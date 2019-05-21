МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Пожар произошел на 23-м этаже небоскреба американской многоотраслевой корпорации General Electric в центре Нью-Йорка, сообщает пожарный департамент Нью-Йорка.

"Вниманию всех пожарных расчетов, пожар в здании по адресу: 570 Лексингтон-авеню, возгорание на 23-м этаже ", — говорится в сообщении департамента в Twitter.

Подробности инцидента и данные о возможных пострадавших не приводятся.