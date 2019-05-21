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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Разом их до хаты — Владимир Зеленский дал бой Раде и правительству — С 20 мая начался отсчет пятилетнего срока шестого президента Украины Владимира Зеленского.

— На казне как на войне — Минфин не намерен согласовывать кандидатуры глав региональных казначейств с губернаторами — Проектом указа президента Минфин предлагает включить его в список ведомств, назначающих глав своих территориальных подразделений без согласования с губернаторами,— в случае министерства это касается глав терорганов казначейства.

— Выпил — води себя прилично — МВД предложило изымать транспорт у владельцев, дважды пойманных на пьяном вождении — МВД России предложило конфисковывать транспортные средства у пьяных водителей: соответствующий законопроект направлен в правительство.

— Культурный перевод зарплаты — Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам — Минкультуры разослало подведомственным организациям письмо с рекомендациями переводить зарплатные проекты в системно значимые банки.

— Нацпроектам подбирают кадры — Власти меняют юристов на айтишников — Для обеспечения нацпроектов кадрами правительство пересмотрело условия целевого набора в высшие учебные заведения.

— Рынок не признал себя в отчетах — Минфина о реализации страховой стратегии — Минфин направил в Минэкономики доклад о реализации дорожной карты Стратегии развития страховой деятельности в РФ до 2020 года.

— Привлекательность РФ для трудовых мигрантов снижается — Мониторинг рынка труда — Как следует из доклада "Интеграционный барометр" Евразийского банка реконструкции и развития (ЕАБР), желание россиян видеть в своей стране трудовых мигрантов снижается (данные получены на основе опросов ВЦИОМа).

— Фигурантов дела "Сети" загоняют под "Свод" — Подсудимые заявили о недопустимых доказательствах — Приволжский окружной военный суд (ПОВС) отклонил ходатайство защиты о возвращении в прокуратуру "пензенского дела" о создании в целях свержения власти террористического сообщества анархистов "Сеть" (запрещено в РФ).

— СПЧ и Минюст одобрили закон ФСИН — Компенсации за ненадлежащее содержание в местах заключения можно будет получить в российских судах — Совет по правам человека при президенте (СПЧ) поддерживает внесенный 17 мая в Госдуму законопроект ФСИН о компенсациях заключенным.

— Мошенничество чекиста не совпало с биллингом — Куратор "Ястреба", "Рыси" и "Зубра" обжаловал приговор — Как стало известно "Ъ", президиум Московского окружного военного суда рассмотрит жалобу защиты бывшего сотрудника управления "М" ФСБ РФ Алексея Экономцева.

— Следствие оценило аргентинский кокаин — Закончено дело о подготовке контрабанды наркотиков под видом дипломатической почты — Как стало известно "Ъ", завершено расследование резонансного уголовного дела о нелегальной поставке кокаина из Аргентины в Россию.

— Дело пахнет торфяниками — Экологи опасаются повторения пожароопасной ситуации 2010 года — "Гринпис России" предупредил МЧС РФ: чрезвычайная ситуация 2010 года, когда регионы европейской части России окутала дымовая завеса и охватили крупные природные пожары, может повториться в 2019 году.

— Каждому по справедливости — Ведущие профобъединения страны обещают бороться за достойную зарплату — Профсоюзы должны добиваться справедливой экономики, справедливой зарплаты для всех, справедливого подоходного налога, и ради этого им надо "перейти от слов к делу". Такие цели ставят перед собой ведущие объединения наемных работников страны — Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) и Конфедерация труда России (КТР).

— Армянская революция докатилась до судов — Никол Пашинян начинает "хирургическое вмешательство" в судебную систему — Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о начале "второго этапа революции", призванного восстановить доверие к судебной системе страны.

— Над Ираном сгустился Twitter — Дональд Трамп пригрозил Тегерану "официальным концом" — Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление по Ирану, допускающее возможность военной конфронтации.

— "Югра" престолов — АСВ вступило в борьбу за кредиторов банка — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) встревожило предложение компании, связанной с бенефициаром банка "Югра" Алексеем Хотиным, выкупить в рассрочку требования вкладчиков, чьи вклады в банке превышали застрахованные 1,4 млн руб.

