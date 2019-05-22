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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Системный бой — Корпорация Microsoft вслед за Google, Qualcomm, Intel, Broadcom и другими американскими производителями микрочипов и программного обеспечения прекратит сотрудничество с китайской Huawei, утверждают источники "Ъ". Разрыв партнерства может затронуть сегменты потребительской электроники и b2b-решений, что грозит проблемами с использованием Windows на ноутбуках и с развитием сервиса Huawei Cloud. Партнеры Huawei считают, что компания была готова к такому сценарию, и не ожидают серьезных проблем. Но аналитики допускают, что в результате Huawei может полностью свернуть амбициозно запущенный два года назад проект портативных компьютеров.

— Вся власть шоумену — Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о роспуске Верховной рады. Выборы пройдут 21 июля. Пропрезидентская партия "Слуга народа" сейчас — самая популярная политическая сила в стране. Но кроме того, что партия зарегистрирована и ее лидером является друг детства и земляк господина Зеленского Иван Баканов, о ней ничего не известно.

— Хлору подбирают растворители — Россия повышает ставки в диалоге с Белоруссией о компенсациях за поставки нефти, загрязненной соединениями хлора. В пятницу на переговорах на уровне премьеров Москва собирается поднять спор 2012 года о белорусских махинациях с экспортом нефтепродуктов под видом "растворителей", которые тогда обошлись российскому бюджету в $1,5 млрд. Это может быть сигналом Минску о том, что ему не стоит оказывать слишком сильное публичное давление на Москву в вопросе компенсаций.

— Сколько стоит взлом устроить — Эксперты оценили экономику хакерских атак на банки, подсчитав себестоимость работы взломщиков. По данным исследования Positive Technologies, расходы в этом бизнесе окупаются после первого же хищения. Но снижающиеся суммы вывода средств на одну атаку при вложениях в десятки тысяч долларов уже заставляют злоумышленников оптимизировать расходы.

— Аграриев вписывают в программу — Новая госпрограмма по развитию сельских территорий РФ подорожала практически вдвое за счет привлечения внебюджетных источников — до 2,28 трлн руб. на период до 2025 года. Это кратно больше нынешних затрат на село, но при этом все равно меньше необходимого. Общую потребность в финансировании первоочередных задач на селе глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на прошедшем вчера в Воронеже заседании правкомиссии по АПК оценил в 6 трлн руб.

— Электронным чиновникам нужен лидер — Цифровая трансформация правительств дала им возможность изменить механизмы своей работы для улучшения качества услуг и повышения уровня доверия в обществе, отмечается в рабочем докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В то же время уровень ожиданий общества, привыкающего к преимуществам цифровых инструментов в обычной жизни, возрастает, а возникающие киберугрозы меняют представления о безопасности, отмечают эксперты организации.

— ОСАГО не приживается в ремонтном боксе — Спустя два года после запуска ремонтной реформы ОСАГО регулятор опубликовал указание о санкциях к страховщикам, нарушающим нормы "натурального возмещения" — когда компания вместо денежных выплат рассчитывается за ремонт автомобиля с сервисом. Крайняя мера в указании ЦБ — отстранение от "ремонтной практики" на год, если нарушения составляют более 1,5% всех ремонтов компании по ОСАГО. Ремонтная реформа должна была снизить издержки страховщиков, но по факту возможностью неденежного возмещения страховщики пользуются лишь в 20% случаев. Размер выплат в ОСАГО все равно растет, и компании в ответ уже готовят повышение тарифов.

— "Личная трагедия для всего Мурманска" — В Мурманской области похоронены жертвы авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево, которая унесла жизни 41 человека. Среди погибших рейса Москва—Мурманск 26 человек были жителями региона, в котором сразу после трагедии был объявлен трехдневный траур. На закрытой части церемонии прощания присутствовали только родственники, но открытую часть, которая длилась около часа, посетили несколько сотен жителей города, в котором, как отмечали пришедшие, почти каждый был знаком с кем-то из жертв.

— Дмитрию Бердникову не понравился партийный отбор — Мэр Иркутска Дмитрий Бердников заявил, что снимается с праймериз "Единой России" по определению кандидатов в депутаты гордумы. По его словам, интересы руководства иркутского регионального отделения партии расходятся с интересами горожан. Избрание в гордуму даст господину Бердникову возможность снова стать мэром Иркутска из числа ее депутатов. Шансов остаться в кресле градоначальника у него немного, и зависят они от того, сколько своих сторонников ему удастся провести в думу. Тем временем в заксобрании рассматривается законопроект о введении в Иркутске системы сити-менеджера.

— На машины-двойники наводят фокус — Автомобили-двойники с поддельными номерами будут выявлять в онлайн-режиме с помощью новой информационной системы. В ГИБДД обещают запустить ее уже в 2020 году в "полном объеме", нарушителей будут лишать прав на срок до года. По сведениям "Ъ", система уже работает в ряде регионов, включая Москву, Московскую, Ульяновскую, Ростовскую области, но для задержания водителей-нарушителей не всегда хватает сотрудников.

