе после того, как власти двух штатов представили крайне жесткие законы о прерывании беременности. В Алабаме запретили все без исключения аборты на любых стадиях беременности. Более того, акушерам и врачам за проведение процедуры может грозить до 99 лет тюрьмы.

— Яблоко примирения — Польские фермеры просят помощи у дипломатов — Польские фермеры потребовали от властей своей страны провести переговоры в Евросоюзе и России, чтобы покончить с политикой санкций, поскольку найти адекватную замену российскому рынку за пять лет так и не удалось.

— Ванины шаги — Спасенный в Магнитогорске малыш прошел реабилитацию и учится ходить — Спасенному из-под завалов рухнувшего дома Ване Фокину, имя которого после трагедии стало известно всей стране, исполнился годик и четыре месяца. С первых дней 2019 года он находится под наблюдением врачей и уже попривык к людям в белых халатах — успел познакомиться с московскими, магнитогорскими и челябинскими докторами.

— Все грани таланта — В Казани на чемпионате WorldSkills Russia будут вытачивать детали и выращивать алмазы — 20 мая в столице Татарстана открывается VII Национальный чемпионат "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia). В нем участвуют более 1500 человек из России и зарубежных стран.

— Дорога ведет к понедельнику — И храм, и сквер нужны Екатеринбургу. Но как это лучше устроить — В понедельник, 20 мая, правительство Свердловской области представит екатеринбуржцам четыре дополнительных площадки, где может быть возведен разрушенный в 30-х годах прошлого века Екатерининский храм. Накануне о таком решении сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

— Конец очереди — В Стерлитамаке выдадут сертификаты на частные детские сады — Пилотный проект, призванный помочь решить проблему с нехваткой мест в муниципальных детсадах, с начала осени стартует в Стерлитамаке. Его суть в выдаче сертификатов, которые можно направить на оплату частного садика. Их получат родители малышей в возрасте от полутора до трех лет, которым отказали в путевке в муниципальный детсад из-за отсутствия мест.

— А где Монетный?— На Красной площади скоро появится "музейный квартал" — Министерство культуры России дало добро на создание "музейного квартала" рядом с Государственным историческим музеем (ГИМ). Будущее место паломничества туристов объединит несколько святынь — ГИМ, храм Покрова Пресвятой Богородицы, больше известный как храм Василия Блаженного (филиал ГИМ), памятник Миниму и Пожарскому и Старый Монетный двор.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Сны полка: для истребителей Су-57 создают особые военные подразделения — Авиационные полки пятого поколения прикроют главные стратегические направления — Для истребителей Су-57, поступление которых в Вооруженные силы анонсировал президент Владимир Путин, будут сформированы новые авиаполки. Как рассказали "Известиям" несколько источников в Минобороны, эти военные части будут иметь принципиально иную структуру.

— "Пересвет" в конце тоннеля: Путин определил приоритеты в военной сфере — В Кремле заявили об интересе Турции к новейшим российским комплексам С-500 — Создание перспективных систем противовоздушной обороны (ПВО) является приоритетным направлением развития Воздушно-космических сил. К такому выводу подталкивает анализ современных конфликтов, заметил президент Владимир Путин?в ходе традиционной серии совещаний по военному развитию и исполнению гособоронзаказа.

— Центрифуга в кармане: Иран может создать атомную бомбу за год — Исламская республика располагает для этого всеми мощностями, считают эксперты — Иран при желании может создать атомную бомбу менее чем за год. Об этом "Известиям" заявили эксперты в области ядерной физики.

— Первозакрыватель: Зеленского просят запретить базу "Миротворец" — Организаторы ЯМЭФ решили обратиться к новым властям Украины, когда в "черный список" попало большинство иностранных участников форума — Главных зарубежных гостей V Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) внесли в онлайн-базу украинского центра "Миротворец". Об этом "Известиям" сообщили организаторы крымского мероприятия, которые намерены обратиться к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой запретить деятельность сайта.

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РБК daily

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