— Металлурги вбрасывают выбросы — Проблема изменения экологического законодательства срочно потребовала разрешения — Лобби металлургов "Русская сталь" просит Минприроды об упрощенном порядке оформления разрешений на выбросы для тех предприятий, у которых они истекают в этом году.

— Дальний Восток вписали в счет за модернизацию — Потребители региона разделят с рынком затраты на обновление электростанций — По данным "Ъ", "РусГидро" и ТГК-2 намерены инвестировать до 200 млрд руб. в модернизацию электростанций в зонах с регулируемыми тарифами Дальнего Востока и Архангельской области.

— Квалификация заменит аттестат — "Ъ" разбирался с новой системой допуска специалистов на финансовый рынок — 1 июля 2019 года вступают в силу требования профильного закона о независимой оценке квалификации специалистов, действующие в том числе и для финансового рынка.

— Инфляция дороже золота — Банк России замедлил темпы наращивания запасов — За минувшие четыре месяца ЦБ приобрел минимальный объем золота за последние три года.

— Metro теряет позиции — Сеть может покинуть десятку крупнейших ритейлеров — Из десятки крупнейших розничных сетей по объему выручки в России может выбыть Metro.

— Подержанные машины двинулись в рост — В апреле продажи увеличились на 8,6% — Продажи поддержанных легковых автомобилей в апреле, в отличие от рынка новых, уверенно закрепились "в плюсе" — сегмент показал рост на 8,6%.

— Турбины обновят оптом — ГЭХ готов заменить весь свой парк на условиях локализации — "Газпром энергохолдинг" рассматривает возможность замены всех своих газовых турбин, если иностранный поставщик обеспечит их локализацию на территории РФ.

— Банкиры выписывают билеты — Тинькофф-банк создал туристическое агентство — Борьба за клиентов вынуждает банки искать новые каналы их привлечения, одним из которых может стать туристический бизнес. Первым свое онлайн-тревел-агентство (ОТА) создал Тинькофф-банк.

— Антипинский НПЗ может остаться без добычи — Банкротство грозит заводу утратой лицензий — Банкротство Антипинского НПЗ, в начале которого обвиняют друг друга Сбербанк, основной кредитор, и ВТБ, покупавший у завода нефтепродукты, может привести к неопределенным последствиям для актива.

— "Протек" просыпал таблетки — Среди поставщиков лекарств сменился лидер — Впервые за пять лет фармдистрибутор ЦВ "Протек" Вадима Якунина перестал быть крупнейшим поставщиком лекарств в стране.

— "Библио-Глобус" заселился в кемпинг — Туроператор открыл комплекс в Крыму — Переходящий под контроль британской Thomas Cook туроператор "Библио-Глобус" занялся развитием нового гостиничного проекта.

— Онлайн-пользователей зовут на экскурсию — Билетные агрегаторы открыли новый рынок — Российские билетные агрегаторы вслед за Airbnb начали развивать сервисы онлайн-бронирования экскурсий и других мероприятий.

— Блокчейн вышел в роуминг — МТС протестировала технологию для взаиморасчетов с Orange — МТС начала внедрять блокчейн в систему взаиморасчетов по роуминговым соглашениями с зарубежными операторами при оказании сервисов интернета вещей.

— Рэперы присядут на уши — Inventive Retail Group и Gazgolder запускают бренд аудиотехники — Вслед за музыкантом Тимати свой бренд наушников запускает рэпер Баста.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Антимонопольная служба придумала наказание за картели для владельцев бизнеса — А для себя она хочет полномочия силового ведомства — Лишать на шесть лет свободы владельцев компаний, членов совета директоров и топ-менеджеров за умышленные картельные сговоры – такие поправки в Уголовный кодекс предлагает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

— Зеленский распустил парламент и готов устанавливать мир в Донбассе — В Москве и Донецке готовы начать с обмена пленными — Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник в конце инаугурационной речи объявил о роспуске Верховной рады.

— "Коммерсантъ" лишился отдела политики из-за статьи о возможной отставке Матвиенко — Представители Матвиенко и Усманова опровергли причастность к скандалу.