— Репрессированных вновь поразили в правах — В Конституционный суд подана жалоба на закон "О реабилитации жертв политических репрессий" — правозащитники считают, что он ограничивает права бывших политзеков и их детей. В 1990-х годах государство обещало компенсировать гражданам жилье, отнятое в период "Большого террора". Но этого так и не произошло: власти регионов установили законодательные ограничения, из-за которых жертвы советских репрессий до сих пор не могут получить квартиры. Жалобу поддержал Совет по правам человека при президенте РФ. "Ъ" рассказывает историю одной из заявительниц иска в КС, 69-летней Евгении Шашевой, которая родилась в спецпоселении для заключенных в Республике Коми. Ее отца в 1937 году арестовали в Москве, и теперь женщина просит Конституционный суд помочь ей вернуться домой.

— Здоровых вылечили на миллиард — Как стало известно "Ъ", МВД подозревает владельца столичного многопрофильного медицинского центра "Ф Клиникс" Павла Фролова в организации масштабной, федерального уровня аферы по оказанию дорогостоящей, но совершенно ненужной медпомощи. По версии полиции, подконтрольным господину Фролову врачам в разных городах России удалось "вылечить" более 11 тыс. здоровых граждан и получить с них за это около 1 млрд руб. Представители бизнесмена убеждены, что тот не имел отношения к махинациям, а жалобы на него были инициированы конкурентами по рынку медуслуг.

— Незаконную миграцию обеспечивали из МВД и ФСБ — Как стало известно "Ъ", закончено расследование резонансного уголовного дела об организации незаконной миграции, которую за взятки крышевали сотрудники ФСБ и полиции. Сейчас фигуранты расследования знакомятся с материалами расследования.

— В аппарате правительства запахло дизтопливом — Вчера Басманный райсуд арестовал заместителя начальника департамента гособоронзаказа аппарата правительства России Олега Лазарева. Следственным комитетом он обвиняется в особо крупном мошенничестве — работая в Росрезерве, чиновник входил в группу, которая похитила более 3 млрд руб. в рамках программы на продление срока годности дизельного топлива. Фигурантами дела являются несколько сотрудников Росрезерва во главе с заместителем руководителя ведомства Александром Кирюхиным.

— "Резерв" не спас от ареста — Басманный суд столицы до 20 июля арестовал бывшего председателя правления челябинского банка "Резерв" Константина Базанова. Как считает следствие, банкир способствовал выведению из его кредитного учреждения около 800 млн руб. путем их необоснованного замещения векселями и выдачи невозвратных кредитов. Сам Константин Базанов вину не признает, его защита утверждает, что финансиста "подставили".

— Битва за Хартум не хартумится — Суданская оппозиция призвала граждан страны к всеобщей забастовке. Заявление прозвучало после провала очередного раунда переговоров с переходным военным советом о том, кто будет руководить страной в ближайшие три года. Одновременно решается вопрос и о том, в чьей сфере влияния окажется Хартум.

— Апсны проснулись не по сезону — Президент Абхазии Рауль Хаджимба вчера заявил, что протестующие в Сухуме хотят организовать в республике переворот. Бессрочные акции протеста начались в частично признанном государстве после того, как его глава отказался перенести президентские выборы с 21 июля на осень. Это, по мнению участников манифестаций, необходимо для того, чтобы в них мог принять участие главный оппонент господина Хаджимбы — Аслан Бжания. Сторонники оппозиционного политика предполагают, что он мог быть отравлен.

— Европа подвернула "правую ногу" — В странах Евросоюза завтра стартуют выборы в Европарламент, которые во многом определят будущее региона на ближайшие пять лет. Накануне голосования претендующие на лидерство в ЕС евроскептики получили удар по репутации в связи со скандалами вокруг ультраправой Партии свободы в Австрии и британской Партии "Брексита", возглавляемой идеологом выхода страны из ЕС Найджелом Фараджем. На результате может сказаться и то, что европейских правых называют "людьми Москвы", поддержка которых усилит российское влияние в ЕС. Центристы тем временем рассчитывают воспользоваться проблемами оппонентов из правого лагеря и надеются сохранить ведущие позиции в законодательном органе ЕС.

— Рекламодатели забыли о брендах — Расходы российских компаний на телевизионную рекламу по итогам первого квартала упали, чего не случалась с кризиса 2014 года. На фоне падения доходов населения рекламодатели предпочитают вкладываться не в брендинг, а в поддержку текущих продаж, констатируют эксперты. Агентства рассчитывают на улучшение показателей до конца года, несмотря на снижение аудитории ТВ.

