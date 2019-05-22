МОСКВА, 22 мая /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитирий Медведев проведут встречи с главой правительства Вьетнама Нгуен Суан Фуком, который находится в России с официальным визитом, сообщили в российском кабмине.

"Планируются переговоры с председателем правительства Медведевым, встречи с президентом России Путиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Глава кабинета министров СРВ намерен посетить Санкт-Петербург", — сказал сотрудник аппарата правительства.

В аппарате правительства РФ отмечают, что наращивание многопланового взаимодействия с Вьетнамом – одно из важных направлений внешней политики Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, оно отвечает коренным интересам народов двух государств, способствует обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в регионе и в мире в целом.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

Поступательная реализация Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом, его государствами-членами и Вьетнамом от 29 мая 2015 года способствовала увеличению двустороннего товарооборота, объем которого в 2018 году превысил 6 миллиардов долларов. При этом договор о зоне свободной торговли с Вьетнамом стал первым соглашением подобного рода для ЕАЭС, подписанным с третьими странами.

Если говорить о российском экспорте, то ключевыми статьями являются машины и оборудование, продовольственные товары, минеральное сырье, продукция химической промышленности. Вьетнам экспортирует в Россию электротехнику, текстиль, продовольствие и сельскохозяйственное сырье.

В 2012 году учреждена российско-вьетнамская рабочая группа высокого уровня по приоритетным инвестиционным проектам под председательством министров промышленности и торговли. Согласован перечень из 17 приоритетов, включающий инвестиционные инициативы в области энергетики, промышленного производства, добычи полезных ископаемых, туризма.

Российские компании изучают варианты подключения к инфраструктурным проектам на территории Вьетнама, в том числе к сооружению отдельных железнодорожных веток, строительству линий метро в Ханое и Хошимине. Прорабатываются вопросы совместного использования и развития российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. Готовится проект соответствующего межправительственного соглашения.

Российская сторона ранее отмечала, что стабильные показатели демонстрирует созданный в ноябре 2006 года Совместный вьетнамско-российский банк с головным офисом в Ханое и сетью отделений по всей стране. Стороны изучают возможности расширения его участия в финансовом обслуживании крупных совместных проектов. Ведется планомерная работа по использованию во взаимных расчетах национальных валют, что, по мнению экспертов, является важным шагом на пути дедолларизации экономик в условиях наращивания санкционного давления США.

Одна из ключевых статей российского экспорта во Вьетнам — зерновые культуры. Ханой является одним из ведущих импортеров российской пшеницы. По данным Центра оценки качества зерна, с начала 2018–2019 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2018 года) по 23 октября Вьетнам закупил 1,2 миллиона тонн пшеницы из России; страна занимает третье место по поставкам после Египта и Турции.

НЕФТЕГАЗОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Одно из ключевых направлений взаимодействия Москвы и Ханоя — нефтегазовый сектор. На территории двух стран реализуются проекты с участием таких компаний как "Газпром", "Роснефть", "Зарубежнефть" и "Петровьетнам". Флагманом российско-вьетнамской кооперации в нефтегазовой сфере является совместное предприятие "Вьетсовпетро", объем нефтедобычи которого по итогам 2018 года превысил 4 миллиона тонн.

На континентальном шельфе Социалистической Республики Вьетнам успешно работают компании "Газпром" и "НК "Роснефть". С 2008 года добычу углеводородов на территории России (в Ненецком автономном округе) ведет ООО "Совместная компания "Русвьетпетро". По итогам 2018 года предприятие добыло свыше 3,16 миллиона тонн нефти.

В 2009 году учреждено ООО "Газпромвьет", получившее лицензию на разведку и добычу нефти и газа на месторождениях в Оренбургской области и Ямало-Ненецком автономном округе.

ВТС

Россия была и остается основным партнером Вьетнама в сфере ВТС. В предыдущие годы Ханой приобрел у Москвы партию многофункциональных истребителей Су-30МК2 и шесть дизель-электрических подлодок проекта 636.1 "Варшавянка". В сентябре прошлого года директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что портфель заказов России с Вьетнамом в сфере ВТС превышает 1 миллиард долларов. А в "Ростехе" отмечали ранее, что Москва уже поставила вьетнамским партнерам большую часть танков Т-90С и Т-90СК. Контракт на поставку 64 этих танков был заключен в 2016 году со сроком реализации в 2019 году.

ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ГОД

Знаковым событием обещает стать проведение Года России во Вьетнаме и Года Вьетнама в России, намеченных на 2019 — 2020 годы. Как рассказал журналистам сотрудник аппарата правительства РФ, программой предусмотрена организация на территории двух стран серии мероприятий, нацеленных на углубление взаимодействия сторон в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях.

На регулярной основе проводятся Дни российской культуры в республике Вьетнам и Дни вьетнамской культуры в России. Очередные дни культуры Вьетнама будут проведены в 2019 году.

Уполномоченными ведомствами и организациями двух стран прилагаются усилия по продвижению во Вьетнаме русского языка, контактов между общественными объединениями, средствами массовой информации, архивными службами. Итогом совместной работы ученых двух стран стал выход в 2017 году сборника документов "Советский Союз и Вьетнам в годы первой Индокитайской войны. Женевская конференция. 1954 г." (в 2019 году будет издан на вьетнамском языке).

Кроме того, отмечается, что в последние годы Вьетнам становится популярным местом массового отдыха россиян. В 2018 году количество посетивших республику с целью туризма российских граждан увеличилось до 607 тысяч человек (на 5,7%).