— Премьер Армении Никол Пашинян заблокировал суды своими сторонниками на несколько часов — Он требует их реформы после освобождения экс-президента Роберта Кочаряна — Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник объявил о намерении провести в стране радикальную судебную реформу.

— Сбербанк предлагает упростить доступ к городским данным — С их помощью разработчики искусственного интеллекта смогут зарабатывать и усиливать безопасность в городе — Сбербанк предлагает упростить для разработчиков технологий искусственного интеллекта доступ к городским данным – например, материалам видеонаблюдения.

— Торговый конфликт между США и Китаем начал сказываться на других странах — Пострадали даже поклонники "Игры престолов" — Негативные последствия от противостояния двух крупнейших экономик начали сказываться на рынках и компаниях по всему миру.

— "АвтоВАЗ", Renault и Nissan установят в 2 млн автомобилей мультимедийную систему "Яндекс.Авто" — Размер контракта сопоставим с трехлетними продажами этих автопроизводителей в России.

— Реформа ОСАГО снизила среднюю цену полиса на 6% — Скоро тарифы начнут расти — С начала года, когда ЦБ расширил тарифный коридор ОСАГО, средняя стоимость полиса для населения снизилась на 5,62%, сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА).

— Крупнейший производитель мяса будет выпускать молочные продукты — Осенью "Мираторг" начнет продажи бутилированного молока.

— Пользователи Huawei могут остаться без сервисов Google — А сам производитель – без комплектующих ведущих производителей микроэлектроники.

— "Гранель" построит жилой квартал на 400 000 кв. м на Новой Риге — Инвестиции в проект – 15 млрд рублей — Комплекс "Новая Рига" расположится на 37,6 га, общая площадь жилой части составит 235 000 кв. м.

— Антипинский НПЗ подал на банкротство — Теперь претенденты на крупнейший независимый НПЗ в России смогут купить актив только в ходе конкурсного производства — 18 мая крупнейший в России независимый Антипинский НПЗ направил в Арбитражный суд Тюмени заявление о признании его банкротом.

— "Газпром энергохолдинг" и "Ренова" не объединяют активы — Холдинг Вексельберга не согласился с оценкой принадлежащего ему "Т плюса" — "Газпром энергохолдинг" и "Ренова" Виктора Вексельберга приостановили переговоры о слиянии компании с "Т плюсом" (входит в "Ренову"), поскольку "Ренова" не согласилась с результатами оценки генерирующей компании.

— 60% проектов в Москве будут достраиваться по ДДУ — Застройщики Москвы не спешат раньше срока переходить на продажу по квартир через эскроу-счета.

— Почему в подземных паркингах дорогих домов не ловит мобильная связь — Какие системы умного дома нужны покупателям новостроек.

— Более 10% покупателей квартир в новостройках сразу делают перепланировку — Что не устраивает новоселов в современной квартирографии.

— Ожидания и зарплаты в девелоперских компаниях — Застройщики будут ужесточать кадровую политику после изменений законодательства о долевом строительстве.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Несносные дачи — Какие загородные постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем.

— Пришел и распустил — Владимир Зеленский официально стал президентом Украины — 20 мая в Киеве прошла инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Обещанных его советниками нетрадиционных ходов не было, если не считать таковым объявление о роспуске Верховной рады, сделанное с парламентской трибуны.

— Лукавый процент — Верховный суд РФ защитил клиента банка от незаконных поборов — Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ недавно пересмотрела итоги одного очень интересного спора клиента крупного банка с финансовым учреждением.

— ЕГЭ: домашнее задание — Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов: На экзамене нужны знания, паспорт и черная гелевая ручка — До старта основной волны ЕГЭ, который будут сдавать более 750 тысяч выпускников, осталась неделя. Что нужно, чтобы успешно сдать экзамен?

— Штраф районного масштаба — Местным властям упростят получение сведений о владельцах автомобилей — Госдума планирует во втором чтении рассмотреть законопроект, который упростит получение данных об автовладельцах, нарушивших Правила дорожного движения или местного законодательства, для региональных властей.

— От Волги до Белого моря — Владимиру Путину рассказали об экологической ситуации — О реализации нацпроекта "Экология" президент поговорил Владимир Путин с министром природных ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным.