— Банкам расписали безопасность — Банк России опубликовал положение "О требованиях к безопасности данных в банках". Оно призвано обеспечить информационную безопасность значительного ряда операций, проводимых клиентами преимущественно дистанционно (открытие счетов и вкладов). Сейчас банки обязаны делать это только для перевода денежных средств. Впрочем, эксперты отмечают, что большую часть перечисленных инструментов защиты крупные банки и так уже применяют.

— НОВАТЭК торопится сжижать — НОВАТЭК в целом определился с обликом своего третьего СПГ-проекта и собирается принять по нему инвестиционное решение уже в 2019 году. Это будет небольшой завод мощностью 4,8 млн тонн сжиженного газа в год на основе российского оборудования и технологий, расположенный в Сабетте. Его стоимость может составить около $5 млрд. Компания может запустить завод на полную мощность уже в середине 2023 года.

— Акционеры "Восточного" сыграют вничью — Совет директоров банка "Восточный", где с середины прошлого года идет корпоративный конфликт, будет переизбран в конце июня. Список кандидатов составлялся еще до того, как часть из них была арестована. В результате хотя контролирующий акционер может теоретически назначить пять из девяти членов совета директоров, но по меньшей мере один из них в любом случае окажется под арестом. Соответственно, от каждого из двух основных акционеров в банке будет по четыре директора, способных голосовать.

— Со счетов списывают вычеты — Регуляторы намерены продвигать индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), предполагающие налоговую льготу на полученный инвестдоход. Возможно, ради этого придется ограничить вложения на ИИСы первого типа — с вычетами на внесенные средства. Это объясняется необходимостью привлекать розничных инвесторов на более длительный срок, что в интересах как самой индустрии, так и экономики в целом. Ряд экспертов с этим соглашаются, однако есть мнение, что регуляторы таким образом пытаются сэкономить бюджетные деньги.

— Инвесторы идут на нефть и дивиденды — Во вторник индекс Московской биржи впервые в истории закрепился выше уровня 2600 пунктов. Локомотивом роста остаются акции "Газпрома", которые на фоне рекордных дивидендов активно скупают международные инвесторы. Высокий интерес иностранцев наблюдается и к облигациям федерального займа (ОФЗ), что позволяет Минфину перевыполнять планы по заимствованиям, а также вернуть доходность десятилетних бумаг к уровню начала августа прошлого года.

— Жуковский грезит о транзите — "Рампорт Аэро", управляющая аэропортом Жуковский, объявила о разработке с "ИрАэро" транзитных маршрутов из Китая и российских регионов в Европу. В самой авиакомпании пока осторожно относятся к перспективе открытия регулярных рейсов в китайские города и ищут партнеров среди туристических компаний Китая под чартерные направления. Из популярных европейских регулярных направлений из Жуковского перевозчик имеет 14 частот на Барселону, но целесообразность их коммерческой эксплуатации пока только предстоит изучить.

— ЛУКОЙЛ вложится в нефтехимию — ЛУКОЙЛ, ограниченный в крупных проектах по добыче нефти в России, решил сделать ставку на глубокую переработку. Компания намерена развивать нефтехимию, а также за счет газохимических мощностей монетизировать активно растущую добычу газа. Эксперты согласны, что маржинальность нефтехимии значительно выше, чем в нефтепереработке, однако подобные проекты очень капиталоемкие — до $5–7 млрд на полноценный комплекс.

— "Русал" позаботился о глиноземном — "Русал" приобрел лицензию на месторождение нефелиновых руд, которое призвано обеспечить долгосрочную загрузку крупнейшего российского производителя глинозема — Ачинского комбината. Оно придет на смену Кия-Шалтырскому руднику, запасы которого истощатся к 2030 году. Собеседники "Ъ" полагают, что инвестиции в разработку нового месторождения, включая развитие инфраструктуры, в общей сложности могут составить не менее $230 млн.

— "Норебо" уплывает из Лондона — Решение Высокого суда Лондона, согласившегося рассматривать заявление Александра Тугушева о праве на треть рыбодобывающей группы "Норебо", может быть признано недействительным в РФ. С таким заявлением в Арбитражный суд Мурманской области обратился владелец группы Виталий Орлов. По мнению юристов, бизнесмен пытается перевести спор в удобную юрисдикцию. Но, предупреждают они, за пределами России оно продолжит действовать, а английский суд может счесть параллельное разбирательство злоупотреблением.

— Mail.ru Group примет пожертвования — Mail.ru Group начала тестирование нового сервиса Boosty.to, с помощью которого создатели контента смогут получать регулярные платежи от поклонников. Подобную механику уже более пяти лет реализует американский Patreon, но российская аудитория охвачена им слабо, считают в интернет-компании. Другие отечественные проекты в этой сфере не смогли добиться широкой популярности, указывают эксперты.

— Россияне поделили пиццу — Невысокая стоимость и агрессивные промоакции привели к росту популярности пиццы у россиян. За год расходы потребителей на это блюдо увеличились на 19%, в то время как на бургеры — на 12%. За это же время в крупнейших городах страны открылось более 1,5 тыс. новых пиццерий, а количество посетителей этих заведений, в частности, в первом квартале 2019 года выросло почти на 15%.

