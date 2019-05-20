ВАРШАВА, 20 мая /ПРАЙМ/. Российский дискаунтер "Светофор" выходит на польский рынок под брендом Mere, сообщает портал dlahandlu.pl.

По данным издания, "первый магазин откроется в июле текущего года в Ченстохове" (Силезское воеводство, юг Польши). Магазин будет иметь формат так называемого "жесткого дискаунтера", который "продает товары прямо с поддонов".

В апреле текущего года компания искала менеджеров для работы в первом магазине в Польше. Сеть предлагает трудовой договор и возможность продвижения по службе с развитием сети магазинов.

В конце июля 2018 года сообщалось, что российский ритейлер Svetofor (принадлежит компании Торгсервис) выйдет на рынок Центральной Европы, в том числе Польши, под брендом Mere.

Первого мая 2017 года в Польше была зарегистрирована компания Torgservis RU со штаб-квартирой в Кракове.

По информации сайта Mere, требования к потенциальным поставщикам весьма серьезные: цена товара с учетом стоимости доставки в магазин должна быть на 20-30% ниже, чем в конкурирующих магазинах. Компания допускает, что это может быть достигнуто за счет снижения стоимости упаковки. В отношении широко известных брендов с репутацией, эта разница должна составлять 50%.

При этом поставщик должен обеспечить возможность возврата 100% не проданных товаров. Компания также подчеркивает, что ожидает исключительно предложения товаров эконом-класса и среднего класса, не рассматривает предметы роскоши и скоропортящиеся товары.

На рынке Польши уже работают различные сети дискаунтеров. Первое место из них занимает португальская Biedronka с почти 3 тысячами магазинов по всей стране. Далее следуют немецкий Lidl и датская сеть Netto.