— Адресная помощь — Регионы откажутся от формализма в борьбе с бедностью — Минтруд уже начал работу по пересмотру потребительской корзины и методики расчета прожиточного минимума для разных групп населения. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

— Укрепить защиту — Парламентарии стран ОДКБ обсудили борьбу с общими угрозами — От создания общего правового пространства в сфере безопасности зависит качество совместной работы по предотвращению угроз. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, открывая заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).

— Под градусом и без колес — МВД предлагает конфисковывать машины у нетрезвых водителей — МВД направило в правительство предложения о закреплении в законодательстве конфискации автомобилей в случае, если водитель попался повторно в нетрезвом виде.

— Ничейный счет — Заемщики, получившие право на ипотечные каникулы, будут освобождены от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ).

— Все как у людей — 21 мая Госдума в первом чтении рассмотрит проект федерального закона, который посвящен расчетам потребления коммунальных услуг в домах, где не установлены счетчики.

— МРОТ вырастет — В России будет повышен минимальный размер оплаты труда (МРОТ), сообщил министр труда Максим ТВ России повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

— Получат квоту — Кабмин расширил перечень специальностей для целевого набора в вузы — Правительство расширило перечень специальностей, по которым проводится целевой набор на бюджетные места в высших учебных заведениях.

— Саморегуляция — Росстат сообщает: за январь-февраль естественная убыль населения России составила 73,4 тыс. чел. (за тот же период 2018 — 50,8 тыс. чел.). Если тенденция сохранится, то за год естественная убыль составит не менее 440 000 чел.

— Рыба пристала к берегу — Рыбоводческие хозяйства получат землю без конкурса — Рыбоводческие хозяйства смогут получать участки земли на берегу прудов в аренду без торгов.

— Отгуглить Huawei — Трамп объявил в Америке чрезвычайное положение в сфере телекоммуникаций — В понедельник интернет-гигант Google продемонстрировал, в какой степени американский бизнес зависим от политических рекомендаций Белого дома.

— Цены взяли планку — Центробанк прогнозирует инфляцию выше 4 процентов — Центробанк ожидает, что к концу 2019 года инфляция немного превысит показатель в четыре процента, сообщила в Госдуме первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

— Деньги зависли — Счетная палата не досчиталась средств на нацпроекты — На выполнение нацпроектов в первом квартале этого года израсходовано лишь12,8 процента всех запланированных средств, установили в Счетной палате (СП).

— Три года не наливать — ФАС поддержала запрет на продажу алкоголя тем, кому меньше 21 года — Федеральная антимонопольная служба не видит рисков в случае введения запрета на продажу крепкого алкоголя лицам до 21 года, заявил начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин.

— Коляску подали к трапу — Для перемещения очередного авиадебошира понадобилось кресло-каталка — В столичном аэропорту Домодедово для того, чтобы доставить в отдел полиции буяна, устроившего дебош на борту самолета, понадобилось кресло-каталка.

— "Бастион" на берегу — Камчатку прикрыли еще два дивизиона — Базирующуюся на Камчатке отдельную береговую ракетную бригаду усилили двумя дивизионами современных ударных комплексов.

— Сбили дроны и ракеты — В Сирии отразили атаку на нашу авиабазу — 20 мая Минобороны России сообщило о новом обострении обстановки в Идлибской зоне деэсклации и очередной попытке атаковать нашу авиабазу.

— Дача с душком — В Подмосковье насмерть забили дачника из-за свинарник — Трагедией завершилось собрание соседей в садовом товариществе "Северка-2" в минувшие выходные. Поселок располагается неподалеку от Домодедово.

— Выводы сделаны — Мошенники нашли новый способ украсть деньги через банковские терминалы — Клиенты Сбербанка столкнулись с новым видом мошенничества по собственной же невнимательности. На этот раз речь идет о платежных терминалах и банкоматах.

— Дом на память — Ведомствам разрешат бесплатно арендовать памятники архитектуры — Ведомства получат возможность бесплатно располагаться в зданиях, являющихся объектами культурного наследия.