— В Сибири прорастает IPO — В 2020 году в России может появиться новый публичный агрохолдинг. Как стало известно "Ъ", подготовку к IPO на Московской бирже начал производитель зерна и мяса Goldman Group депутата Заксобрания Красноярского края Романа Гольдмана. За 20% акций холдинг хочет выручить до 5 млрд руб., но аналитики считают оценку бизнеса завышенной.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Полицейские тестируют компактные камеры для распознавания лиц — МВД тестирует камеры-видеорегистраторы с функцией распознавания лиц, разработанной российской компанией NtechLab. Об этом "Ведомостям" рассказали сотрудник министерства и человек, знающий это от топ-менеджеров NtechLab. С начала 2018 г. среди акционеров NtechLab – "дочка" госкорпорации "Ростех" "РТ – развитие бизнеса" (12,5%), а также фонд Рубена Варданяна и его партнеров (25%). Остальные доли в компании остались у ее основателей и первых инвесторов.

— Производитель еще не решил проблему с часто ломающимися моторами SSJ100 — К концу марта "дочка" госкорпорации "Ростех" – Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) сформировала пул из 13 подменных двигателей SaM146 для самолета Sukhoi Superjet (SSJ100), а к концу апреля их количество выросло до 17 шт. Но четыре двигателя в пуле были неисправными. Об этом говорится в материалах конференции с эксплуатантами SSJ100, которую в конце апреля провела компания – производитель самолета "Гражданские самолеты "Сухого" (ГСС). "Ростех" ее контролирует через Объединенную авиастроительную корпорацию. "Ведомости" ознакомились с документами, их подлинность подтвердил участник совещания.

— Объявленная Путиным судебная реформа почти завершена — Штат новых кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции укомплектован уже более чем наполовину, сообщил во вторник председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей. По его словам, общая штатная численность вновь создаваемых судов составляет 890 должностей. Квалификационные комиссии уже рассмотрели заявления от 906 кандидатов, и 567 из них (63%) рекомендованы к назначению. Пока еще не все из них утверждены указом президента, однако нет оснований беспокоиться о том, что суды не начнут работу в положенный срок, считает председатель Верховного суда.

— Член руководства движения "Голос" задержан по подозрению в угрозе убийством — Члена совета движения "Голос" Романа Удота задержали в понедельник вечером на 48 часов в линейном управлении МВД по Шереметьеву. Следствие просит заключить Удота под стражу, сообщил его адвокат Максим Пашков. В апреле 2018 г. против Удота было возбуждено дело об угрозе убийством (ст. 119 УК) по заявлению сотрудников НТВ. Конфликт с журналистами у Удота произошел за месяц до этого в аэропорту "Шереметьево", рассказал "Ведомостям" Пашков: "На него накинулись двое сотрудников НТВ и начали требовать, чтобы он прокомментировал интересующие их проблемы".

— Против строительства храмов за пять лет протестовали жители 28 городов России – Протесты в Екатеринбурге стали рекордными по упоминаемости в СМИ, выяснили эксперты — Протесты против строительства православных храмов в последние пять лет были как минимум в 28 городах 25 регионов России, подсчитала компания "М 13" ("Ведомости" ознакомились с результатом мониторинга).

— Минфин предлагает отказаться от индивидуальных инвестсчетов первого типа — Нужно постепенно отказываться от первого типа индивидуальных инвестиционных счетов (ИИСов типа А), считает Минфин, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев. Возможность открыть такой счет и получить налоговые льготы появилась у частных инвесторов в 2015 г. ИИСы первого типа позволяют вернуть 13% внесенной на счет суммы, но не более 52 000 руб. Второй тип ИИСа (тип Б) полностью освобождает инвестора от уплаты НДФЛ, но воспользоваться льготой можно только при закрытии счета.

— В российских офшорах зарегистрировалось еще семь компаний — Все они связаны с бизнесменом Олегом Дерипаской — Всего в созданных летом 2018 г. специальных административных районах (САРы) зарегистрировано 10 компаний. Рассматривается еще несколько заявок, сообщило Минэкономразвития.

— Европа пристрастилась к отрицательным процентным ставкам — Несколько лет назад ЕЦБ и центробанки Дании, Швеции и Швейцарии решили пойти на решительный шаг в борьбе с долговым и экономическим кризисом – опустить ключевые ставки ниже нуля. Предполагалось, что это будет краткосрочная экстренная мера. Но ставки остаются отрицательными, а побочные эффекты от них становятся все более очевидными.

