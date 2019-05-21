ВАШИНГТОН, 21 мая /ПРАЙМ/. Вице-президент США Майк Пенс отправится 30 мая в Оттаву, где обсудит с премьер-министром Канады Джастином Трюдо вопросы торгового соглашения.

"Вице-президент Майк Пенс посетит в четверг, 30 мая, Оттаву от имени президента Дональда Трампа, чтобы призвать к незамедлительному одобрению соглашения США-Мексика-Канада (USMCA) и чтобы встретиться с премьер-министром Джастином Трюдо для обсуждения следующих шагов", — говорится в распространенном сообщении Белого дома.

Лидеры США, Мексики и Канады в конце ноября в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе подписали новое торговое соглашение USMCA. Соглашение определяет параметры крупнейшего межгосударственного торгового блока и пришло на смену Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Соглашение было перезаключено на новых компромиссных условиях по настоянию Трампа. Документ должен быть ратифицирован парламентами трех стран.