— Цель вижу. Снимаю — Турецкие военные пролетят над Россией — В рамках реализации международного Договора по открытому небу группа российских инспекторов на этой неделе выполнит наблюдательный полет над территорией Чехии.

— Взорвутся с умом — Для реактивных систем залпового огня создаются новые боеприпасы — Начались предварительные испытания "умных" взрывателей для боеприпасов реактивных систем залпового огня.

— Взорвутся с умом — Для реактивных систем залпового огня создаются новые боеприпасы — Начались предварительные испытания "умных" взрывателей для боеприпасов реактивных систем залпового огня.

— Купить и не чинить — Названы самые надежные и самые продаваемые подержанные машины — Стали известны данные сразу двух автомобильных рейтингов: самых надежных машин и самых популярных моделей подержанной техники.

— В плен не брали — Украинские моряки останутся под арестом до конца июля — Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста украинским морякам, обвиняемым в нарушении госграницы РФ в Крыму.

— Есть ответы — Общественный совет при МВД России подсказал выпускникам полицейских вузов секрет успеха — Очередное заседание Общественного совета при МВД России прошло в необычном формате.

— Проклятье Гиппократа оказалось заразным — В Британии уволился врач, попросивший пациентку снять никаб — Британские СМИ обсуждают скандал, в центре которого — неожиданно для самого себя — оказался рядовой врач Кит Вольверсон из города Сток-он-Трент в графстве Стаффордшир.

— Судей не пустили на работу — В Армении по призыву премьера заблокировали здания судов — Сторонники премьера Армении Никола Пашиняна в понедельник заблокировали входы и выходы из зданий судов республики, отказываясь пропускать сотрудников на их рабочие места.

— Обман по карману — Должников начали массово штрафовать за ложь и непослушание судебным приставам — Новая тенденция: судебные приставы стали активнее наказывать должников, проявивших неповиновение или солгавших.

— Шлите получку — Будет увеличен срок смены банка для перевода зарплаты — Госдума готовит к рассмотрению законопроект, увеличивающий до 15 суток срок, за который начальство должно перевести зарплату сотрудника из одного банка в другой.

— Брошенный огонь — В нацпарке Прибайкалья пожар возник из-за непотушенного костра, а в Бурятии взорвались баллоны газа — В Бурятии едва удалось отстоять жилые кварталы от пожара, который мог перекинуться на дома после взрывов газовых баллонов.

— Узник с большой буквы — Выставка в честь врача, спасшего Варлама Шаламова — В Омске открылась выставка — "Спасти Человека". Экспозиция посвящена репрессированному врачу, который, несмотря на смертельную опасность, спасал политических заключенных ГУЛАГа.

— Тест, который лопнул — Новосибирский суд поправил чиновников из отдела опеки — Мария Радзивил решила взять в семью слепую девочку-сироту. "Зачем вам это?!" — пришли в ужас чиновники из отдела опеки и попечительства Новосибирского района.

— Выбор — за горожанами — В Екатеринбурге объявили сбор заявок от жителей, где они хотели бы видеть новый храм — Администрация Екатеринбурга начала принимать предложения от горожан, где, по их мнению, должен быть возведен храм святой Екатерины.

— Трудности перевоза — Драйверами экспорта услуг стали транспорт и туризм — К 2024 году объемы несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в России должны вырасти до 250 миллиардов долларов с нынешних 150, то есть на две трети.

— Картель роботов — ФАС выявила новые формы сговоров — Цифровизация экономики привела к появлению новых форм монополизации рынка с помощью роботов и последующему росту цен на рынке, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев на международном Московском академическом экономическом форуме.

— Льготы навырост — Определены меры поддержки для проектов в Арктической зоне — В Арктике частично будут внедрены те же механизмы поддержки инвестпроектов, что и на Дальнем Востоке. Минвостокразвия разместило законопроект о господдержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ (АЗРФ) для общественного обсуждения.

— Big data идет на выручку — Компании начали вкладываться в анализ больших данных — Анализ больших данных (Big data) становится важной задачей для компаний. Более 90 процентов предпринимателей подтвердили это, ответив, что в той или иной степени сталкиваются с ними.

