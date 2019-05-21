Добавлена информация из заявления Владимира Желонкина (абзацы 12-14).

МОСКВА, 20 мая /ПРАЙМ/. Коллектив газеты "Коммерсант" заявил, что считает давлением на свободу слова в России увольнение своих коллег — спецкора издательского дома "Коммерсантъ" Ивана Сафронова и заместителя редактора отдела политики Максима Иванова, а также предупреждает читателей, что продолжительное время не сможет информировать их о российской политике, следует из обращения коллектива газеты к читателям.

Заявление коллектива распространяют в соцсетях сотрудники "Коммерсанта". Аутентичность заявления подтвердили РИА Новости два заместителя шеф-редактора "Коммерсанта" Глеб Черкасов и Рената Ямбаева.

"Это заявление поддержали все сотрудники "Коммерсанта", подписи которых размещены под текстом", — сказал РИА Новости Черкасов.

Другой сотрудник издания рассказал агентству, что текст обсуждался и согласовывался в закрытой группе "Коммерсанта" в одной из соцсетей. На момент публикации новости заявление подписали 129 человек, оно открыто к подписанию другими сотрудниками издательского дома.

В понедельник стало известно, что ряд журналистов "Коммерсанта" покидают издание, по данным главреда Владимира Желонкина, это связано с нарушением редакционных стандартов. Сафронов сообщил, что расторжение контракта по соглашению сторон было связано с решением акционера в связи с публикацией о возможной смене главы Совфеда. Представитель акционера ИД "Коммерсантъ" Алишера Усманова заявил, что Усманов не вмешивается в редакционную политику и не принимает решения об увольнении.

"Коллектив "Коммерсанта" — штатные, внештатные, региональные, технические сотрудники; коллектив сайта ИД считает их увольнение ничем не обоснованным, губительным для редакции, а также открытым проявлением давления на свободу слова в России", — говорится в сообщении.

Коллектив издания сообщил читателям, что "неопределенно долгое время не сможет информировать их о российской политике", в связи с чем приносит свои извинения. Такой вынужденный перерыв происходит впервые за 30-летнюю историю издательского дома.

Как уточняется в обращении, кадровое решение уволенным сотрудникам объяснили требованием акционера издательского дома "Коммерсант", бизнесмена Алишера Усманова. Поводом стала заметка, в которой говорилось о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста председателя Совета федерации. По мнению коллектива, заметка полностью отвечает стандартам издания, а сразу после публикации "авторы были премированы за этот материал".

Добавляется, что позже Усманов выразил "неудовольствие статьей и потребовал раскрыть личности источников", журналисты отказались нарушить доверие собеседников, после чего было принято решение об увольнении двух авторов материала. Прямые обращения к Усманову и его представителю не повлияли на ситуацию, никаких компромиссов или других вариантов акционер не предложил, пишут сотрудники ИД "Коммерсантъ".

"Мы уверены, что наша страна достойна лучшего будущего. Достойна свободы слова", — добавляется в заявлении.

Заместитель шеф-редактора "Коммерсанта" Глеб Черкасов в Facebook сообщил, что в связи с ситуацией заявление об уходе подали и другие сотрудники: он сам, редактор отдела политики Алла Барахова, Луиза Тирмастэ, Наталья Корченкова, Александра Джорджевич, Софья Самохина, Елизавета Миллер, Катерина Гробман, Всеволод Инютин, Виктор Хамраев и Анна Пушкарская.

В свою очередь генеральный директор ИД "Коммерсантъ" Владимир Желонкин сообщил, что принял решение уволить Ивана Сафронова и Максима Иванова "не из-за содержания конкретной заметки, а из-за нарушения последними стандартов профессиональной журналистской деятельности и редакционных правил".

В его заявлении, которое есть в распоряжении РИА Новости, отмечается, что журналисты из отдела политики приняли самостоятельное решение уйти из газеты "из соображений ложной солидарности и с целью оказания давления на руководство ИД".

"Никаких профессиональных или иных претензий к указанным журналистам не имею, уважаю их право, но не принимаю методов давления", — отмечает Желонкин.

Также в заявлении сообщается, что "издательский дом не комментирует слухи, связанные с указанными событиями, а также информацию, распространенную в социальных сетях".

Как сообщил РИА Новости представитель Алишера Усманова, он узнал об увольнении сотрудников "Коммерсанта" из прессы, как акционер он не вмешивается в политику редакции.

Статья о возможном уходе Матвиенко из Совета федерации была опубликована в "Коммерсанте" 17 апреля. В ней говорилось о том, что место Матвиенко может занять руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Впоследствии эти предположения были официально дезавуированы, в том числе пресс-службой СВР.