— Нефтепровод "Дружба" не работает из-за Польши и Германии — Россия в понедельник планирует начать прокачку кондиционной нефти по нефтепроводу "Дружба" в Польшу, говорил в воскресенье министр энергетики Александр Новак: "У нас идет нормализация процесса в соответствии с дорожной картой. Сейчас идет большая работа в этом направлении с нашими европейскими партнерами". Но прокачка не началась и не начнется минимум до четверга, рассказали "Ведомостям" собеседник в минэнерго одной из европейских стран, человек, близкий к контрагенту "Транснефти", и российский чиновник. Причина – Польша не согласовала параметры прокачки, знают собеседники "Ведомостей", два российских чиновника и собеседник в "Белнефтехиме".

— Московский комбинат шампанских вин приостановил производство — Производство на 2019 г. приостановлено в связи с реконструкцией предприятия, говорится в отчете Московского комбината шампанских вин (МКШВ) за 2018 г. Это подтвердил председатель совета директоров комбината Магомед Талаев: розлив остановлен в ноябре, реконструкция будет завершена "примерно до конца года".

— Рекламные доходы телеканалов сократились впервые за четыре года — Рекламодатели сокращают бюджеты на ТВ-продвижение – в I квартале 2019 г. они потратили в эфире 41,5–42 млрд руб., что, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), на 6% меньше, чем в том же квартале 2018 г. Также недосчитались рекламы печатные СМИ (-12% до 3,4–3,6 млрд руб.) и радиостанции (-5% до 3,3–3,5 млрд руб.). Лишь за счет интернета (+18% до 51–51,8 млрд руб.) рынок рекламы в целом в I квартале вырос на 4% до 110,5–111,5 млрд руб.

— "Киевская площадь" покупает транспортно-пересадочный узел "Нагатинская" — Компания "Кет К" подала заявку на приобретение 99% долей транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Нагатинская" на Варшавском шоссе, следует из протокола на сайте информационного портала Москвы. При стартовой цене 74,08 млн руб. за лот предложение "Кет К" оказалось на 100 000 руб. больше. Это была единственная заявка, сказано в документах. По условиям конкурса договор купли-продажи может быть заключен с единственным претендентом.

— В Петербурге элитное жилье строят медленнее, чем покупают — Предложение элитного жилья в Петербурге по итогам I квартала 2019 г. составляет около 144 000 кв. м. Это около 1200 квартир и апартаментов в 23 жилых комплексах, подсчитали эксперты Knight Frank St Petersburg. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года предложение сократилось на 11%.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Покорение полиса – Получить полис ОМС, поменять страховую медицинскую компанию станет проще. Пациенту напомнят, что пора пройти профилактический осмотр, пригласят на диспансеризацию и подскажут поликлиники, где обследоваться можно в вечернее время и по субботам.

— Деньги, почти как настоящие — Банк России вернулся к идее о наказании за имитацию банкнот и монет. ЦБ обсуждает возможность законодательных предложений, предусматривающих административную ответственность за незаконное изготовление предметов, которые имеют сходство с банкнотами и монетой Банка России, сообщил ЦБ на запрос "Российской газеты".

— Приняли на свой счет — Центробанк и Управление банковского надзора Венесуэлы решили развивать собственную платежную систему. В связи с этим операции по всем картам систем Visa, MasterCard и Maestro в стране планируется полностью остановить уже до конца января следующего года. Создание внутренней системы платежей потребует от властей Венесуэлы значительных финансовых затрат, но ее запуск все же теоретически возможен в ближайшие 7—8 месяцев, допускают аналитики.

— Винтовка на обмен — Приятная новость для сообщества владельцев гражданского огнестрельного оружия: в кои веки в Госдуму подан законопроект, не ужесточающий, а, напротив, облегчающий приобретение и оформление нарезного карабина, охотничьей или спортивной винтовки.

— Школьная программа — Отчетность в школах сокращена до минимума, ведется работа с каждым регионом РФ по сохранению зарплат учителей на обозначенном майскими указами уровне. Об этом сообщила министр просвещения Ольга Васильева на встрече с Владимиром Путиным.

— Жалобы примут без отбора — В октябре начнут работу отдельные апелляционные и кассационные суды. Последние будут обязаны рассматривать абсолютно все жалобы. Юристам больше не придется искать специальные аргументы, чтобы кассация приняла жалобу.

— Террористов ищут в Сети — Террористы постоянно совершенствуют методы своих атак. Для проведения акций устрашения они не гнушаются использовать женщин и детей. Спецслужбы СНГ регулярно проводят встречи для координации и совершенствования совместных действий.

— Сезон особого режима — Секретарь СБ Николай Патрушев провел по поручению Владимира Путина совещание в Крыму. Оно касалось, в том числе, дополнительных мер безопасности во время наступающего курортного сезона.

— Урожай с комфортом — Для села будет не лишним усовершенствовать поддержку целевого обучения специалистов, считает Дмитрий Медведев. Он также обещал подумать над увеличением объема возмещения с/х затрат на прохождение практики студентами.

— Спроси согласия у соседей — Госдума приняла закон о переводе жилого фонда в нежилой только с согласия всех собственников квартир, примыкающих к этому помещению. При этом обязательным будет наличие отдельного входа.

