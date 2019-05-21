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ВАШИНГТОН, 21 мая /ПРАЙМ/. Министерство торговли США опубликовало информацию о предоставлении временных общих разрешений, которые позволят китайской компании Huawei поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.

Временные разрешения будут действовать 90 дней до 19 августа.

По словам министра торговли США Уилбура Росса, временное общее разрешение "даст операторам время достичь договоренностей" по работе с другими компаниями. Решение по отсрочке ограничений против китайской компании было принято, чтобы не создавать резких проблем американским компаниям.

"Временная общая лицензия разрешает определенные виды деятельности, необходимые для продолжения работы существующих коммуникационных сетей и для поддержки существующих мобильных услуг, включая исследования в области кибербезопасности, критически важные для поддержания целостности и надежности существующих коммуникационных сетей и оборудования", — говорится в заявлении министерства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об угрозе иностранного шпионажа информационным технологиям США и призвал уравновесить открытость инвестициям с национальной безопасностью. Президент подписал указ, объявив режим "национального ЧП" в связи с угрозами информационным технологиям.

В середине мая министерство торговли США внесло Huawei в черный список, который перекрывает китайской компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.

По данным агентства Рейтер, Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.