— А зачет сдашь роботу — Как большие данные изменят школу — Каждый российский класс подключат к Российской электронной школе — единой платформе с электронными дневниками и журналами, с виртуальными уроками и библиотеками.

— Перемена мест — Перевод из вуза в вуз станет проще?— Российские студенты считаются самыми молодыми в мире — они поступают в университеты в 16-17 лет. По мнению некоторых экспертов, рановато для осознанного выбора профессии.

— Собрать по частицам — Как студенту попасть в крупнейшую физическую лабораторию мира — Во всем мире сотрудничество с ЦЕРН (Европейской организацией по ядерным исследованиям) — неоспоримый знак качества. Если посмотреть топ-100 университетов мира, например, по рейтингу QS, то 90 процентов вузов — участники экспериментов на Большом адронном коллайдере.

— Оценка за креатив — Школьников проверят на "мягкость" — Рособрнадзор и РАН создали рабочую группу по проверке школьников на владение так называемыми "мягкими" навыками (soft skills). Соглашение об этом подписали глава Рособрнадзора Сергей Кравцов и президент РАН Александр Сергеев.

— Теплый прием — В школах больше не будет холодных туалетов — Есть несколько тысяч школ, в основном сельских, где до сих пор нет химических лабораторий, классы топят печками-буржуйками, а дети даже в сильный мороз вынуждены бегать в туалет на улицу.

— Груш на всех хватит — Москвичи могут проверить давление в центрах "Мои документы" — Посетители центров госуслуг "Мои документы" могут до 24 мая бесплатно измерять артериальное давление прямо в офисе.

— Удар ниже пояса — Жителя Калининградской области осудили за публикацию откровенных фотографий бывшей жены — Необычный приговор вынес суд в Калининградской области местному жителю, который выложил в интернет откровенные фото бывшей жены.

— Можно ли работать сообща?— В Вене попытаются понять, на что способна дипломатия — 21 мая в Вене откроется Европейская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай", которая получила название "Все вместе или каждый за себя? Взгляды России и ЕС на будущее многосторонней дипломатии".

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Кэш отсюда — ЦБ потратил шесть миллиардов на допечатку наличных — Расходы ЦБ на обеспечение наличного денежного обращения в прошлом году увеличились на 60%. В Банке России "Известиям" объяснили это повышением спроса на "живые" деньги со стороны бизнеса и населения в связи с ростом экономики и денежных доходов.

— Налоговый недочет — 24 млн россиян скрывают свои доходы — Данные о страховых взносах и стаже поступают в Пенсионный фонд России (ПФР) лишь от 54 млн россиян, рассказали "Известиям" в его пресс-службе. Однако, по предварительным данным Росстата на этот год, численность трудоспособного населения сегодня составляет 81,3 млн граждан.

— Стреляная Гиза — Взрыв в Египте не задержит открытие авиасообщения с РФ — Взрыв туристического автобуса в Каире не отразится на сроках запуска авиасообщения с Египтом.

— Верховная не рада — Владимир Зеленский отправил парламент на выборы — Роспуск Верховной рады и проведение досрочных выборов — правильный шаг, который позволит полностью перезагрузить власть в государстве.

— Код чистоты — В России ликвидируют почти 200 свалок — До 2024 года предстоит рекультивировать 191 свалку и построить 220 заводов по сортировке и переработке мусора. Об этом президенту Владимиру Путину доложил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

— Отходам — место — В Москве создадут систему учета строительного мусора — Все стройплощадки Москвы и полигоны для строительных отходов к 2021 году оборудуют "умными" видеокамерами. Они станут частью автоматизированной системы учета и контроля мусора.

— Китайские стенания — Лишится ли рынок смартфонов Huawei — После введения США запрета на обновление операционной системы (ОС) Android на устройствах Huawei смартфоны, находящиеся в данный момент на руках у пользователей, не перестанут выполнять свои функции.

— Химия экобренда — В России приступили к созданию экспортной торговой марки для "зеленой" продукции — Первые участки для выращивания экологически чистой продукции АПК на экспорт выберут в 2020 году. Минсельхоз уже подготовил проект дорожной карты по созданию в России "зеленого" бренда.

