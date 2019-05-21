ПЕКИН, 21 мая /ПРАЙМ/. Более 1350 компаний из 34 стран примут участие в шестом российско-китайском ЭКСПО в Харбине, сообщил во вторник заместитель секретаря правительства провинции Хэйлунцзян Син Айго.

Шестое российско-китайское ЭКСПО пройдет в Харбине 16-19 июня. Главной темой выставки станет "Российско-китайское сотрудничество: возможности, потенциал, будущее". Организаторы приняли решение, что в этом году провинция Гуандун и Республика Саха (Якутия) станут главными гостями выставки.

"В настоящее время вся подготовительная работа уже завершена, в общей сложности в выставке примут участие 1360 компаний из 34 стран и регионов. От России примут участие 18 регионов из пяти федеральных округов", — сообщил на брифинге Син Айго.

Площадь выставки в этом году составит более 80 тысяч квадратных метров, в том числе будет павильон российско-китайского сотрудничества, международные павильоны.

В ходе выставки будет организован целый ряд мероприятий по двустороннему сотрудничеству в различных сферах, в том числе по трансграничной электронной торговле, таможне, финансах, научно-технической сфере и в других областях.