— Молодые профи и навыки мудрых — В любом возрасте у человека должна быть возможность научиться новым навыкам или получить новую профессию. И задача государства помочь ему в этом. Об этом говорила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в рамках национального чемпионата WorldSkills Russia.

— Вирус ломит цены — Производители продуктов питания в США ждут роста продовольственных цен из-за распространения африканской чумы свиней в Китае. Россия может удержать стабильные цены, если сохранит жесткий ветеринарный контроль, считает эксперт.

— Дом как на ладони — До конца года в Градостроительном кодексе закрепят понятие информационного моделирования в строительстве. Перейти на эту технологию в полном объеме предполагается к 2024 году.

— Смартфоны без поддержки — Google намеревается в течение 90 дней, начиная с текущей даты, поддерживать смартфоны Huawei, предоставляя им обновления операционной системы и апдейты безопасности. Об этом сообщили представители компании.

— Какие цели оправдывают средства — Зарубежное финансирование НКО составляет 85 миллиардов рублей. "Мы хотим, чтобы эти огромные средства не уходили под видом образовательных, культурных и прочих программ на манипулирование населением через соцсети и СМИ", — заявил депутат Сергей Гаврилов.

— Подъемные специалистам — проблему нехватки кадров в Оренбуржье решат с помощью программы, аналогичной "Земскому доктору". Так, подъемные смогут получить молодые врачи, которые прошли обучение по целевому набору и прибудут на работу как в село, так и в города области.

— Топливо второй свежести — Следственный комитет предъявил обвинение в хищении более 3 млрд рублей замруководителя Росрезерва Александру Кирюхину и еще четырем фигурантам дела. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

— Дом легко поставят на учет — Комиссия правительства РФ одобрила законопроект о продлении "дачной амнистии". Документ предусматривает продление до 1 марта 2020 года возможности оформления прав в упрощенном порядке.

— Миллион эскулапу — Правоохранители раскрыли крупную аферу в сфере оказания платных медуслуг. Липовые врачи "диагностировали" тяжелые заболевания и под предлогом дорогостоящего лечения вымогали деньги. Пострадали более 11 тысяч человек.

— Главное, чтобы костюмчик сидел — Единая торговая сеть по продаже школьной формы откроется на Кубани. Одежда будет от местных производителей. По мнению властей, это поможет сформировать рынок качественной школьной формы и гарантированно ее реализовывать.

— Счета арестованы — Басманный суд Москвы 21 мая рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока ареста пяти фигурантам уголовного дела экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова. Всем пятерым арест продлили до 25 июля.

— Алкоголь, которого не было — Врача "Бюро судебно-медицинской экспертизы" Подмосковья Михаила Клейменова приговорили к 10 месяцам исправительных работ. Он выявил алкоголь в организме ребенка, погибшего в Балашихе в 2017 году в результате наезда автомобиля.

— Запретный патруль — Внимание немецких СМИ в эти дни приковано к городу Вупперталь, где начался процесс против активистов так называемой шариатской полиции, которые пять лет назад проводили ночные "рейды нравственности". В прошлом году суд отправил громкое дело на новое рассмотрение.

— Дорогая помощь — Граждане Италии в массовом порядке отзывают свои запросы на получение государственной субсидии на улучшение жизни безработных и малоимущих. Минусов оказалось больше, чем плюсов.

— Их любят за надежность — 22 мая Ту-134, легенда советской авиации, совершит последний полет. Пассажирский самолет вылетит из Мирного в Новосибирск, где его проводят на почетную пенсию: после технической подготовки лайнер установят на постамент в музее авиации.

— Цена не по стандарту — Продавцам на вторичном рынке приходится снижать цену на нестандартное жилье — скидка может доходить до 50 процентов. В то же время в новостройках "оригинальность" планировок и решений только приветствуется, и, соответственно, повышает цену на объект.

— Кто у прилавка — Более четверти специалистов, занятых в сфере продаж, хотели бы сменить сферу деятельности, а 57 процентов готовы покинуть компанию в ближайшее время, свидетельствуют данные исследования. Чаще всего люди недовольны слишком низкой заработной платой.

— Летите мимо — Минтранс предложил в два раза снизить квоту приема иностранных граждан на должности командиров воздушных судов. С 2014 года российские авиакомпании в совокупности могут в год набирать по 200 иностранцев на должность командира воздушного судна.

— Шестое вымирание — Около миллиона видов растений и животных могут исчезнуть с лица Земли в ближайшие десятилетия, свидетельствуют данные доклада, подготовленного международной группой ученых. При этом авторы отмечают, что если дать природе шанс, то она может вернуться в свои права.