— Рецепт платежом красен — Врачи стали чаще брать подарки от фармкомпаний — Врачи стали вдвое чаще принимать подарки от производителей лекарств и соглашаться рекомендовать пациентам препараты конкретных фирм.

— В самую чашечку — Уникальная операция вернет футболиста на поле — В Санкт-Петербургском Международном медицинском центре "СОГАЗ" прошла показательная операция на коленном суставе с участием известного немецкого ученого, ведущего ортопеда-травматолога центра суставной хирургии Sporthopaedicum Свена Шеффлера.

— Капитальный долг — Семьи погибших военных не будут платить за ремонт — Семьям погибших военнослужащих предоставят новые льготы: близкие родственники не будут платить взносы за капитальный ремонт квартир.

— Синхронный спуск — С-400 отстреляется вместе с "Панцирем-С" — Сэтого года Минобороны значительно усложнит экзамены для зенитных ракетных частей ВКС: это связано с процессом усиления полков ПВО С-300 и С-400 комплексами ближнего действия "Панцирь-С".

— Морпех с доставкой — Десантные корабли оборудуют для перевозки катеров — Большие десантные корабли (БДК) проекта "Иван Грен" получат возможность перевозить быстроходные катера "Раптор" БК-16 и скоростные лодки.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Кремль и Белый дом покончили с кризисом — Федеральным госслужащим восстановили зарплаты 2015 года — Впервые за четыре года не вышел "антикризисный" указ президента об уменьшении зарплат высших должностных лиц и госслужащих на 10%. Сотрудники Кремля и аппарата правительства уже получают зарплату как в 2015 году.

— Москва хороша интернетом — Deutsche Bank представил исследование качества жизни в крупнейших городах мира — Москва поднялась на две позиции в ежегодном рейтинге качества жизни Deutsche Bank, но занимает лишь 42-е место из 56. В российской столице одни из самых дорогих в мире iPhone, но самый дешевый в мире интернет.

— Возможная отставка с невозможными последствиями — Из ид "Коммерсантъ" уходит значительная часть политических журналистов — Из газеты "Коммерсантъ" ушли более десяти журналистов отдела политики, а также зам главного редактора Глеб Черкасов. Ранее об уходе сообщили Иван Сафронов и Максим Иванов, причина—статья о возможной отставке Валентины Матвиенко.

— Радный подвиг Владимира Зеленского — Новый президент Украины вступил в должность — 20 мая прошла инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. На ней он объявил о роспуске парламента и призвал уйти в отставку правительство.

— Никол Пашинян сотворил скорый суд — Премьер-министр Армении начал реформу системы юстиции — Премьер-министр Армении Никол Пашинян после выхода из-под стражи экспрезидента Роберта Кочаряна призвал бойкотировать суды, а потом объявил судебную реформу.

— Проектный стан — Аналитики ВТБ прогнозируют существенный рост внутреннего спроса на российскую сталь — По оценке аналитиков "ВТБ Капитала", российские металлурги заработают на национальных проектах около $ 2 млрд в 2025 году, увеличив прибыль отрасли на 20% в сравнении с 2018 годом. Больше всех получат "Северсталь" Алексея Мордашова и ММК Виктора Рашникова.

— Антипинский НПЗ может снова сменить владельцев — Бывший советник Сергея Собянина оказался акционером крупнейшего независимого нефтеперерабатывающего предприятия России — Летом 2018 года у проблемного антипинского НПЗ появился новый акционер— Владимир Калашников, работавший с Сергеем Собяниным в Тюменской области. Сейчас его партнер готов купить актив у Сбербанка и за три года погасить все долги.

— Huawei получила операционный наркоз — Четыре вопроса о приостановке сотрудничества Google и китайского производителя смартфонов — Из-за торговой войны между США и Китаем Google приостановила сотрудничество с Huawei —одним из крупнейших производителей смартфонов в мире. От этого решения пострадают не только пользователи, но и сами компании.

— Престолонаследники — Youscan проанализировала влияние на соцсети самого популярного сериала HBO — С начала года об " Игре Престолов " в соцсетях написали почти 6 млн сообщений, а количество "лайков" превысило 234 млн. В среднем один вовлеченный пользователь посвятил сериалу два поста. HBO показал его последний эпизод.