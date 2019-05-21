Пожар произошел в небоскребе в центре Нью-Йорка
МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Пожар произошел на 23-м этаже небоскреба американской многоотраслевой корпорации General Electric в центре Нью-Йорка, сообщает пожарный департамент Нью-Йорка.
"Вниманию всех пожарных расчетов, пожар в здании по адресу: 570 Лексингтон-авеню, возгорание на 23-м этаже ", — говорится в сообщении департамента в Twitter.
Подробности инцидента и данные о возможных пострадавших не приводятся.
https://1prime.ru/News/20190521/829992094.html