— Кому — шелковый путь — Любая политика начинается с того, могут ли люди открыто смотреть в глаза друг друга с уважением, а не с ненавистью. Именно на форумах творческой и научной интеллигенции СНГ разговаривают между собой молодые драматурги и режиссеры, ездят на стажировки в Россию молодые ученые.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Семеро триллиона ждут – В этом году государство поддержит через фабрику проектного финансирования "ВЭБ.РФ" мероприятия общей стоимостью 941 млрд рублей. Такие данные содержатся в докладе Минэкономразвития об итогах работы в 2018 году и планах на 2019-й (есть у "Известий"). Для этого подписаны соглашения о намерениях с потенциальными инвесторами и инициаторами семи новых проектов, уточнили "Известиям" в МЭР и ВЭБе. В прошлом году банк заключил аналогичные договоренности на сумму 880 млрд рублей. Механизм фабрики, предполагающий соинвестирование с коммерческими банками, защищает ВЭБ от отбора излишне рискованных идей, полагают опрошенные "Известиями" эксперты. Однако существует риск, что банку навяжут поддержку государственного мегапроекта, который может оказаться заведомо убыточным.

— С коляской на вылет – В российских аэропортах хотят упростить процедуру предполетного досмотра инвалидов. Такую возможность проработает Минтранс совместно с воздушными гаванями по инициативе Международной ассоциации аэропортов (МАА), сообщили "Известиям" в ведомстве и МАА. Проверки таких пассажиров смогут проводить вне терминалов — в специальных машинах, вручную и с использованием переносной аппаратуры. Персонал, работающий с инвалидами, будет проходить особое обучение. Предполагается, что это позволит сократить время предполетных процедур, не нарушая требований безопасности. Аэропортам придется закупить дополнительное оборудование, но эти траты оправданны. Современные технические средства, по словам экспертов, позволяют провести любые проверки безопасности, не поднимая пассажира с инвалидной коляски.

— Закатают в стандарт — Росавтодор начал разработку предварительного национального стандарта, который позволит повысить устойчивость трасс к воздействию шипованной резины, сообщили "Известиям" в агентстве. По экспертным оценкам, зимой, когда автомобилисты используют покрышки с шипами, асфальтовое покрытие портится вдвое быстрее, чем летом. При этом российский бюджет теряет ежегодно до 220 млрд рублей. По словам экспертов, чтобы сохранить дороги, необходимо также ужесточать требования к качеству зимней резины и ограничивать скорость движения машин.

— Глухота сердца — Крупнейший европейский поставщик батареек для слуховых аппаратов — британская компания Rayovac Micropower Batteries — потребовал от своих потенциальных клиентов в России гарантий того, что эта продукция не будет поставляться в Крым. О запросе "Известиям" рассказали в руководстве одной из ведущих в РФ компаний в сфере оптовых закупок медицинского оборудования (по ряду причин там попросили не раскрывать ее название). Представитель Всероссийского общества глухих заявил "Известиям", что знает о подобных требованиях, но заверил: на ситуации со слабослышащими людьми на полуострове такого рода политические ультиматумы никак не скажутся. Между тем постпред Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов в беседе с "Известиями" назвал подобные условия противоречащими международному праву и общечеловеческим нормам.

— Опора на знания – В новом учебном году в России планируют открыть более ста опорных школ РАН. Уже готовятся соответствующие образовательные программы и методические курсы повышения квалификации учителей, решается вопрос и с финансированием проекта. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным доложила министр просвещения Ольга Васильева. Она также сообщила, что в этом году российские учебные заведения начнут работать по новым федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). Кроме того, министерство планирует в два раза увеличить число слушателей программ по ранней профориентации.

— Моди вивенди — Для одних Нарендра Моди — защитник Индии и индуизма, лидер с сильной рукой и стальной волей, в которых страна так нуждается. Для других — политик с авторитарными замашками, из-за которого крупнейшая демократия мира переживает невиданную доселе поляризацию сродни Америке президентства Дональда Трампа. Но первых в Индии все-таки больше: если верить экзитполам, по итогам нынешних выборов большинство в парламенте вновь отходит "Бхаратия джаната парти". А значит, Нарендра Моди остается в кресле премьера на второй срок.

— "Мы будем бороться за налаживание отношений с Москвой" — После европейских выборов одна из двух правящих в Италии партий — "Движение пяти звезд" — будет работать над тем, чтобы Евросоюз пересмотрел свои подходы к отношениям с Россией. Об этом "Известиям" заявил глава комитета итальянского сената по международным делам и вопросам миграции, член партии Вито Петрочелли. Он также рассказал, как власти страны оценивают ситуацию в Совете Европы, что думают о новоизбранном президенте Украины и почему Рим вопреки позиции Вашингтона не откажется от дальнейшего сближения с Пекином.

— В Штатном режиме — Почти 1,4 млн граждан США посетили Россию в туристических, деловых и частных целях с 2014 года. Примечательно, что с момента кризиса российско-американских отношений поток путешественников из Штатов стабильно растет. В первом квартале 2019-го в РФ въехали почти 9 тыс. американских туристов, что больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущих четырех лет. Об этом свидетельствуют данные ФСБ, с которыми ознакомились "Известия". Если Москве и Вашингтону удастся нормализовать отношения, туристический поток значительно увеличится, уверены эксперты. Ведь до сих пор власти Соединенных Штатов продолжают предостерегать собственных граждан от поездок в Россию.

— Всегда готовь — Детским лагерям предстоит провести 13 тыс. мероприятий, касающихся организации питания воспитанников. Это требование содержится в предписаниях, выданных Роспотребнадзором по итогам проверок, которые были проведены перед стартом летней оздоровительной кампании. Чаще всего проблемы возникают с доставкой указанного в нормативах количества свежих фруктов и овощей в отдаленную местность, поясняют опрошенные "Известиями" эксперты. Также у детей есть риск съесть в столовой несвежую или неверно приготовленную пищу. На случай массовых отравлений Минздрав уже поручил подготовить в больницах резервные койки.

— Кассовый сбор — Проект новой методики получения данных о ценах на товары и услуги Росстат представит уже в первом квартале 2020 года. Об этом "Известиям" рассказал его руководитель Павел Малков. Сбор сведений для расчета инфляции планируют сделать полностью автоматизированным. Переговоры об этом уже ведут с ритейлерами — в частности, с X5 Retail Group. Сейчас в России, как и во всех странах мира, данные для расчета индекса потребительских цен собирают вручную — то есть специалисты-регистраторы ходят по магазинам и выписывают цены. Новый способ сбора информации повысит ее объективность, так как исключает риски ошибок при внесении данных от руки. Впрочем, для улучшения качества статистики необходимо менять и наблюдаемые позиции, считают эксперты.

— Дом нетерпимости: самый лучший сосед для россиян — одинокий пенсионер — Россияне хотели бы проживать по соседству с пожилым одиноким человеком, с матерью-одиночкой или с семьей с инвалидом. Менее терпимо они относятся к людям другой национальности, сексуальной принадлежности или вероисповедания. Это следует из опроса "Левада-центра", с результатами которого ознакомились "Известия". Эксперты отмечают, что в России сегодня нет ксенофобских настроений — люди уживаются друг с другом, несмотря на какие бы то ни было различия, а конфликты если и возникают, то скорее по бытовым причинам.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Кремль вывел формулу успеха — администрация президента утвердила перечень KPI для управлений внутриполитического блока — Для управлений внутриполитического блока Кремля установлены шесть ключевых показателей эффективности, выяснил РБК. В их числе— снижение уровня протестного потенциала и повышение доли проактивной патриотически настроенной молодежи.

— Сбербанк предложил учить и лечить обобщенно — В России могут быть созданы единые базы данных о здоровье и образовании населения — Сбор медицинской и образовательной информации о гражданах позволит увеличить продолжительность жизни и улучшить результаты обучения, рассчитывают авторы идеи. Но работа с подобными данными несет риски утечки, опасаются эксперты.

— Абхазская оппозиция встала перед выборами — власти частично признанной Кавказской республики заявили о попытках госпереворота — В преддверии выборов в Абхазии президент Рауль Хаджимба обвинил оппозицию в попытке захватить власть, сторонники его противника Аслана Бжании начали бессрочный митинг. Москва поддерживать пока никого не собирается.

— Рельсы ведут в небо — Минфин инициировал сокращение пассажирских железнодорожных перевозок на Дальнем Востоке — Минфин предложил сократить число пассажирских поездов, следующих по БАМу и Транссибу. Это увеличит загрузку авиакомпаний и сократит издержки РЖД, считают в ведомстве. В РЖД намерены сохранить перевозки. Предложение ведомства, по словам источников РБК, состоит в частичной замене железнодорожных перевозок на ряде перегруженных участков БАМа и Транссиба на авиацию.

— Топливные союзы бьют письменную тревогу — Владельцы независимых сетей АЗС И трейдеры предупредили вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин. Но тот считает, что "оснований для тревоги нет", крупные нефтяные компании обещают держать цены.

— Реклама спустилась с футбольного пьедестала — Рост российского рынка рекламы по итогам января—марта замедлился и составил 4% против 13% за аналогичный период 2018-го. Три из пяти сегментов—ТВ, радио и пресса — продемонстрировали отрицательную динамику.

— Строителям расширили финансовую надстройку — Список банков, которые работать с застройщиками по новой схеме, увеличился с 63 до 100. Решение поможет региональным банкам и девелоперам, но допустит в систему банки с относительно низким рейтингом, отмечают эксперты.

— Миллениалы России предпочитают общему свое — Deloitte сравнил жизненные ориентиры молодежи в разных странах мира — Российские миллениалы пессимистичны, главный источник их тревоги — коррупция в бизнесе и политике. В большей степени, чем ровесники за рубежом, они ориентированы на открытие собственного бизнеса, высокую зарплату, путешествия и покупку недвижимости.